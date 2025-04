Straßenfußball in Mainz: Die Bolzplatz-Top-10! Die Allgemeine Zeitung hat die Mainzer Bolzplätze getestet. Welcher glänzt, welcher staubt? +++ Die zehn Besten gibt es hier

Mainz. Von Freifläche bis Käfigplatz, von fragwürdigem Rasen bis zu staubiger Asche – Mainz hat für Bolzplatzfreunde so einiges zu bieten. Aber wo lohnt sich der Besuch wirklich? Wir haben zehn Plätze getestet, den Boden geprüft, die Tore inspiziert und das Drumherum bewertet. Das Ergebnis: Eine Top 10 mit fünf echten Empfehlungen für alle, die nach Feierabend oder am Wochenende kicken wollen – egal ob spontan oder geplant im festen Team.

Wer in Mainz bolzen will, wird selten enttäuscht. Fast alle getesteten Plätze machen einen gepflegten Eindruck – vor allem die Tore stechen positiv hervor: Sie sind nahezu überall neuwertig. Auch die Zaunanlagen sind überwiegend in gutem Zustand, beschädigte Gitter oder fehlende Pfosten sucht man vergeblich. Vermüllt ist kaum ein Platz – nur an den Rändern der Ascheplätze zeigt sich hier und da etwas Wildwuchs, der wohl den unregelmäßigeren Pflegeintervallen im Winter geschuldet ist. Die Kunstrasenplätze befinden sich in exzellentem Zustand. Keine losen Nähte, keine Stolperfallen, saubere Markierungen. Wer Wert auf ein gutes Spielgefühl legt, wird auf diesen Plätzen fündig:

10. Martin-Luther-King-Park – Mehr Wiese als Platz (2,8 Punkte in unserer Bewertung von 5 möglichen) Ein schiefer Sandstreifen mit kaputten Netzen, ohne Zaun und kaum Spielfeld – mehr Frust als Fußball. Der schlechteste unserer getesteten Plätze.

9. Drais – Oldschool mit Charme (3,0/5) Ein einfacher, funktionaler Ascheplatz mit Retro-Toren und ohne viel Drumherum.

8. Zitadelle – Noch im Aufbau (3,1/5) Zwischen Bauzäunen und Baggern liegt ein kleiner, bespielbarer Ascheplatz mit Potenzial.

7. Am Sonnigen Hang – Solide, aber spartanisch (3,5/5) Ein gepflegter Sandplatz mit Käfig-Feeling, aber null Komfort.

6. Am Rodelberg – Guter Platz, aber mit Tücken (3,8/5) Ordentlicher Kunstrasenplatz mit Stolperfallen und kleinen Mängeln am Boden.

5. Elsa-Brandström-Straße – Käfigplatz mit Nachbarschafts-Gefühl (3,9/5)

Echtes Streetball-Flair am Stadtrand. Komplett umzäunt, guter Zustand der Alu-Tore und ein klassischer Asche-Boden. Hier trifft man sich zum Fünf-gegen-fünf mit den Nachbarn, sitzt danach auf den zahlreichen Bänken und genießt den Kiez-Charme. Funktional, authentisch, gut integriert.



4. Koblenzer Straße – Der Geheimtipp (4,0/5)

Etwas rauer, aber top in Schuss: Der Platz an der Koblenzer Straße ist für Aschefans ein echtes Juwel. Neue Tore, ein sechs Meter hoher Zaun, klare Spielfeldbegrenzung – alles da für ein Sechs-gegen-sechs. Kein Glamour, aber viel Bodenständigkeit – genau das macht den Platz sympathisch.

3. Hegelstraße/Saarstraße – Nostalgie trifft Funktion (4,2/5)

Hier gibt es echtes Bolzplatz-Feeling. Der staubige Ascheplatz im Käfig hat Charakter: ein sechs Meter hoher Zaun, klassische Bolzplatztore und eine Größe von rund 30 auf 45 Metern – ideal auch für größere Gruppen. Dazu gibt’s neue Tore, ausreichend Sitzgelegenheiten und die Atmosphäre eines versteckten Stadtplatzes mit Retro-Charme.

2. Am Mahnes – Street-Vibes mit Stil (4,5/5)

Kompakter, aber nicht weniger charmant: Der Platz Am Mahnes in Mombach punktet mit einem orange-grauen Teppich-Kunstrasen, hochwertigen Toren und einem soliden Zaunsystem. Besonders für Drei-gegen-drei oder passintensives Vier-gegen-vier eignet sich der Platz. Durch seine Hanglage auf der einen und den fünf Meter hohem Zaun auf den drei anderen bleibt der Ball fast immer im Spiel. Wer den Style von „Fifa-Street“ liebt, wird sich hier sofort wohlfühlen.

1. Hartenbergpark – der Maßstab in Mainz (4,8/5)

Mit Abstand der modernste Bolzplatz der Stadt. Der frisch angelegte Kunstrasen mit vollständiger Spielfeldmarkierung bietet perfekte Bedingungen – selbst für ein ausgiebiges Sieben-gegen-sieben. Die fünf auf zwei Meter großen Alu-Tore, viel Platz und das gepflegte Umfeld mit überdachten Sitzmöglichkeiten und Mülleimern machen den Platz zum Bolz-Paradies. Drei Seiten sind zudem mit einem zwei Meter hohen Zaun geschützt. Kein Wunder also, dass hier ab Spätnachmittag fast immer was los ist – der Platz ist längst kein Geheimtipp mehr, sondern Treffpunkt für Feierabendkicks, Ballzauberer und Bolzplatz-Legenden in Sneakern.