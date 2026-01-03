Strategische Weichenstellung beim BSV Hürtürkel

Berlin, 03. Januar 2026 – In der Winterpause werden die Weichen gestellt, und beim BSV Hürtürkel stehen die Signale ab dem 1. Januar 2026 auf Angriff. Der Verein bestätigte heute die Zusammenarbeit mit René Ronneberger. Der erfahrene Funktionär wird dem Vorstand künftig als externer Berater zur Seite stehen. Eine Bezeichnung, die fast zu nüchtern klingt für das, was Ronneberger mitbringt: Ein exzellentes Netzwerk und eine klare Vision.

Der Landesligist rüstet im Kampf um den Klassenerhalt auf – allerdings nicht auf dem Rasen, sondern in der sportlichen Leitung. Mit René Ronneberger gewinnt der BSV einen Macher, der weiß, wie langfristiger Erfolg funktioniert.

Ronneberger ist im Berliner Fußball kein Unbekannter. Bis 2019 lenkte er als Vorsitzender die Geschicke des SV Stern Britz und blieb dem Verein anschließend – auch während der herausfordernden Corona-Jahre – als Teammanager treu. Diese kontinuierliche Aufbauarbeit wurde im Sommer 2023 mit dem größten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte gekrönt: dem Aufstieg in die Berlin-Liga.

Genau diesen Erfolgsfaktor will man nun am Columbiadamm nutzen. Durch seine Agentur HSR-Sports bringt er zudem die nötigen Kontakte mit, um den Kader gezielt zu verstärken.

„Von Anfang an hatte ich in allen Gesprächen das Gefühl, dass die Jungs hier mit seriöser Arbeit und mit Herzensblut etwas bewegen wollen“, begründet Ronneberger sein Engagement. Ihm gehe es dabei nicht nur um kurzfristige Feuerwehrmaßnahmen, sondern um das „Image und die Entwicklung des gesamten Vereins“. Man werde die Zusammenarbeit stetig analysieren und dynamisch anpassen.

Klassenerhalt als oberstes Gebot

Doch bei aller strategischen Weitsicht bestimmt das Tagesgeschäft die Agenda: Der BSV Hürtürkel muss in der Landesliga die Klasse halten. Ronneberger formuliert das unmissverständlich: „Nur wer Ziele hat, kann diese auch erreichen. Das erste kurzfristige Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt der 1. Herren.“ Gleichzeitig soll der Unterbau gestärkt und die 2. Herrenmannschaft perspektivisch in die Bezirksliga geführt werden.

Um dieses ambitionierte Programm zu stemmen, kündigt der neue Stratege sofortiges Handeln an. Gemeinsam mit Trainer Umut-Ugur Binici und dem Vorstand wird der Kader nun durchleuchtet. „Wir werden versuchen, bereits im Winter noch Anpassungen vorzunehmen“, so Ronneberger. Mit dieser klaren Ansage und der personellen Verstärkung auf der Führungsebene sendet der BSV Hürtürkel ein deutliches Lebenszeichen an die Ligakonkurrenz.