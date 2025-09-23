Straßberg in Grosselfingen zu Gast, Trossingen empfängt SGM Gruol

Trossingen will nach der ersten Saisonniederlage zurückschlagen und die eigene Heimstärke nutzen. Gruol/Erlaheim reist mit acht Punkten an und könnte mit einem Auswärtserfolg den Anschluss ans Mittelfeld festigen. Für Trossingen geht es darum, im Rennen um die Tabellenspitze nicht an Boden zu verlieren.

Dotternhausen hat nach zuletzt schwankenden Ergebnissen neun Punkte auf dem Konto und möchte sich wieder nach oben orientieren. Winzeln zeigte zuletzt Torfreude und hat steht mit acht Zählern auf Platz 11. Ein Sieg wäre für beide Teams ein Schritt in Richtung obere Tabellenhälfte.

---



Grosselfingen steckt mit vier Punkten tief im Tabellenkeller und hat mit Straßberg den schwerstmöglichen Gegner vor der Brust. Der Tabellenführer präsentiert sich bislang in überragender Form mit 25:4 Toren. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

---



Schramberg/Sulgen kämpft mit nur drei Punkten um den Anschluss. Kolbingen liegt mit fünf Punkten knapp darüber und will sich Luft im Tabellenkeller verschaffen. Beide Teams stehen im Kellderduell unter Druck, ein Sieg wäre ein wichtiger Befreiungsschlag.

---

Do., 25.09.2025, 19:30 Uhr TSV Frommern Frommern FC Hechingen Hechingen 19:30 PUSH



Frommern zeigte zuletzt aufsteigende Form und will mit einem Heimsieg die 10-Punkte-Marke knacken. Hechingen liegt mit 10 Zählern bereits einen Punkt for den Gastgebern. Ein ausgeglichenes Duell zweier Mannschaften in dem die Tagesform mit entscheidend sein dürfte.

---



Ebingen ist weiterhin punktlos und bekommt es nun mit dem Tabellenzweiten aus Deißlingen zu tun. Die Gäste stehen bei 17 Punkten und stellen mit 28 Treffern die gefährlichste Offensive der Liga. Für Ebingen wird es vor allem darum gehen, sich bestmöglichst aus der Affäre zu ziehen.

---



Bösingen hat mit fünf Punkten bislang kaum überzeugt und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Trillfingen hingegen kommt nach dem 0:0 im Verfolgerduell gegen Laufen/Eyach mit elf Punkten in die Partie. Die Favoritenrolle liegt bei den Gästen.

---



Laufen/Eyach sammelte bislang zwölf Punkte und steht mit 12 Punkten auf Platz fünf.. Hardt/Lauterbach liegt nur zwei Zähler dahinter und könnte mit einem Sieg vorbeiziehen. Beide Teams gehören aktuell zum stabilen Mittelfeld und haben Ambitionen nach oben.

---





Mi., 22.10.2025, 19:00 Uhr SV Wurmlingen Wurmlingen SV Bubsheim SV Bubsheim 19:00 PUSH







