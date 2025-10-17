 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Straßberg will Serie fortsetzen, Deißlingen empfängt Verfolger Hardt

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 12. Spieltags 

Verlinkte Inhalte

BL Schwarzwald/Zoll.
Frommern
TSV Straßbe.
Grosself.
Dotternhaus.

Tabellenführer TSV Straßberg 1903 reist am 12. Spieltag der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern als ungeschlagener Favorit zur SGM Bösingen II/Beffendorf II, während Verfolger SGM Deißlingen/Lauffen im Topspiel die SG Hardt/Lauterbach empfängt. Die Spvgg 06 Trossingen trifft im Duell der Verfolger auf den formstarken SV Winzeln, und in Gruol kommt es zum Duell mit dem TSV Trillfingen. Im Tabellenkeller stehen sich Kolbingen und Laufen/Eyach in einem Sechs-Punkte-Spiel gegenüber.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten

---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
15:00

Wurmlingen wartet seit Wochen auf den nächsten Sieg und steht mit acht Punkten in der Abstiegszone. Der FC Hechingen möchte unbedingt die 0:5-Niederlage gegen Dotternhausen vergessen machen. Beide Mannschaften brauchen dringend Zähler, um nicht den Anschluss ans Mittelfeld zu verlieren.
---

Morgen, 16:00 Uhr
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
16:00

Dotternhausen geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten. Nach dem 5:0-Erfolg in Hechingen will der SVD den nächsten Schritt Richtung oberes Tabellendrittel machen. Schramberg steht mit vier Punkten massiv unter Druck und braucht dringend ein Erfolgserlebnis.
---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
15:00

Grosselfingen hat nach dem 5:2 in Schramberg wieder Selbstvertrauen getankt und will gegen Frommern nachlegen. Der Absteiger aus Frommern verlor zuletzt knapp mit 2:3 gegen Gruol und möchte zurück in die Erfolgsspur. Die Teams trennt in der Tabelle nur einen Punkt – ein enges Duell ist wahrscheinlich.
---

Morgen, 15:30 Uhr
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
15:30live

Die Gastgeber kommen mit Rückenwind vom Auswärtssieg in Frommern, Trillfingen will nach dem 4:4 gegen Deißlingen nun dreifach punkten. In der Tabelle sind beide punktgleich – ein offener Schlagabtausch ist zu erwarten.
---

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
SGM Deißlingen / Lauffen
SGM Deißlingen / LauffenSGM Dei/Lauf
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
15:30

Das Topspiel des Spieltags: Die SG Deißlingen/Lauffen empfängt den Tabellendritten aus Hardt. Beide Mannschaften gehen mit breiter Brust in die Begegnung. Für den Sieger winkt die Festigung des Platzes in der Spitzengruppe – für den Verlierer droht der Anschlussverlust an die ersten beiden Plätze.
---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
15:00
Spieltext RW Ebingen - SV Bubsheim
Der Tabellenletzte aus Ebingen wartet weiter auf den ersten Punkt der Saison und trifft auf den ambitionierten SV Bubsheim. Die Gäste wollen nach der Niederlage gegen Trossingen wieder in einen Dreier landen. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.
---

Morgen, 15:00 Uhr
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
15:00

Trossingen will nach dem überzeugenden Sieg in Bubsheim seine Serie fortsetzen und die Position unter den Top drei festigen. Der SV Winzeln, aktuell Fünfter, reist mit breiter Brust an und könnte mit einem Auswärtssieg die Gastgeber in der Tabelle überholen
---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
15:00

Eine scheinbar klare Sache: Der ungeschlagene Tabellenführer aus Straßberg gastiert beim Tabellensechzehnten. Während die Hausherren dringend Punkte gegen den Abstieg benötigen, will Straßberg seine makellose Serie weiter ausbauen und den Vorsprung an der Spitze verteidigen. Die Kräfteverhältnisse sind klar verteilt.
---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
15:00

Beide Teams rangieren im unteren Tabellendrittel und kämpfen um Stabilität. Laufen/Eyach will nach zuletzt sechs sieglosen Spielen wieder drei Punkte holen, während Kolbingen nach dem 3:3 gegen Wurmlingen auf die nächste Punkteteilung verzichten möchte. Für beide wäre ein Sieg richtungsweisend im Kampf um den Klassenerhalt.


Aufrufe: 017.10.2025, 15:00 Uhr
Matthias KloosAutor