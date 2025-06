Stratege im Zentrum: Gabriel Ramaj schließt sich dem FC Alte Haide-DSC

„Gabriel bringt Spielkultur und Kontrolle in unser Zentrum. Er ist einer, der nicht auffallen will sondern das Spiel ordnet, öffnet und mitgestaltet. Genau dieser Typ Spieler bringt uns auf ein höheres Niveau.“

Auch Abteilungsleiter Mentor Ptyqaj unterstreicht die Bedeutung der Verpflichtung:

„Ein Spieler, der das Spiel lesen kann, dem Ball Sicherheit gibt und in der Lage ist, mit einem Pass den Unterschied zu machen – das ist selten. Gabriel hat in den Gesprächen nicht nur sportlich überzeugt, sondern auch menschlich. Er passt hervorragend in unser Team.“

Für Gabriel Ramaj ist der Wechsel zum FC Alte Haide-DSC München eine sportlich wie persönlich durchdachte Entscheidung:

„Ich habe hier vom ersten Moment an gespürt, dass ein klarer Plan hinter allem steht – sportlich, strukturell und menschlich. Ich freue mich auf die Herausforderung und darauf, meinen Teil zur Entwicklung des Teams beizutragen.“

Mit Gabriel Ramaj gewinnt der FC Alte Haide-DSC München einen zentralen Spieler, der nicht laut, aber wirksam ist. Ein Fußballer mit Übersicht, Spielintelligenz und Haltung – der genau weiß, was ein Team im Zentrum wirklich braucht. Gabriel Ramaj steht für Kontrolle, Tiefe und präzise Impulse im zentralen Mittelfeld.