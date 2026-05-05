Straßberg will gleich ziehen, ungeschlagener FC Mengen ist Favorit

– Foto: Nicole Halder

Die Nachholspiele in den Bezirksligen Alb, Bodensee, Oberschwaben und Schwarzwald/Zollern tragen mehr Gewicht, als es ein gewöhnlicher Zusatztermin vermuten lässt. Einige Mannschaften wittern die Chance, ihre Position im Aufstiegsrennen zu festigen oder überhaupt erst wieder anzugreifen. Andere kämpfen darum, sich Luft im Tabellenkeller zu verschaffen. Gerade solche Abende entwickeln oft ihre eigene Härte, weil keine Mannschaft mehr auf einen späteren Ausweg hoffen kann. Jeder Punkt zählt doppelt, jeder Fehler schmerzt länger.

Für Sickenhausen ist es die Gelegenheit, sich im oberen Drittel festzusetzen und den Blick nach vorn offen zu halten. Gomaringen kann mit einem Erfolg die Lücke schließen und die Tabelle noch enger machen. Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die nicht mehr zittern müssen, aber noch zu viel zu gewinnen haben, um sich mit Mittelmaß zufriedenzugeben.

TSV Sickenhausen geht als Vierter mit 41 Punkten in dieses Nachholspiel und kann mit einem Heimsieg seine starke Aufsteiger-Saison weiter veredeln. Der Abstand auf Rang drei ist zwar spürbar, doch nach hinten drängt ein breites Mittelfeld. TSV Gomaringen steht mit 36 Punkten auf Rang sieben und könnte mit einem Auswärtssieg aufschließen. Gerade deshalb hat diese Partie eine besondere Schärfe: Sie ist kein Spiel um alles, aber eines um sehr viel.

Für Unterzeil/Seibranz wäre ein Sieg ein Signal an die Konkurrenz, dass im Endspurt noch etwas möglich ist. Baindt dagegen kann mit einem Auswärtserfolg selbst wieder in den Kreis der ernsthaften Verfolger hineinwachsen. Es ist kein klassisches Gipfeltreffen, aber ein Spiel, in dem sich entscheiden kann, wer in den letzten Wochen noch von oben träumen darf.

In der Bezirksliga Bodensee ist dieses Nachholspiel von echtem Gewicht. SGM Unterzeil/Seibranz steht mit 44 Punkten auf Rang fünf und kann mit einem Heimsieg an SV Maierhöfen/Grünenbach vorbeiziehen und näher an die Spitzengruppe heranrücken. SV Baindt kommt mit 40 Punkten als Siebter und hat ebenfalls die Chance, das Feld nach oben noch einmal aufzureißen. Die Tabelle ist in diesem Bereich eng genug, um aus einem Abend eine kleine Verschiebung mit großer Wirkung zu machen.

Dieses Nachholspiel trägt in der Bezirksliga Oberschwaben einen fast feierlichen, zugleich hochbrisanten Ton. FC Mengen ist ungeschlagener Tabellenführer, steht bei 70 Punkten und wirkt wie das Maß aller Dinge. SF Hundersingen liegt mit 48 Punkten auf Rang sieben und spielt eine starke Saison, doch gegen den Spitzenreiter wird jeder gute Ansatz auf eine besonders harte Probe gestellt. Die Gastgeber können befreit auftreten, der Druck liegt vor allem beim Favoriten.

Gerade darin liegt der Reiz dieser Partie. Mengen will die makellose Dominanz weiter untermauern und keinen Funken Zweifel aufkommen lassen. Hundersingen hat dagegen die Chance, dem Ersten weh zu tun und aus einem ohnehin ordentlichen Jahr einen besonderen Abend zu machen. Es ist ein Spiel zwischen Anspruch und Mut, zwischen Tabellenwucht und der Hoffnung auf einen großen Moment.

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Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

In der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern steht TSV Straßberg 1903 mächtig unter Strom. Der Tabellenzweite hat 71 Punkte und ein Spiel weniger als Spitzenreiter SGM Deißlingen/Lauffen. Mit einem Sieg könnte Straßberg nach Punkten gleichziehen und das Titelrennen maximal zuspitzen. SV Bubsheim steht mit 42 Punkten auf Rang acht und hat sich im sicheren Mittelfeld etabliert, ist aber genau die Art Gegner, die mit wenig Druck und viel Energie unangenehm werden kann. Für Straßberg ist die Ausgangslage eindeutig: Dieses Spiel ist Pflicht, wenn die Hoffnung auf den direkten Sprung nach oben leben soll. Bubsheim kann dagegen frei aufspielen und sich an einem Spitzenteam messen, ohne die Last des Müssens auf den Schultern zu tragen. Gerade solche Konstellationen machen Nachholspiele gefährlich. Der Favorit reist mit Auftrag an, der Außenseiter mit Freiheit. ---