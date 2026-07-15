Strassen in San Marino nie gefährdet

Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Auch, dass man auf Naturrasen spielt, im Gegensatz zur ersten Partie auf Kunstrasen, könnte für Bissen sprechen. Das Spiel mit und ohne Ball sei aber laut Atert-Trainer Vitor Pereira das Wichtigste. Nach hohen Bällen zeigte sich der luxemburgische Meister vor Wochenfrist des Öfteren anfällig. Es müssen also durchaus einige Stellschrauben gedreht werden, möchte man die zweite Qualifikationsrunde erreichen. In jener würde man auf den Sieger der Auseinandersetzung Kauno Zalgiris – Drita treffen, im Falle eines Ausscheidens würde in der Conference League-Qualifikation Vikingur Reykjavik oder Györi Eto warten. Anstoss zwischen Bissen und Klaksvik ist am Mittwochabend um 20:15 Uhr im Stade de Luxembourg, FuPa berichtet per Liveticker .

Vor rund einer Woche bezahlte Atert Bissen Lehrgeld, als man auf den Färöer Inseln bei KI zwischenzeitlich mit 0:2 in Rückstand lag. Doch als Rodrigues Da Costa nach nicht einmal einer Stunde auf 1:2 verkürzte, erhöhte er die Chancen auf ein Weiterkommen für den Neuling auf internationalem Parkett wieder. Eine Auswärtstorregel gibt es zwar nicht mehr, dennoch könnte dieser Bisser Anschlusstreffer aus dem Hinspiel einen gewissen Wert bekommen. Eine Erkenntnis, die Bissen aus der Partie vom vergangenen Dienstag zurückbehalten haben wird, war, dass seine Gastgeber nach rund einer Stunde physisch nachließen. Und dies könnte ein entscheidender Faktor für das Rückspiel am Mittwochabend werden, da der Temperaturunterschied eine Anpassung erfordern wird.

In Serravalle standen sich am Dienstagabend La Fiorita und UNA Strassen im Rückspiel der ersten Qualifikationsrunde zur Conference League gegenüber. Die Partie begann mit Gästen, die schnell in die Offensive gingen. Bereits in der 9.Minute erzielte Perez das erste Tor des Abends. Nach einer präzisen Vorarbeit von Neuzgang Natami ließ sich Perez im Fünfmeterraum nicht zweimal bitten und schob zum 0:1 ein. Strassen zeigte sich dominant und hatte zahlreiche Torchancen, darunter einen gefährlichen Schuss von Dadashev, der knapp am Pfosten vorbeistrich (15.'), und einen Kopfball von Seye, der über das Tor ging (30.'). In der 38.' erhöhte Luxemburg-Rückkehrer Steinmetz auf 0:2. Nach einer Kopfballverlängerung von Seye drang Steinmetz in den Strafraum ein und traf diagonal ins linke Eck.

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La Fiorita hatte bis zur Halbzeit keinen einzigen Torabschluss verzeichnen können, während Strassen die Kontrolle über das Spiel behielt. Die 2.Hälfte begann ohne Wechsel, Strassen blieb aber weiterhin gefährlich. Perez und Steinmetz hatten gute Möglichkeiten, scheiterten jedoch am Torwart waren zu ungenau in ihrem Abschlüssen. In der 85.' parierte Keeper Vivan einen Schuss des eingewechselten Nogueira Albuquerque de Souza. La Fiorita konnte sich nicht entscheidend durchsetzen, während Strassen die Partie souverän kontrollierte. In der Nachspielzeit hatte Nogueira eine weitere Chance, doch sein Kopfball ging über das Tor. Mit dem Schlusspfiff stand es 0:2 für den FC UNA Strassen. Der Verein kann sich damit erstmals in seiner noch jungen internationalen Historie für eine nächste Runde qualifizieren und wird nun gegen Partizan Belgrad antreten.