– Foto: Julia Sahr

Straß sammelt nur auswärts Punkte - Kampf um den Klassenerhalt Aufsteiger auf Rang elf der Frauen-Mittelrheinliga, Heimflaute und Hoffnung auf die Rückrunde.

Die Frauen des SC Alemannia Straß stehen mitten im Abstiegskampf. Trainer Sascha Schmitz bleibt trotz Schwächen zuversichtlich.

Die Frauenmannschaft des SC Alemannia Straß erlebt als Aufsteiger in der Frauen-Mittelrheinliga eine anspruchsvolle Premierensaison. Nach dem bisherigen Verlauf belegt das Team Rang elf und steckt damit im Abstiegskampf. Auffällig: Alle sechs gesammelten Punkte wurden bislang in der Fremde geholt, zu Hause wartet Straß noch auf den ersten Zähler und ist damit die heimschwächste Mannschaft der Liga. Die Winterpause begann nach dem letzten Meisterschaftsspiel am 14. Dezember. „Wir haben nach unserem letzten Meisterschaftsspiel am 14.12. die Winterpause eingeleitet und sind dann mit den Hallenturnier am 04.01.26 in die Vorbereitung gestartet“, erklärt Trainer Sascha Schmitz. Den Auftakt bildete der 40. Sparkassen-Hallencup, bei dem sich Alemannia Straß nach Siebenmeterschießen den dritten Platz sicherte. Am Samstag, 10. Januar, steht die Hallenmeisterschaft an. „Aufgrund der kurzen Vorbereitungsphasen werden wir keine großen Highlights einplanen können“, so Schmitz. Ein ursprünglich geplantes Freundschaftsspiel gegen die zweite Frauenmannschaft von Borussia Dortmund musste aufgrund eines Nachholspiels verschoben werden.

Mit dem bisherigen Saisonverlauf geht der Trainer reflektiert um. „Natürlich laufen wir etwas hinter unseren Erwartungen hinterher, aber wir geraten nicht in Panik. Wir wissen, dass wir als Aufsteiger viel lernen müssen und auch vielleicht die Nervosität ablegen.“ Die Leistungen seien häufig besser gewesen als die Ergebnisse: „Wir haben bisher sehr gut gespielt und leider viele Chancen liegen gelassen, sodass wir uns am Ende nicht immer belohnen konnten.“ Dennoch zeigt sich Schmitz optimistisch: „Wir sind aber selbstreflektiert genug, um zu wissen, wo wir uns in unserer Lernkurve befinden, und werden sicherlich in der Rückrunde für die eine oder andere Überraschung sorgen.“ Positiv hebt der Trainer die Entwicklung im Verein hervor. „Wir haben uns als Verein gut aufgestellt und mit einer neu gegründeten zweiten Frauenmannschaft einen Meilenstein gesetzt. Die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen beiden Teams wird wirklich gut gelebt.“ Gerade für einen Dorfverein sei das nicht selbstverständlich: „Als Dorfverein ist es für uns nicht ganz einfach, Spielerinnen in die Nordeifel zu bekommen, aber das WIR scheint gut angekommen zu sein.“