Straßberg gewinnt 2:0, acht Tore in Ebingen und Wurmlingen

Ein torreiches Duell lieferten sich Wurmlingen und Hechingen, das die Gäste deutlich für sich entschieden. Für Hechingen trafen Hermann Gaksteder (9.), Kaan Akkaya (30./64.) und Ilja Nebrigic (62./74./86.), während Wurmlingen durch Maurizio Colucci (6.) und Antonio Piccione (17.) zwischenzeitlich führte. Hechingen verschafft sich mit dem Auswärtserfolg etwas Luft im Abstiegskampf, Wurmlingen bleibt auf Rang 15.

Der SV Dotternhausen setzte seinen Aufwärtstrend fort und siegte knapp gegen die SG Schramberg/SV Sulgen. Anes Kljajic erzielte bereits in der 7. Minute das Tor des Tages. Mit nun 21 Punkten rückt Dotternhausen auf Platz sechs vor, während Schramberg weiter Vorlezter bleibt.

Der FC Grosselfingen zeigte eine konzentrierte Leistung und bezwang den TSV Frommern klar. Marko Blazevic erzielte einen Doppelpack (18./38.), Ben Rager sorgte in der 69. Minute für die Entscheidung. Grosselfingen klettert mit nun 17 Punkten auf Platz 10, während Frommern mit 15 Punkten eine Platz dahinter steht.

Gruol/Erlaheim und Trillfingen trennten sich torlos. Gruol belegt nun mit 18 Punkten Rang neuen, wähend Trillfingen mit der gleichen Punktzahl Platz neuen belegt.

Im Topspiel des Spieltags setzte sich die SGM Deißlingen/Lauffen durch und bleibt der schärfste Verfolger des Spitzenreiters. Renato Vieira Silva (36.) und Sedric Colin Podnar (82.) erzielten die Treffer für den Gastgeber. Deißlingen steht nun bei 30 Punkten, während Hardt/Lauterbach mit 22 Zählern etwas den Anschluss an die Top drei verliert.

Der SV Bubsheim wurde seiner Favoritenrolle vollauf gerecht und ließ Schlusslicht Ebingen keine Chance. Trotz zweier Ehrentreffer der Gastgeber dominierte Bubsheim klar und feierte den siebten Saisonsieg. Ebingen bleibt ohne Punkt abgeschlagen Tabellenletzter und hat nun 52 Gegentore in zwölf Spielen kassiert.

Die Spvgg 06 Trossingen behauptete sich klar gegen den SV Winzeln. Kamran Yahyaijan traf per Foulelfmeter (40.) und kurz vor der Pause (45.), ehe Aykut Tütüneken in der 83. Minute auf 3:0 stellte. Tim Ziegler gelang in der 90. Minute nur noch der Anschlusstreffer für die Gäste, die auf Rang sieben abrutschen. Trossingen bleibt auf Platz drei.

Tabellenführer Straßberg ließ sich auch in Bösingen nicht stoppen und gewann mit 4:2. Moritz Binder (6.), Jan Ferdinand (61./82.) und Elias Göz (74.) trafen für den Favoriten, während die SGM nach Treffern von Benedikt Mei (15.) und Marius Haaga (24.) zwischenzeitlich Hoffnung sorgten. Straßberg bleibt weiter ungeschlagen an der Spitze und baut den Vorsprung auf vier Punkte aus.

Der SV Kolbingen landete einen wichtigen Auswärtssieg im direkten Duell zweier Tabellennachbarn. Lukas George brachte die Hausherren zunächst in Führung (33.), ehe Raphael Hipp (37./54.) und Lukas Hipp (57.) das Spiel drehten. Kolbingen klettert mit nun 13 Punkten auf Rang 13, während Laufen/Eyach auf Platz 14 bleibt.





