„Straßenbahn-Derby“ in Kirchasch KREISLIGA

Neun Teams aus dem Landkreis tummeln sich im Vierzehnerfeld der Kreisliga, da sind Derbys an der Tagesordnung. Eins ist diesmal dabei, da würde man im Westen der Republik vom „Straßenbahn-Derby“ sprechen.

Landkreis – Wenn der SC Kirchasch den FC Lengdorf empfängt, ist die „Hauptstraße“ von Obergeislbach mit Kirchaschern auf der einen und Lengdorfern auf der anderen Seite so etwas wie der Scheitelpunkt.

„Nach drei Niederlagen am Stück ist die Stimmung nicht mehr so prickelnd“, berichtet KSC-Spielertrainer Alexander Mrowczynski. „Und zu einem großen Teil waren wir selber schuld“, gibt er zu. Was ihn wiederum positiv stimmt: „Diese Woche waren 18 Mann im Training.“ Im Tor wird vielleicht nochmal Ägidius Altmann aus der Zweiten stehen, denn Sven Kouame ist noch verletzt, und Maxi Bals war krank.

FCL-Spielertrainer Gianfranco Soave hofft, den Schwung vom Sieg in Unterbruck mitnehmen zu können. „Dort hat es der Boss in der Innenverteidigung sehr gut gemacht“ – und damit meint „Baresi“ nicht sich selbst, sondern den spielenden Abteilungsleiter Florian Thieme. Tobias Lechner und Florian Spielberger wurden in der abgelaufenen Trainingswoche geschont. Zwei Spiele hat Lengdorf zuletzt gewonnen, und so sagt Soave: „Wir wollen unsere kleine Serie ausbauen.“

Auch wenn die Regularien einen Aufstieg derzeit kaum zulassen und der FC Moosinning 2 somit befreit aufspielen kann, „müssen wir wieder ganz anders auftreten als zuletzt in Walpertskirchen“, fordert Spielertrainer Manuel Gröber vor dem Heimspiel gegen den TSV Hohenwarth. Er selbst und Sebastian Schmid sind wieder zurück. Quirin und Zeno Fendt sind im Urlaub, Stefan Erl und Max Henneberger sind verletzt, Stefan Flötzinger ist privat verhindert – aber 13 Feldspieler werden es.

Mit einem 6:2 in Taufkirchen ist der TSV Wartenberg in die Saison gestartet und stand auch mal kurz in der Tabelle ganz oben. Daran erinnert Co-Trainer Maxi Kronseder und kommt dann schnell „zur Pleitenserie mit mageren fünf Punkten aus zehn Spielen“. Er kündigt „einige taktische Änderungen“ an. Polizist Florian Hornauer und der noch ein Spiel gesperrte Maxi Härtl fehlen. Thoms Bachmaier, Spielertrainer der BSG Taufkirchen, freut sich auf dieses Rückrundenspiel. „Da können wir zeigen, dass wir einen großen Schritt nach vorne gemacht haben.“ Er lobt sein Team, „das zuletzt gegen zwei Mannschaften gewonnen hat, die in der Tabelle hinter uns stehen“. Personell gibt’s ein paar Wermutstropfen: Thomas Heilmeier hat sich in Wörth am Knöchel verletzt, und Kilian Fleck ist krank.

Beim FC Eitting ist Michael Pech noch nicht fit, und Felix Zehetmaier wird bis zur Winterpause ausfallen. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Florian Huber. Beim 4:1-Hinspielsieg gegen den FCA Unterbruck hatte man Hohlenburger, Hayer und Co. gut im Griff, aber Trainer Thomas Zellermeyr warnt vor Unterbrucks Offensive.

Personell nicht viel getan hat sich beim SV Walpertskirchen vor dem Heimspiel gegen den TSV Allershausen. „Die Verletztenliste ist fast gleich geblieben, nur Josef Göss ist dazugekommen, der hat sich gegen Moosinning nach fünf Minuten schon einen Muskelfaserriss zugezogen“, berichtet Trainer Josef Heilmeier. Franz Maier ist privat verhindert, sodass insgesamt ein halbes Dutzend fehlt. „Respekt“, sagt Heilmeier, „wie Michael Stiller Allershausen immer wieder auf Kurs bringt“. 49 Jahre alt ist der TSV-Spielertrainer und Grandseigneur seiner Zunft.

Die Tabelle sagt alles über das Duell zwischen dem SV Wörth und dem SV Eichenried. Ist es eine der letzten Chancen für Wörth, oder kann sich der Gast Luft im Abstiegskampf verschaffen?