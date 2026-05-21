Strasser: „Stolz, Überzeugung und totaler Wille“ nötig

Jeff Strasser stellte am Donnerstag seinen Kader für die Länderspiele gegen Italien und Albanien vor – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Der Kader der FLF-Männer für die Freundschaftsspiele gegen Italien und auswärts in Albanien hat einige interessante, junge Talente vorzuweisen, die aber voraussichtlich nur aus Sparring-Zwecken dabei sein werden. Laut Nationaltrainer Jeff Strasser werden Helmer Tavares, Diego Duarte, Miguel Goncalves, Leon Elshan und Hamza Kadanami ab dem 1. oder 2.Juni im Prinzip in den U21-Kader zurückkehren. Die besagten Spieler wüssten das, so Strasser. Es sei „eine Frage der Kontinuität.“ Nicht dabei ist Leo Barreiro, der seit den Malta-Spielen angeschlagen spielt und nach einer langen Saison und Absprache mit seinem Verein auf die Freundschaftsländerspiele verzichtet.

Ähnliche Gründe hat laut Strasser die Abwesenheit von Jayson Videira. Enzo de Pina Duarte ist zwar dabei, steht aber auch vor wichtigen Prüfungen in der Schule. Mit Tim Kips wurde ein vierter Torhüter berufen, da Anthony Moris noch Verpflichtungen von Vereinsseite aus hat und Schulterprobleme beklagt, durch die die Möglichkeit besteht, dass er ausfallen könnte. Nach dem abtrünnigen Fabio Domingos, der von den Kapverden nicht für die WM nominiert wurde, gefragt, erklärte Strasser, dass seit seiner Berufung für die Malta-Spiele und seinem einen Tag später bekannt gegebenen Verbandswechsel kein Signal mehr gekommen wäre, dass er Luxemburg noch einmal vertreten wolle.