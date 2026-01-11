Straß sammelt nur auswärts Punkte - Kampf um den Klassenerhalt

Die Frauen des SC Alemannia Straß stehen mitten im Abstiegskampf. Trainer Sascha Schmitz bleibt trotz Schwächen zuversichtlich.
Die Frauenmannschaft des SC Alemannia Straß erlebt als Aufsteiger in der Frauen-Mittelrheinliga eine anspruchsvolle Premierensaison. Nach dem bisherigen Verlauf belegt das Team Rang elf und steckt damit im Abstiegskampf. Auffällig: Alle sechs gesammelten Punkte wurden bislang in der Fremde geholt, zu Hause wartet Straß noch auf den ersten Zähler und ist damit die heimschwächste Mannschaft der Liga.
Die Winterpause begann nach dem letzten Meisterschaftsspiel am 14. Dezember. „Wir haben nach unserem letzten Meisterschaftsspiel am 14.12. die Winterpause eingeleitet und sind dann mit den Hallenturnier am 04.01.26 in die Vorbereitung gestartet“, erklärt Trainer Sascha Schmitz. Den Auftakt bildete der 40. Sparkassen-Hallencup, bei dem sich Alemannia Straß nach Siebenmeterschießen den dritten Platz sicherte. Am Samstag, 10. Januar, steht die Hallenmeisterschaft an. „Aufgrund der kurzen Vorbereitungsphasen werden wir keine großen Highlights einplanen können“, so Schmitz. Ein ursprünglich geplantes Freundschaftsspiel gegen die zweite Frauenmannschaft von Borussia Dortmund musste aufgrund eines Nachholspiels verschoben werden.
Mit dem bisherigen Saisonverlauf geht der Trainer reflektiert um. „Natürlich laufen wir etwas hinter unseren Erwartungen hinterher, aber wir geraten nicht in Panik. Wir wissen, dass wir als Aufsteiger viel lernen müssen und auch vielleicht die Nervosität ablegen.“ Die Leistungen seien häufig besser gewesen als die Ergebnisse: „Wir haben bisher sehr gut gespielt und leider viele Chancen liegen gelassen, sodass wir uns am Ende nicht immer belohnen konnten.“ Dennoch zeigt sich Schmitz optimistisch: „Wir sind aber selbstreflektiert genug, um zu wissen, wo wir uns in unserer Lernkurve befinden, und werden sicherlich in der Rückrunde für die eine oder andere Überraschung sorgen.“
Positiv hebt der Trainer die Entwicklung im Verein hervor. „Wir haben uns als Verein gut aufgestellt und mit einer neu gegründeten zweiten Frauenmannschaft einen Meilenstein gesetzt. Die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen beiden Teams wird wirklich gut gelebt.“ Gerade für einen Dorfverein sei das nicht selbstverständlich: „Als Dorfverein ist es für uns nicht ganz einfach, Spielerinnen in die Nordeifel zu bekommen, aber das WIR scheint gut angekommen zu sein.“
Sportlich gab es in der Hinrunde Licht und Schatten. „Da gab es tatsächlich einige Highlights im Positiven als auch im Negativen. Natürlich ist der Derbysieg ein absolutes Highlight, aber so gab es natürlich auch bittere Niederlagen, die wir einstecken mussten und uns quasi selbst geschlagen haben, aber so ist der Fußball“, sagt Schmitz.
Als sportliche Baustellen benennt der Trainer vor allem die Effizienz. „Sicherlich ist die Torausbeute ein aktuelles Manko, aber wir haben auch gelernt, dass jeder kleine Fehler in dieser Liga sofort bestraft wird und schnell zu Gegentoren führt.“
Für die Rückrunde ist die Marschroute klar. „Wir möchten in der Rückrunde konsequenter sein und unsere Nervosität ablegen. Wir haben Potenzial und das werden wir auch beweisen, sodass wir unser Saisonziel erreichen werden“, betont Schmitz.
Personell gab es im Winter Verstärkungen. „Wir haben das Glück, in diesem Winter mit Andreas Michaelis einen erfahrenen Trainer in unserem Team begrüßen zu dürfen, welcher von den Damen und vom Verein gut aufgenommen wurde.“ Zudem schließt sich Maren Gasper der Alemannia an. „Wir konnten sie davon überzeugen, die Fußballschuhe noch nicht an den Nagel zu hängen und uns aktiv in der Rückrunde zu verstärken.“
Im Titelrennen sieht Schmitz einen klaren Favoriten. „DJK Südwest gilt als klarer Favorit und hat dies auch in der Hinrunde deutlich bewiesen.“ Im Tabellenkeller rechnet er mit einem engen Kampf: „Gegen den Abstieg werden sicherlich Bergfried Leverkusen und wir uns beweisen müssen, aber als Aufsteiger ist uns das bewusst und wir werden alles reinwerfen, um schnell den Klassenerhalt zu sichern.“