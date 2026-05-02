Strassen beim Tabellenführer unter Zugzwang

Una Strassen tritt in Differdingen an – Foto: Paul Krier

Bissen hatte im Hinspiel gegen Racing wenig Mühe, sollte sich bei nach dem Winter verbesserten Hauptstädtern aber nicht zu sicher sein, dass sich das erste Aufeinandertreffen wiederholen wird. Rodange empfängt Käerjeng zu einem äußerst wichtigen Derby im Kampf um den Klassenerhalt. Beide Kontrahenten waren in den vergangenen Wochen in etwa gleichstark unterwegs, so dass man von einem offenen Duell ausgehen kann. Canach, z.Z. das formschwächste Team der Liga, empfängt ein Niederkorn, das sich nach drei Spielen in Folge ohne Niederlage langsam wieder im Aufwind befindet.

Im Spitzenspiel der 27.Runde stehen sich Meister und Tabellenführer Differdingen und Strassen gegenüber. Nach ein paar Wacklern hat der FCD zuletzt 9 Punkte aus drei Spielen geholt, in Strassen stehen 10 Zähler aus den letzten fünf Partien zu Buche. Die Voraussetzungen für ein Topspiel sind gegeben, auch weil es für beide vom internationalen Wettbewerb bis zum Meistertitel noch um viel geht. Andere Sorgen haben Jeunesse Esch und vor allem Schlusslicht Union Titus Petingen. Noch ist der Rekordmeister nicht gerettet. Im Falle eines Heimsieges könnte dies je nach Verlauf des Spieltages aber am Sonntag gelingen. Doch ein Sieg gegen Petingen wird nicht einfach, dem es in letzter Zeit gelang, Beton anzurühren – sprich seine Abwehr so umzugestalten, dass man 7 Punkte holte und nur ein Gegentor kassierte.