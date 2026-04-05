Straßberg setzt Deißlingen unter Druck, Trossingen verliert 1:3

Der SV Winzeln nutzte seine Chance früh und konsequent, nachdem der SV Dotternhausen schon in der 17. Minute durch die Gelb-Rote Karte gegen Marius Oberle geschwächt wurde. Tobias Heizmann traf in der 25. Minute zum 1:0, Simon Gaus legte in der 35. Minute das 2:0 nach. Winzeln feierte damit einen wichtigen Heimsieg gegen einen direkten Konkurrenten aus der oberen Tabellenhälfte. Der SV Winzeln verbesserte sich mit nun 37 Punkten auf Rang sieben, der SV Dotternhausen bleibt mit 45 Punkten Vierter.



Der TSV Straßberg 1903 hielt dem Druck stand und ließ sich auch vom zwischenzeitlichen Ausgleich nicht aus dem Tritt bringen. Leon Mathauer traf in der 26. Minute zur Führung, ein Eigentor von Patrick Rummel brachte dem FC Grosselfingen in der 33. Minute das 1:1, doch Jonas Jehle stellte in der 40. Minute den alten Abstand wieder her, bevor Leon Mathauer in der 50. Minute zum 3:1 traf. Straßberg untermauerte damit seinen Anspruch, im Titelrennen nicht lockerzulassen. Straßberg bleibt mit 56 Punkten Tabellenzweiter, der FC Grosselfingen steht mit 32 Punkten auf Rang acht.

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Der SV Kolbingen setzte sich in einem Spiel mit zwei Wendungen durch und verdankte das vor allem Lukas Hipp. Er traf in der 10. und 31. Minute zum 2:0, ehe Oktaj Amedov mit Toren in der 50. und 53. Minute für die SG Schramberg / SV Sulgen ausglich. In der 74. Minute entschied Lukas Hipp mit seinem dritten Tor die Partie per Foulelfmeter zum 3:2 Kolbingen springt mit jetzt 27 Punkten auf Rang 13. Die SG Schramberg/SV Sulgen bleibt bei 19 Punkten auf Platz 17.

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Der TSV Frommern sicherte sich in Hechingen einen wichtigen Auswärtssieg. Arthur Albert brachte die Gäste in der 25. Minute per Foulelfmeter in Führung, Giuseppe Cracchiolo entschied das Spiel in der 90. Minute mit dem 0:2. Hechingen gelang es nicht in dieser Partie ein Tor zu erzielen. Der TSV Frommern verbesserte sich auf 28 Punkte und rückte auf Rang zwölf vor. Der FC Hechingen bleibt mit 26 Punkten auf Platz 15

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Das Spiel wurde abgesagt.

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Die SGM SV Gruol/SV Erlaheim erwischte gegen die Spvgg 06 Trossingen den besseren Start und legte früh die Basis für einen verdienten Heimsieg. Fabio Müller traf in der 9. Minute zum 1:0, Kevin Bosch erhöhte in der 24. Minute, und Fabio Müller stellte in der 50. Minute auf 3:0. Karim Akarpinar verkürzte in der 69. Minute zwar auf 3:1, sah aber in der 84. Minute noch Gelb-Rot. Gruol/Erlaheim schließt durch diesen Sieg mit 45 Punkten zu Dotternhausen auf und bleibt Fünfter. Trossingen bleibt mit 47 Punkten Dritter, verpasste aber die Chance, sich weiter von den Verfolgern abzusetzen.

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Der TSV Trillfingen schien lange auf einen Punkt zuzusteuern, ehe die SGM Bösingen II/Beffendorf II in der Nachspielzeit zuschlug. Tobias Mei erzielte in der 90.+1 Minute den einzigen Treffer des Spiels und brachte den Gästen drei ganz wichtige Punkte. Trillfingen steht nach 23 Spielen mit 29 Punkten auf Rang zehn. Die SGM Bösingen II/Beffendorf II zog verbesserte sich mit nun 27 Punkten auf Ran 13.

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Die SG FC Hardt/Lauterbach zeigte in Laufen eine konzentrierte Vorstellung. Thomas Schondelmaier brachte die Gäste in der 34. Minute in Führung, Luca Calvagna erhöhte in der 65. Minute auf 2:0. Laufen/Eyach blieb diesmal ohne Antwort und musste einen Rückschlag im Mittelfeld hinnehmen. Hardt/Lauterbach belegt mit 42 Punkten Rang sechs, der TSV Laufen/Eyach bleibt mit 30 Punkten Neunter.





