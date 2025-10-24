 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Straßberg im Topspiel gefordert, Deißlingen ist in Bubsheim zu Gast

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 13. Spieltags 

Spitzenreiter TSV Straßberg 1903 trifft im Topspiel auf die Spvgg 06 Trossingen und will seine beeindruckende Serie fortsetzen. Verfolger SGM Deißlingen/Lauffen gastiert beim formstarken SV Bubsheim, während der SV Winzeln gegen Schlusslicht FV Rot-Weiß Ebingen 2006 als klarer Favorit gilt.

---

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
15:00

Frommern will nach der Niederlage in Grosselfingen wieder punkten und trifft auf das spielstarke Team aus Trillfingen. Die Gäste kommen zwar mit sechs Unentschieden, aber auch mit einer der gefährlichsten Offensiven der Liga. Beide Teams trennen aktuell drei Punkte, Frommern könnte bei einem Sieg zu Trillfingen auschließen.
---

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
15:30live

Hardt/Lauterbach möchte nach der Niederlage in Deißlingen wieder ein Ausrufezeichen setzen. Mit 22 Punkten stehen die Gastgeber weiterhin in Reichweite der Topplätze, während Gruol/Erlaheim zuletzt 0:0 gegen Trillfingen spielte. Beide Mannschaften haben die Qualität, um dieses Duell offen zu gestalten.
---

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
15:00

Grosselfingen möchte den Schwung aus dem Sieg gegen Frommern mitnehmen und trifft auf den kompakten SV Dotternhausen. Die Gäste spielen bislang eine stabile Saison und liegen mit 21 Punkten in Lauerstellung zur Spitzengruppe. Für Grosselfingen bietet sich die Chance, mit einem Heimsieg bis auf Rang acht zu klettern.
---

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
15:30

Im Tabellenkeller steigt ein echtes Abstiegsduell. Schramberg steht nach zwölf Spielen mit nur vier Punkten auf dem vorletzten Platz und muss gegen Wurmlingen unbedingt gewinnen, um den Anschluss zu halten. Wurmlingen hat durch den Sieg im Nachholspiel Selbstvertrauen getankt und will den Vorsprung auf die direkten Konkurrenten ausbauen.
---

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
15:00

Nach dem deutlichen Auswärtssieg in Wurmlingen will der FC Hechingen auch zu Hause dreifach punkten. Der Gast aus Laufen/Eyach steht im unteren Tabellendrittel und ist auswärts bislang schwach aufgetreten. Beide Mannschaften trennen nur zwei Punkte – ein echtes Duell auf Augenhöhe.
---

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
15:00

Kolbingen unterlag am Donnerstag mit 1:2 im Nachholspiel gegen Winzeln und empfängt nun den Tabellennachbarn SGM Bösingen II/Beffendorf II. Für die Gäste zählt im Abstiegskampf jeder Punkt, doch Kolbingen geht als leichter Favorit in die Partie. Beide Teams trennen aktuell drei Punkte und wollen nicht weiter nach unten abrutschen.
---

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
15:00

Das absolute Spitzenspiel des Spieltags: Der ungeschlagene Tabellenführer aus Straßberg empfängt den drittplatzierten Verfolger aus Trossingen. Beide Teams haben in dieser Saison offensiv überzeugt, doch die Defensive der Hausherren gilt als Schlüssel zum Erfolg. Straßberg will seine Serie ausbauen, während Trossingen den Rückstand auf den Primus verkürzen möchte.
---

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
15:00

Alles andere als ein klarer Heimsieg des SV Winzeln wäre eine Überraschung. Die Gastgeber gehören aktuell zu den konstantesten Teams der Liga, während der Aufsteiger aus Ebingen weiterhin punktlos am Tabellenende steht. Winzeln könnte mit einem Erfolg den Druck auf die Spitzengruppe aufrechterhalten.
---

Morgen, 15:30 Uhr
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
SGM Deißlingen / Lauffen
SGM Deißlingen / LauffenSGM Dei/Lauf
15:30

Für den SV Bubsheim ist das Heimspiel gegen Deißlingen eine große Herausforderung. Die Gäste reisen als Tabellenzweiter mit neun Siegen aus zwölf Spielen an und wollen ihre beeindruckende Form bestätigen. Bubsheim konnte das Nachholspiel am Donnerstag für sich enschteiden und könnte mit einem Heimerfolg wieder näher an die Spitzenplätze heranrücken, doch die Favoritenrolle liegt bei Deißlingen.





