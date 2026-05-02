 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligavorschau

Strassen beim Tabellenführer unter Zugzwang

Abstiegskampf in Rodange und Hostert, Härtetest für Bissen, F91 in der Favoritenrolle

von Paul Krier · Heute, 09:50 Uhr · 0 Leser
Una Strassen tritt in Differdingen an
Una Strassen tritt in Differdingen an – Foto: Paul Krier

Verlinkte Inhalte

BGL Ligue
Canach
Mamer
Käerjeng
Bissen

💰 Unterstützen Sie unsere Redaktion

🎖️ Bewerten Sie uns auf Google

📱 Abonnieren Sie uns auf Whatsapp

📽️ Abonnieren Sie uns auf YouTube

Bissen hatte im Hinspiel gegen Racing wenig Mühe, sollte sich bei nach dem Winter verbesserten Hauptstädtern aber nicht zu sicher sein, dass sich das erste Aufeinandertreffen wiederholen wird. Rodange empfängt Käerjeng zu einem äußerst wichtigen Derby im Kampf um den Klassenerhalt. Beide Kontrahenten waren in den vergangenen Wochen in etwa gleichstark unterwegs, so dass man von einem offenen Duell ausgehen kann. Canach, z.Z. das formschwächste Team der Liga, empfängt ein Niederkorn, das sich nach drei Spielen in Folge ohne Niederlage langsam wieder im Aufwind befindet.

Im Spitzenspiel der 27.Runde stehen sich Meister und Tabellenführer Differdingen und Strassen gegenüber. Nach ein paar Wacklern hat der FCD zuletzt 9 Punkte aus drei Spielen geholt, in Strassen stehen 10 Zähler aus den letzten fünf Partien zu Buche. Die Voraussetzungen für ein Topspiel sind gegeben, auch weil es für beide vom internationalen Wettbewerb bis zum Meistertitel noch um viel geht. Andere Sorgen haben Jeunesse Esch und vor allem Schlusslicht Union Titus Petingen. Noch ist der Rekordmeister nicht gerettet. Im Falle eines Heimsieges könnte dies je nach Verlauf des Spieltages aber am Sonntag gelingen. Doch ein Sieg gegen Petingen wird nicht einfach, dem es in letzter Zeit gelang, Beton anzurühren – sprich seine Abwehr so umzugestalten, dass man 7 Punkte holte und nur ein Gegentor kassierte.

Der Tabellenzweite Düdelingen dürfte im Heimspiel gegen Rosport favorisiert sein, gleiches trifft auf Mondorf (4.) zu, das gegen Hesperingen antritt. Der FC Swift kämpft weiter gegen den Abstieg und es scheint fraglich, ob man beim formstärksten Team der vergangenen fünf Spieltage bestehen kann. Auch Hostert und Mamer befinden sich im Abstiegskampf. Die Grünewälder liegen knapp über dem ominösen Strich und nur 3 Zähler vor ihrem Gegner vom Sonntag. Ein Sechs-Punkte-Spiel also, in dem der Druck auf beiden Seiten nicht gering sein wird.

Am Sonntag

Morgen, 16:00 Uhr
US Hostert
US HostertHostert
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 16:00 Uhr
US Mondorf
US MondorfMondorf
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 16:00 Uhr
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 16:00 Uhr
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
Union Titus Petingen
Union Titus PetingenTitus
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 16:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 16:00 Uhr
FC Jeunesse Canach
FC Jeunesse CanachCanach
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Morgen, 16:00 Uhr
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 16:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

__________________

Hinweis

Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt.