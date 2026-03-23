 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Straßberg überzeugt, Deißlingen gewinnt 3:2 – Trossingen torhungrig

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 23. Spieltags 

von Matthias Kloos · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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BL Schwarzwald/Zoll.
Frommern
TSV Straßbe.
Grosself.
Dotternhaus.

Der TSV Straßberg 1903 setzte ein deutliches Zeichen im Verfolgerduell, während die SGM Deißlingen/Lauffen ihre Spitzenposition behauptete. Die Spvgg 06 Trossingen zeigte sich erneut torhungrig, und auch der FC Grosselfingen meldete sich eindrucksvoll zurück. Im Tabellenkeller sendete der SV Wurmlingen ein Lebenszeichen, während der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 weiter auf den ersten Sieg wartet.

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Gestern, 15:00 Uhr
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
0
1
Abpfiff

Der SV Wurmlingen landete in Trillfingen einen wichtigen Auswärtssieg im Abstiegskampf. Den einzigen Treffer des Nachmittags erzielte Noah Viani in der 71. Minute zum 0:1. Trillfingen bleibt mit 29 Punkten im Mittelfeld hängen. Wurmlingen verbessert sich auf 18 Punkte, hat aber immer noch acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.
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Gestern, 15:30 Uhr
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
1
1
Abpfiff

Im direkten Vergleich zweier Mannschaften aus der erweiterten Spitzengruppe gab es keinen Sieger. Marco Lenz brachte Hardt / Lauterbach in der 24. Minute in Führung, Anes Kljajic glich in der 73. Minute für Dotternhausen aus. In der Nachspielzeit sah Niklas King vom SV Dotternhausen in der 93. Minute Gelb-Rot. Dotternhausen bleibt Vierter mit 42 Punkten, Hardt / Lauterbach folgt mit 39 Zählern.
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Gestern, 15:00 Uhr
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
1
5
Abpfiff

Der FC Grosselfingen erwischte einen starken Tag und nahm den SV Bubsheim klar auseinander. Micha-Maximilian Fuoß traf früh zum 0:1 (2.), Ben Rager erhöhte auf 0:2 (15.), ehe Daniel Geisel für Bubsheim auf 1:2 verkürzte (39.). Noch vor der Pause stellte Rager auf 1:3 (40.), traf später auch zum 1:4 (53.), bevor Fuoß mit seinem zweiten Tor in der 72. Minute den Endstand markierte. Grosselfingen steht nun bei 32 Punkten, Bubsheim bleibt bei 29.
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Gestern, 15:00 Uhr
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
4
0
Abpfiff

Der SV Winzeln machte früh klar, in welche Richtung das Spiel laufen würde. Tim Ziegler traf in der 6. Minute zum 1:0, Simon Gaus legte in der 11. Minute nach, Tobias Heizmann erhöhte in der 21. Minute auf 3:0. Marvin Schwenk setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt. Winzeln baut sein Konto auf 34 Punkte aus, Schramberg / Sulgen bleibt tief unten hängen.
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Gestern, 15:00 Uhr
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
4
0

Straßberg ließ gegen Hechingen nichts anbrennen und bleibt erster Verfolger des Spitzenreiters. Simon Henes traf in der 37. und 65. Minute doppelt, Leon Mathauer erhöhte in der 78. Minute auf 3:0. Gavin Kraus besorgte in der 85. Minute den 4:0-Endstand. Straßberg hat jetzt 50 Punkte, Hechingen bleibt bei 26.
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Gestern, 15:00 Uhr
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
2
3
Abpfiff

Kolbingen holte in Frommern einen ganz wichtigen Auswärtssieg. Lukas Hipp brachte die Gäste in der 50. Minute in Führung, Nico Zirn glich in der 53. Minute zum 1:1 aus, Finn Trickel drehte das Spiel in der 69. Minute auf 2:1 für Frommern. Daniel Stehle schlug dann doppelt zurück und traf in der 79. und 87. Minute zum 2:3. Für Frommern sah Maximilian Plätke in der 28. Minute Rot, Nico Zirn flog in der 90. Minute ebenfalls mit Rot vom Platz. Kolbingen steht nun bei 21 Punkten, Frommern bleibt bei 25.
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Gestern, 15:00 Uhr
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
0
5
Abpfiff

Trossingen machte in Ebingen früh alles klar. Mark Stegmann traf in der 1. Minute, Vladimir Biller erhöhte in der 3. Minute auf 0:2. John Hankins stellte in der 22. Minute auf 0:3, ehe Biller mit weiteren Treffern in der 24. und 42. Minute seinen Dreierpack schnürte. Trossingen springt mit 44 Punkten auf Rang drei, Ebingen bleibt mit einem Punkt abgeschlagen Letzter.
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Gestern, 15:30 Uhr
SGM Deißlingen / Lauffen
SGM Deißlingen / LauffenSGM Dei/Lauf
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
3
2
Abpfiff

Deißlingen tat sich gegen mutige Gäste schwerer als erwartet, behielt aber die drei Punkte. Simon Jauch brachte Bösingen in der 7. Minute in Führung, Robin Schumpp glich in der 27. Minute aus. Maurice Roth traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 2:1 (45.+1), Daniel Matt erhöhte in der 65. Minute auf 3:1, ehe Tobias Mei in der 90. Minute noch auf 3:2 verkürzte. Deißlingen bleibt mit 56 Punkten klar vorne, Bösingen steht bei 24 Punkten.
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Gestern, 15:00 Uhr
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
1
0
Abpfiff

In einer engen Partie reichte Gruol / Erlaheim ein Tor von Fabio Müller in der 30. Minute zum Heimsieg. Laufen/Eyach hielt dagegen, kam aber nicht mehr zum Ausgleich. Gruol / Erlaheim steht jetzt bei 39 Punkten, Laufen/Eyach bleibt bei 30.