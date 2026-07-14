Strassen geht als Favorit in sein Rückspiel

Nicolas Perez traf im Hinspiel zum 1:0 – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Strassen muss sich an die eigene Nase fassen, dass man nicht mit einem deutlicheren Hinspielsieg nach San Marino geflogen ist: zwar war man vor Wochenfrist gegen schwache Gäste klar besser, kurz vor Schluss gelang auch der Siegtreffer, doch ein 1:0 ist äußerst trügerisch. Im Nationalstadion San Marinos wird man gegen La Fiorita aufgrund dieses knappen Vorsprungs höchste Konzentration zeigen müssen, um nicht in eine Falle zu tappen.

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Die am vergangenen Dienstag offensiv inexistente Mannschaft aus San Marino wird sich der Tatsache bewusst sein, dass man weiter noch kleine Chancen auf ein Weiterkommen hat, wofür es aber einer deutlichen Leistungssteigerung bedarf. Auf der anderen Seite hatte Strassen eine weitere Woche Zeit, am Feinschliff und am Abschluss zu arbeiten und sich auf das Szenario, den denkbar knappsten Vorsprung zu verteidigen bzw. im Idealfall auszubauen, einzustellen. Ob dies gelingen wird, kann man ab 21 Uhr im FuPa-Liveticker verfolgen.