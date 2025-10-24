Straßberg im Topspiel gefordert, Deißlingen ist in Bubsheim zu Gast

---





So., 26.10.2025, 15:00 Uhr TSV Frommern Frommern TSV Trillfingen Trillfingen 15:00 PUSH



Frommern will nach der Niederlage in Grosselfingen wieder punkten und trifft auf das spielstarke Team aus Trillfingen. Die Gäste kommen zwar mit sechs Unentschieden, aber auch mit einer der gefährlichsten Offensiven der Liga. Beide Teams trennen aktuell drei Punkte, Frommern könnte bei einem Sieg zu Trillfingen auschließen.

---



Hardt/Lauterbach möchte nach der Niederlage in Deißlingen wieder ein Ausrufezeichen setzen. Mit 22 Punkten stehen die Gastgeber weiterhin in Reichweite der Topplätze, während Gruol/Erlaheim zuletzt 0:0 gegen Trillfingen spielte. Beide Mannschaften haben die Qualität, um dieses Duell offen zu gestalten.

---



Grosselfingen möchte den Schwung aus dem Sieg gegen Frommern mitnehmen und trifft auf den kompakten SV Dotternhausen. Die Gäste spielen bislang eine stabile Saison und liegen mit 21 Punkten in Lauerstellung zur Spitzengruppe. Für Grosselfingen bietet sich die Chance, mit einem Heimsieg bis auf Rang acht zu klettern.

---



Im Tabellenkeller steigt ein echtes Abstiegsduell. Schramberg steht nach zwölf Spielen mit nur vier Punkten auf dem vorletzten Platz und muss gegen Wurmlingen unbedingt gewinnen, um den Anschluss zu halten. Wurmlingen hat durch den Sieg im Nachholspiel Selbstvertrauen getankt und will den Vorsprung auf die direkten Konkurrenten ausbauen.

---



Nach dem deutlichen Auswärtssieg in Wurmlingen will der FC Hechingen auch zu Hause dreifach punkten. Der Gast aus Laufen/Eyach steht im unteren Tabellendrittel und ist auswärts bislang schwach aufgetreten. Beide Mannschaften trennen nur zwei Punkte – ein echtes Duell auf Augenhöhe.

---



Kolbingen unterlag am Donnerstag mit 1:2 im Nachholspiel gegen Winzeln und empfängt nun den Tabellennachbarn SGM Bösingen II/Beffendorf II. Für die Gäste zählt im Abstiegskampf jeder Punkt, doch Kolbingen geht als leichter Favorit in die Partie. Beide Teams trennen aktuell drei Punkte und wollen nicht weiter nach unten abrutschen.

---



Das absolute Spitzenspiel des Spieltags: Der ungeschlagene Tabellenführer aus Straßberg empfängt den drittplatzierten Verfolger aus Trossingen. Beide Teams haben in dieser Saison offensiv überzeugt, doch die Defensive der Hausherren gilt als Schlüssel zum Erfolg. Straßberg will seine Serie ausbauen, während Trossingen den Rückstand auf den Primus verkürzen möchte.

---



Alles andere als ein klarer Heimsieg des SV Winzeln wäre eine Überraschung. Die Gastgeber gehören aktuell zu den konstantesten Teams der Liga, während der Aufsteiger aus Ebingen weiterhin punktlos am Tabellenende steht. Winzeln könnte mit einem Erfolg den Druck auf die Spitzengruppe aufrechterhalten.

---



Für den SV Bubsheim ist das Heimspiel gegen Deißlingen eine große Herausforderung. Die Gäste reisen als Tabellenzweiter mit neun Siegen aus zwölf Spielen an und wollen ihre beeindruckende Form bestätigen. Bubsheim konnte das Nachholspiel am Donnerstag für sich enschteiden und könnte mit einem Heimerfolg wieder näher an die Spitzenplätze heranrücken, doch die Favoritenrolle liegt bei Deißlingen.













