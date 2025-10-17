Straßberg will Serie fortsetzen, Deißlingen empfängt Verfolger Hardt

---





Wurmlingen wartet seit Wochen auf den nächsten Sieg und steht mit acht Punkten in der Abstiegszone. Der FC Hechingen möchte unbedingt die 0:5-Niederlage gegen Dotternhausen vergessen machen. Beide Mannschaften brauchen dringend Zähler, um nicht den Anschluss ans Mittelfeld zu verlieren.

Dotternhausen geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten. Nach dem 5:0-Erfolg in Hechingen will der SVD den nächsten Schritt Richtung oberes Tabellendrittel machen. Schramberg steht mit vier Punkten massiv unter Druck und braucht dringend ein Erfolgserlebnis.

Grosselfingen hat nach dem 5:2 in Schramberg wieder Selbstvertrauen getankt und will gegen Frommern nachlegen. Der Absteiger aus Frommern verlor zuletzt knapp mit 2:3 gegen Gruol und möchte zurück in die Erfolgsspur. Die Teams trennt in der Tabelle nur einen Punkt – ein enges Duell ist wahrscheinlich.

Die Gastgeber kommen mit Rückenwind vom Auswärtssieg in Frommern, Trillfingen will nach dem 4:4 gegen Deißlingen nun dreifach punkten. In der Tabelle sind beide punktgleich – ein offener Schlagabtausch ist zu erwarten.

Das Topspiel des Spieltags: Die SG Deißlingen/Lauffen empfängt den Tabellendritten aus Hardt. Beide Mannschaften gehen mit breiter Brust in die Begegnung. Für den Sieger winkt die Festigung des Platzes in der Spitzengruppe – für den Verlierer droht der Anschlussverlust an die ersten beiden Plätze.

Spieltext RW Ebingen - SV Bubsheim

Der Tabellenletzte aus Ebingen wartet weiter auf den ersten Punkt der Saison und trifft auf den ambitionierten SV Bubsheim. Die Gäste wollen nach der Niederlage gegen Trossingen wieder in einen Dreier landen. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

Trossingen will nach dem überzeugenden Sieg in Bubsheim seine Serie fortsetzen und die Position unter den Top drei festigen. Der SV Winzeln, aktuell Fünfter, reist mit breiter Brust an und könnte mit einem Auswärtssieg die Gastgeber in der Tabelle überholen

Eine scheinbar klare Sache: Der ungeschlagene Tabellenführer aus Straßberg gastiert beim Tabellensechzehnten. Während die Hausherren dringend Punkte gegen den Abstieg benötigen, will Straßberg seine makellose Serie weiter ausbauen und den Vorsprung an der Spitze verteidigen. Die Kräfteverhältnisse sind klar verteilt.

Beide Teams rangieren im unteren Tabellendrittel und kämpfen um Stabilität. Laufen/Eyach will nach zuletzt sechs sieglosen Spielen wieder drei Punkte holen, während Kolbingen nach dem 3:3 gegen Wurmlingen auf die nächste Punkteteilung verzichten möchte. Für beide wäre ein Sieg richtungsweisend im Kampf um den Klassenerhalt.





