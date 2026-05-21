Strasser: „Stolz, Überzeugung und totaler Wille“ nötig

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Der Kader der FLF-Männer für die Freundschaftsspiele gegen Italien und auswärts in Albanien hat einige interessante, junge Talente vorzuweisen, die aber voraussichtlich nur aus Sparring-Zwecken dabei sein werden. Laut Nationaltrainer Jeff Strasser werden Helmer Tavares, Diego Duarte, Miguel Goncalves, Leon Elshan und Hamza Kadanami ab dem 1. oder 2.Juni im Prinzip in den U21-Kader zurückkehren. Die besagten Spieler wüssten das, so Strasser. Es sei „eine Frage der Kontinuität.“ Nicht dabei ist Leo Barreiro, der seit den Malta-Spielen angeschlagen spielt und nach einer langen Saison und Absprache mit seinem Verein auf die Freundschaftsländerspiele verzichtet.
Ähnliche Gründe hat laut Strasser die Abwesenheit von Jayson Videira. Enzo de Pina Duarte ist zwar dabei, steht aber auch vor wichtigen Prüfungen in der Schule. Mit Tim Kips wurde ein vierter Torhüter berufen, da Anthony Moris noch Verpflichtungen von Vereinsseite aus hat und Schulterprobleme beklagt, durch die die Möglichkeit besteht, dass er ausfallen könnte. Nach dem abtrünnigen Fabio Domingos, der von den Kapverden nicht für die WM nominiert wurde, gefragt, erklärte Strasser, dass seit seiner Berufung für die Malta-Spiele und seinem einen Tag später bekannt gegebenen Verbandswechsel kein Signal mehr gekommen wäre, dass er Luxemburg noch einmal vertreten wolle.
„Stolz, Überzeugung und totaler Wille“ beschrieb Strasser die nötigen Tugenden, um für die FLF-Auswahl zu spielen. Die luxemburgische Nationalmannschaft sei keine B-Lösung, auch wenn manche Spieler mit doppelter oder gar dreifacher Nationalität dabei sind. Auf Italien und die Kritik aus Griechenland, dass die „Squadra Azura“ eine junge Mannschaft für die Freundschaftsspiele nominiert habe, entgegnete Strasser, dass der Marktwert der italienischen U21-Nationalmannschaft höher sei, als die drei Gegner Luxemburgs in der kommenden Nations League zusammen. Testen wird er nur in begrenztem Maße können: „Wir arbeiten weiter an unseren Prinzipien im offensiven wie defensiven Spiel. (…) Wir wollen den Zuschauern als Mannschaft etwas anbieten und uns weiterentwickeln.“
Das Spiel gegen Italien (WR 12) findet am 3.Juni ab 20:45 Uhr im „Stade de Luxembourg“ statt, am 5.Juni treffen die FLF-Männer (WR 98) in Tirana ab 20 Uhr auf Albanien (WR 64).
Tor: Fox, Kips, Moris, Pereira
Abwehr: Bohnert, Carlson, Jans, Korac, Mahmutovic, Pinto, Selimovic, Tavares, Veiga
Mittelfeld: Cruz, de Pino Duarte, Duarte, Goncalves, Martins C., Olesen, Thill S.
Angriff: Borges Sanches, Curci, Dardari, Elshan, Kadamani, Muratovic, Sinani, Thill V.