Straßberg und Deißlingen marschieren vorneweg, Winzeln siegt 3:0

In einem offenen Schlagabtausch trennten sich Frommern und Trillfingen 3:3. Marvin Wiedmann (28.), Paul Wagner (58.) und Lukas Foelsch (58.) sorgten zunächst für eine komfortable Führung, ehe Kai Krause (75./80.) und Thomas Stehle (84.) den Gästen noch einen Punkt sicherten. Frommern bleibt im Mittelfeld, Trillfingen belegt Rang acht.

Hardt/Lauterbach zeigte nach der Niederlage letzte Woche eine konzentrierte Vorstellung und siegte verdient. Felix Ganter (55.) und Thomas Schondelmaier (90.+1) trafen für die Gastgeber, die mit 25 Punkten weiterhin auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe bleiben. Gruol/Erlaheim verpasst den Sprung nach oben.

Auch in Grosselfingen sahen die Zuschauer ein wildes Spiel mit zwei Gesichtern. Nach der Führung von Marius Oberle (32.) drehten Mario Pflumm (43., Foulelfmeter), Marko Blazevic (68.) und Micha-Maximilian Fuoß (77.) die Partie. Doch der starke Anes Kljajic traf in der 79. und 84. Minute doppelt und sichtere Dotternhausen noch einen Punkt. Grosselfingen belegt nun Rang 10, während Dotternhausen auf Rang sechs steht.

Im Duell zweier Kellerkinder feierte Schramberg/Sulgen einen wichtigen Heimsieg. Justin Profft (26.), Ahmed Mohamed (51.) und Albijan Spahija (55.) trafen für die Gastgeber, während Noah Viani (37.) und Maurizio Colucci (61.) für Wurmlingen verkürzten. Mit dem zweiten Saisonsieg schöpft Schramberg wieder Hoffnung, während Wurmlingen weiterhin auf Platz 13 bleibt.

Eine bittere Heimniederlage für den FC Hechingen, der nach zwei Gelb-Roten Karten gegen Kaan Akkaya (39.) und Vlado Jelic (89.) in Unterzahl das Nachsehen hatte. Marco Schneider erzielte bereits in der 22. Minute das Tor des Tages für die Gäste. Laufen/Eyach klettert mit dem Auswärtssieg auf Rang zwölf, Hechingen rutscht weiter ab

Kolbingen und Bösingen lieferten sich ein offenes Duell im Tabellenkeller. Valentin Hipp (18./26.) brachte die Gastgeber in Führung, ehe ein Eigentor von Dominik Frühwirt (55.) sowie zwei Treffer von Simon Jauch (61./81.) die Partie drehten. Lukas Hipp sicherte Kolbingen per Foulelfmeter in der 84. Minute zumindest einen Punkt.

Das Gipfeltreffen zwischen Straßberg und Trossingen hielt, was es versprach. Leon Mathauer (7.) und Jan Ferdinand (13.) brachten den Spitzenreiter früh in Führung, ehe Kamran Yahyaijan (27.) und Kevin Haxha (68.) für die Gäste ausglichen. Der TSV Straßberg bleibt weiter ungeschlagen, Trossingen bewahrt mit dem Punkt seine starke Position in der Verfolgergruppe.

Der SV Winzeln zeigte sich gegen Schlusslicht Ebingen souverän und festigte Rang vier. Simon Gaus (12.), Adrian Heim (73.) und Lukas Hess (84.) sorgten für klare Verhältnisse. Ebingen bleibt nach der 13. Niederlage ohne Punkt und mit 55 Gegentoren abgeschlagen am Tabellenende.

In einem spektakulären Offensivduell setzte sich Deißlingen knapp beim kampfstarken SV Bubsheim durch. Für die Gäste trafen Robin Schumpp (14./37./45.) und Rouven Irion (30.), während Daniel Geisel (31.), Mark Grimm (67.) und Otto Waal (86.) für Spannung sorgten. Deißlingen bleibt mit dem Sieg der härteste Verfolger des Spitzenreiters und ist weiterhin ungeschlagen.













