Straß dreht das Spiel – Jüngersdorf legt nach, Menden in Torlaune

Am 10. Spieltag der Frauen-Mittelrheinliga standen mehrere brisante Duelle an, die vor allem im Abstiegskampf Bewegung brachten. Manche Teams konnten ihren jüngsten Aufwärtstrend weiter fortsetzen, während andere weiter in der Tabelle abrutschten.

Die SC Alemannia Straß setzte ein dickes Ausrufezeichen im Abstiegskampf und gewann nach Rückstand mit 3:2 bei der TuS Homburg-Bröltal. Bröltal führte zweimal durch Lang und Fuchs, doch Straß zeigte Moral: Jörres, Gottschalk und Kettenis drehten die Partie.Trainer Sascha Schmitz zeigte sich erleichtert: „Wir hatten kurzfristige Ausfälle und einen unruhigen Start, aber die Mannschaft hat großartig reagiert. In der zweiten Halbzeit haben wir die Kontrolle übernommen und mit viel Einsatz einen verdienten Sieg geholt. Diese drei Punkte sind enorm wichtig für unser Ziel, die Klasse zu halten.“TuS-Coach Mats Bollmann haderte dagegen mit dem Ausgang: „Das war eine klare Steigerung gegenüber letzter Woche. Wir hatten das Spiel im Griff, verlieren dann aber durch eigene Fehler die Struktur. Die Mädels haben unglaublich viel investiert, deshalb ist es extrem bitter, dass sie sich nicht belohnen konnten.“Straß klettert auf Platz 9, Bröltal bleibt Achter.

Die TuS Jüngersdorf-Stüttgerloch bestätigt ihre positive Entwicklung und siegt beim SV Bergfried Leverkusen mit 3:1. Kreifelts, Poschmann und Finke erzielten die Treffer für die Gäste, Leverkusen kam nur durch Karadag heran.Trainer Hans-Josef Ohrem lobte sein Team ausdrücklich: „Wir haben gegen eine junge, laufstarke Mannschaft gespielt und die Herausforderung gut angenommen. Wir sind verdient in Führung gegangen und haben gleich nach der Pause nachgelegt. Der Anschlusstreffer nach einem eigenen Fehler hat uns nicht aus der Bahn geworfen. Der Sieg ist wichtig – wir sind wieder auf dem richtigen Weg.“Jüngersdorf bleibt zwar Vorletzter, verkürzt aber den Abstand – Leverkusen bleibt Letzter.

Der DJK Südwest gewann klar mit 3:0 gegen die Zweitvertretung des 1. FC Köln.

Ein guter Auftritt, der jedoch keine Punkte bringt, da das Spiel ohne Wertung stattfand.

Mit einem deutlichen 5:1-Heimsieg setzt der SV Menden ein starkes Zeichen gegen Casa Espana und springt auf Platz vier.

Die Tore erzielten Verlaku, Gehrling, Flek und Drüe, für Casa traf Böhm.

Der SV Allner-Bödingen bleibt nach einem 2:0 gegen Viktoria Waldenrath-Straeten auf Platz drei.

Marx per Elfmeter und Wickert in der Nachspielzeit führten die Gastgeber zum Sieg. Trainer Jesse Muambay hob die Mentalität hervor:

„Es war ein verdienter Sieg. Waldenrath war extrem aggressiv, aber wir haben dagegengehalten und uns viele Chancen erarbeitet. In der zweiten Halbzeit waren wir spielerisch stärker und haben das Tempo bestimmt. Es war kämpferisch eine Top-Leistung. Sieben Spiele ungeschlagen – wir wollen diesen Weg fortsetzen.“ Viktoria-Coach Maik Honold sah trotz der Niederlage viel Positives: „Das war unser bestes Auswärtsspiel der Saison. Beide Teams waren auf Augenhöhe, aber zwei klare Fehlentscheidungen haben das Spiel maßgeblich beeinflusst. Trotz allem bin ich stolz auf die Leistung und den Charakter des Teams.“

Alemannia Aachen bleibt mit einem deutlichen 5:1 Sieg gegen RW Merl weiter an Südwest dran. Für die Alemannia trafen Keusgen, Minartz, De Jong, Brandtner hinzu kam ein Eigentor von Neuschwander.