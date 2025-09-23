Straßberg in Grosselfingen zu Gast, Trossingen empfängt SGM Gruol

In der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern startet am morgigen Mittwoch der 9. Spieltag. Der TSV Straßberg geht als Tabellenführer ins Auswärtsspiel beim FC Grosselfingen und möchte seine Serie weiter ausbauen. Die Spvgg Trossingen möchte nach der herben Niederlage in Deißlingen gegen die SGM SV Gruol/SV Erlaheim Wiedergutmachung betreiben. Im Tabellenkeller stehen der FV Rot-Weiß Ebingen gegen die SGM Deißlingen/Lauffen und die SG Schramberg/SV Sulgen gegen den SV Kolbingen vor richtungsweisenden Partien. Auch die Duelle TSV Frommern gegen FC Hechingen und TSV Laufen/Eyach gegen Hardt/Lauterbach versprechen Brisanz im engen Mittelfeld.
---
Trossingen will nach der ersten Saisonniederlage zurückschlagen und die eigene Heimstärke nutzen. Gruol/Erlaheim reist mit acht Punkten an und könnte mit einem Auswärtserfolg den Anschluss ans Mittelfeld festigen. Für Trossingen geht es darum, im Rennen um die Tabellenspitze nicht an Boden zu verlieren.
---
Dotternhausen hat nach zuletzt schwankenden Ergebnissen neun Punkte auf dem Konto und möchte sich wieder nach oben orientieren. Winzeln zeigte zuletzt Torfreude und hat steht mit acht Zählern auf Platz 11. Ein Sieg wäre für beide Teams ein Schritt in Richtung obere Tabellenhälfte.
---
---