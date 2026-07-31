Strassen verpasst Belohnung, Bissen nicht

Galaye Gueye kann es nicht fassen, dass er in der 74.Minute nur den Pfosten traf – Foto: paul@lsn.sarl

Zum zweiten Mal in den letzten fünf Jahren erreicht kein luxemburgischer Verein die dritte Runde der Qualifikation eines internationalen Wettbewerbs, daran konnten auch die durchaus guten Leistungen von Bissen und Strassen am Donnerstag nichts ändern.

Die erste Halbzeit verlief insgesamt ausgeglichen, wobei Strassen optisch leicht überlegen war und sich einige vielversprechende Angriffe erarbeitete, bei denen man aber wiederholt nicht zum Abschluss kam. In der 38. Minute kam es zu einer unübersichtlichen Aktion im Strafraum von Partizan, doch auch hier verhedderten sich die Gastgeber. Mit einem 0:0 zur Halbzeit war Strassen durchaus zufrieden, da man auf Augenhöhe agierte.

Im Rückspiel der 2.Qualifikationsrunde zur Conference League traf UNA Strassen im Stade de Luxembourg vor 2.283 Zuschauern auf Partizan Belgrad. In der 7.Spielminute tauchten die Gastgeber erstmals im gegnerischen Strafraum auf, ohne jedoch gefährlich zu werden. Strassen zeigte sich offensiv aktiv und hatte in der 12. Minute eine große Torchance, als Perez eine Flanke am linken Pfosten nur knapp neben den Kasten beförderte.

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Die zweite Halbzeit begann unglücklich für den FC UNA: in der 48. Minute nutzte Kostić eine Unaufmerksamkeit der Strassener Abwehr und erzielte das 0:1 für Partizan, nachdem die Gäste über mehrere Stationen die Seiten gewechselt hatten. Strassen versuchte, zurückzukommen, und hatte durch Natami in der 67.Minute eine große Chance, die jedoch durch einen Reflex des Gästetorwarts vereitelt wurde.

Gueye traf in der 74.' den Pfosten, was die Dramatik der Partie erhöhte. Partizan blieb durch Konter gefährlich, doch der FC UNA drängte auf den Ausgleich, was in der 91. Minute fast gelang, als Nogueira einen Kopfball knapp über das Tor setzte. Trotz der 0:1-Niederlage war die Leistung des FC UNA Strassen ansprechend, und sie hatten mehr verdient, doch die Chancenverwertung blieb ein bekannter Schwachpunkt.

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