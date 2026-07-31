Strassen verpasst Belohnung, Bissen nicht

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Zum zweiten Mal in den letzten fünf Jahren erreicht kein luxemburgischer Verein die dritte Runde der Qualifikation eines internationalen Wettbewerbs, daran konnten auch die durchaus guten Leistungen von Bissen und Strassen am Donnerstag nichts ändern.
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Im Rückspiel der 2.Qualifikationsrunde zur Conference League traf UNA Strassen im Stade de Luxembourg vor 2.283 Zuschauern auf Partizan Belgrad. In der 7.Spielminute tauchten die Gastgeber erstmals im gegnerischen Strafraum auf, ohne jedoch gefährlich zu werden. Strassen zeigte sich offensiv aktiv und hatte in der 12. Minute eine große Torchance, als Perez eine Flanke am linken Pfosten nur knapp neben den Kasten beförderte.
Die erste Halbzeit verlief insgesamt ausgeglichen, wobei Strassen optisch leicht überlegen war und sich einige vielversprechende Angriffe erarbeitete, bei denen man aber wiederholt nicht zum Abschluss kam. In der 38. Minute kam es zu einer unübersichtlichen Aktion im Strafraum von Partizan, doch auch hier verhedderten sich die Gastgeber. Mit einem 0:0 zur Halbzeit war Strassen durchaus zufrieden, da man auf Augenhöhe agierte.
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Die zweite Halbzeit begann unglücklich für den FC UNA: in der 48. Minute nutzte Kostić eine Unaufmerksamkeit der Strassener Abwehr und erzielte das 0:1 für Partizan, nachdem die Gäste über mehrere Stationen die Seiten gewechselt hatten. Strassen versuchte, zurückzukommen, und hatte durch Natami in der 67.Minute eine große Chance, die jedoch durch einen Reflex des Gästetorwarts vereitelt wurde.
Gueye traf in der 74.' den Pfosten, was die Dramatik der Partie erhöhte. Partizan blieb durch Konter gefährlich, doch der FC UNA drängte auf den Ausgleich, was in der 91. Minute fast gelang, als Nogueira einen Kopfball knapp über das Tor setzte. Trotz der 0:1-Niederlage war die Leistung des FC UNA Strassen ansprechend, und sie hatten mehr verdient, doch die Chancenverwertung blieb ein bekannter Schwachpunkt.
Immerhin: Atert Bissen konnte beim ungarischen Vertreter Györi ETO seine ersten Punkten auf internationalem Parkett holen und damit die schlechte internationale Bilanz Luxemburgs für die Fünfjahreswertung der UEFA etwas aufpolieren. Was der amtierende luxemburgischem Meister dabei zeigte, was aller Ehren wert.
Man erarbeitete sich mehr Torchancen als seine Gastgeber und ging Mitte der 1.Hälfte nach einem Ausrutscher des ETO-Keepers durch Ferber in Führung, der eine Flanke von Zegdahne per Volley zum 0:1 abschloss (28.‘). Nur Minuten später dann ein erster Rückschlag für die Gäste, als der erwähnte Vorlagengeber nach einem harten Foulspiel rot sah (31.‘). Bissen behielt den Kopf aber oben und verpasste es kurz vor dem Pausentee, seine Führung auszubauen, als Eddarraj alleine vor dem Tor am Keeper scheiterte.
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Kurz nach dem Dreh erhöhten die Hausherren den Druck und bekamen prompt einen Handelfmeter gepfiffen, diesen schoss Djukanovic jedoch an den Pfosten. Es blieb also bei der Führung des FC Atert, wenngleich sich ein anderes Bild als vor der Pause bot. Györi war nun überlegen und es dauerte, bis Bissen sich fing.
Ein zweiter Elfmeter, dieses Mal nach einem Foul, nutzten die Ungarn dann zum 1:1 (76.‘, Krpic). Weiter mit einem Mann weniger erkämpften sich die Gäste am Ende noch ein paar Torabschlüsse, die den Weg aber nicht ins Netz finden sollten. Mit einem respektablen Remis verabschiedet sich der FC Atert aus seiner historisch ersten Europapokalsaison.