Strassen neuer Leader der BGL- Ligue: der Rückblick auf Spieltag 11

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Was am Wochenende los war

Beginnen wir den Bericht gleich mal mit einem Paukenschlag: Mit 7-1 schlägt Aufsteiger Bissen seinen Kontrahenten aus Hostert; ergebnistechnisch eine Demontage. Bissen war dann auch das klar bessere Team, Hostert lieferte eine erschreckend schwache Defensivleistung ab, so dass das Ergebnis sogar in dieser Höhe vollkommen in Ordnung geht. Für die vor dem Tor äußerst effektiven Bisser konnte sich Ferber gleich drei mal in die Torschützenliste eintragen; die anderen Treffer steuerten Santos Guimares (2x), Eddarraj und Abi Ramzi bei. Den Ehrentreffer besorgte Caufriez 5 Minuten vor dem regulären Ende sinnigerweise durch einen Elfmeter; aus dem Spiel selbst sollte hingegen rein garnichts gelingen. Durch diesen Sieg springt der Aufsteiger gar auf Platz 4 der Tabelle, einen Punkt hinter dem "Europäischen Geschäft", man darf gespannt sein, ob Bissen diese Schlagzahl bis zum Ende durchhalten kann.

Viele Tore gab es für die fast 600 Zuschauer auch zwischen Käerjeng und Mamer zu sehen; 4-2 hiess es nach insgesamt 101 Minuten für die Heimelf. Zu der langen Nachspielzeit kam es auch, da Schiedsrichter Wilmes auf Grund einer Verletzung nach knapp einer Stunde durch den Vierten Offiziellen Ludovicy ersetzt wurde (irgendwie hat der Schreiber dieser Zeilen hier ein Deja Vu, musste er doch selbst mal für den Kollegen Wilmes einspringen); gute Besserung auch an dieser Stelle. Nicht das einzig erwähnenswerte an diesem Tag, nur "so nebenbei" wurde wahrscheinlich das Tor des Jahres erzielt, oder zumindest ein heißer Kandidat dafür. Kurz zusammengefasst: Es lief die 55 Minute, Mabwati flankt von der linken Seite (6 Meter von der Grundlinie) in den Strafraum, dort steht Maison und setzt aus gut 16 Metern zum Fallrückzieher an; boooooom, ins rechte Eck. Spektakulär, phänomenal. Ein wichtiger Sieg für Käerjeng welches Mamer überholt; dennoch stehen beide Teams momentan auf einem direkten Abstiegsplatz.

Niederkorn musste gegen den RFCUL eine 1-3 Heimniederlage hinnehmen und rutscht dadurch auf Platz 5. Die Hauptstädter ihrerseits können sich auf Platz 12 verbessern. Mit 5-0 "überrollt" Strassen Rodingen; Lohn dafür die Tabellenführung. Dabei hielt der Gast fast eine Stunde mit (das 1-0 erzielte Nogueira Albuquerque durch einen Handelfmeter nach 56 Minuten), der Knackpunkt war wohl die Rote Karte gegen Schur (51). Danach lief bei Rodingen nichts mehr zusammen und Strassen kam zu den erwähnten fünf Treffern; allein der Torschütze zum 1-0 netzte dabei dreimal ein. Es war übrigens das erste Spiel im neuen Strassener Stadion "An de Millewisen". Einen wichtigen Sieg erringen konnte auch Petingen. Dafür musste gegen Kanach allerdings ein Elfmeter herhalten, aber wer wird in zwei Wochen noch danach fragen? So war es Arab nach 68 Minuten vergönnt für das Endergebnis zu sorgen, dies nachdem Martins regelwidrig von den Beinen geholt wurde. Erwähnen muss man allerdings auch, das Kanach in der ersten Halbzeit viel Pech hatte, nicht in Führung zu gehen.

Rosport hatte Differdingen zu Gast, spielte aus einer eigentlich stabilen Abwehr heraus vornehmlich durch Konter auch gut mit, musste sich dann am Ende trotzdem in dem von Schiedsrichter Sabotic gut geleiteten Spiel, mit 2-0 geschlagen geben. Die Tore vor 300 Zuschauern fielen allesamt in Hälfte Zwei, Jakobi traf nach 54 Minuten und der Ex-Rosport El Idrissi in der Schlussminute. Einen durchaus überraschenden 1-0 Auswärtssieg gab es für die Anhänger der Jeunesse zu bejubeln. Die nur ca. 180 Zuschauer sahen dabei ein Spiel der schwächeren Sorte, in dem Andrade Brites nach 74 Minuten zum Matchwinner gegen Hesperingen wurde. Somit sind beide Teams nun Tabellennachbarn, nur durch einen Punkt getrennt. Im letzten Spiel setzte sich Mondorf recht klar mit 3-1 gegen Düdelingen durch. Kurz vor dem Pausenpfiff markierte Godart die Führung, welche Fournier in Minute 72 ausbaute. Nach dem 2-1 durch Lima (89.') kam für den Gast nochmal etwas Hoffnung auf, welche wiederum Fournier in Minute 93 aber gleich wieder "einkassierte". Insgesamt trat der F91 in Halbzeit nicht konsequent genug auf und kreierte prinzipiell keine Torchancen, so dass der Sieg absolut korrekt für den Heimverein ausfiel. Mondorf in der Tabelle nun auf der 6, Düdelingen bleibt weiterhin Dritter.

Turpel beendet Karriere

Weiter wollen nicht unterschlagen, das Dave Turpel sein Karrierende erklärt hat. Der zuletzt bei Bissen unter Vertrag stehende Spieler, welcher vor einem Jahr einen Kreuzbandriss erlitt, kam auch diese Saison beim Aufsteiger, aufgrund diverser Verletzungen, zu keinem Einsatz. Die Stationen des Mittelstürmer waren Ettelbrück, Düdelingen, Virton, Hesperingen, Niederkorn und eben Bissen. Zudem lief er 10 mal für Luxemburgs U21 und 51 mal für das A-Nationalteam (6 Tore), auf.

Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, auch im Liga/Pokalbetrieb erzielte der frisch 33-jährige weit über 100 Tore. 2017/2018 wurde er mit 33 Treffern im Trikot des F91 Torschützenkönig in der höchsten Spielklasse. 2016 und 2018 war er gar Spieler des Jahres in Luxemburg, zudem stehen stellvertretend 4 Meister und 3 Pokalsiege in seiner Vita. Legendär auch der 2-1 Führungstreffer in der Saison 18/19 auswärts beim AC Mailand in der Europa League Gruppenphase (Endstand 2-5). FuPa wünscht Dave Turpel für seinen weiteren Weg alles Gute.

