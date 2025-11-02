Strapazierte Stimmbänder und ein strittiger Platzverweis

Der eine Trainer hatte zu Beginn des Spiels lautstarken Klärungsbedarf, der andere zum Ende – und das aus unterschiedlichen Gründen. Dazwischen bekamen die Zuschauer über weite Teile – trotz ausbaufähiger Wetterbedingungen – ein gutes Spiel in der Fußball-Landesliga mit vier Treffern und weiteren Chancen zu sehen.

Für den neutralen Zuschauer war Durchgang eins sehr ansehnlich. Die Stimmbänder von Verlautenheides Trainer standen vor allem in der Anfangsphase vor einer Belastungsprobe, wie er später zugab. Buchholz war gar nicht zufrieden: „Trotz der Siege zuletzt funktioniert nicht alles bei uns. Da muss ich von draußen mehr arbeiten.“ Der in der Offensive von Verletzungspech geplagte SVE wirkte überlegen, ohne zu diesem Zeitpunkt schon klare Torchancen zu haben.

Am Ende durfte sich Eintracht Verlautenheide über ein 3:1 (2:1) gegen den SV Eilendorf freuen. Die beiden Trainer, die sich gegenseitig schätzen, waren bei der Beurteilung nicht ganz einer Meinung. „Ein Remis wäre heute gerecht gewesen, das Spiel hätte auch 3:3 ausgehen können“, meinte SVE-Coach Jasmin Muhovic. Sein Gegenüber Dennis Buchholz erwiderte: „Ob das heute ein Unentschieden war, weiß ich nicht. Für mich war es kein unverdienter Sieg, auch wenn es vom Spielverlauf her in die andere Richtung hätte kippen können.“

In diese Phase hinein fiel das 1:0 für den Gastgeber: Nach einem unnötigen Ballverlust im Spielaufbau lief Lucas Marso frei auf Paul Schulz zu und behielt die Nerven im direkten Duell (14.). Es begann die beste Phase der Eintracht: Nach einer Ecke von Cem Hircin köpfte Jonas Ruegenberg drüber (16.).

Kurz darauf stand Hircin wieder im Mittelpunkt: Sein Schuss oder Pass erreichte Leandro Stollenwerk im Strafraum, der getroffen wurde und zu Boden ging. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Den verwandelte der Neuzugang von Teutonia Weiden im Nachschuss (18.). „Das waren zwei individuelle Fehler von uns, die so nicht passieren dürfen und zu den unnötigen Gegentreffern geführt haben“, monierte Muhovic.

Eilendorf brauchte ein wenig, um sich von dem Doppelschlag zu erholen – und schlug dann selbst zu: Die Eintracht bekam den Ball nicht weg, Yannik Younga legte fein auf für Tobias Knoben, der den Anschlusstreffer erzielte (29.). „Der SVE ist eine gute Mannschaft und hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Für uns war es in Halbzeit eins schwer, sie zu verteidigen und Zugriff zu bekommen“, sagte Buchholz.

Chancen auf einen weiteren Treffer hatten beide Mannschaften: André Hemforth verpasste nach einer Marso-Flanke die Gelegenheit zum 3:1 (31.). Eilendorfs Jonas Beckers stand nach einer Flanke völlig blank im Strafraum, konnte den Ball aber nicht kontrollieren (34.). Auch aus einem gefährlichen Ballverlust in der Nähe des Strafraums konnte der SVE kein Kapital schlagen (37.).

Auch in Halbzeit zwei suchten beide Teams den nächsten Treffer. Eilendorfs Knoben hatte nach einem Steckpass die große Chance zum Doppelpack, schoss aber knapp drüber (56.). Im Gegenzug gelang einem Spieler der zweite Treffer: Nach schöner Kombination mit Hemforth auf engstem Raum drosch Hircin den Ball ins Netz (57.). „Verlautenheide hat abgezockte Leute, die brauchen nicht viele Chancen“, lobte Muhovic. „Vorne haben wir Leute, die immer für sowas gut sind. Davon leben wir im letzten Drittel aktuell ein wenig“, ergänzte Buchholz.

Aufgegeben hatten sich die Gäste noch nicht, konnten ihre Möglichkeiten nach teils schönen Angriffen aber nicht nutzen (65./68.). Auf der Gegenseite verpasste Marso nach einer Ecke die endgültige Entscheidung (72.). Danach passierte erst einmal wenig Gefährliches, das Spiel wurde nach einigen Wechseln zerfahrener. „Wir haben auf Dreierkette umgestellt und es defensiv besser gemacht als in Halbzeit eins“, meinte Buchholz.

Eilendorfs Knoben versuchte es noch einmal artistisch per Seitfallzieher, schoss aber daneben (88.). Zu allem Überfluss kassierte auf Eilendorfer Seite Younga in der Nachspielzeit noch eine strittige Rote Karte, weil der Schiedsrichter die Formulierung „Du bist blind“ gehört und ihm zugeordnet hatte.

„Wir standen direkt daneben. Yannik hat das nicht gesagt, das haben sogar drei Spieler von Verlautenheide ganz fair bestätigt. Es kam vielleicht von außen, aber nicht von dem Jungen, der redet grundsätzlich nicht viel, und das schon gar nicht. Das ist bitter, dass der Schiedsrichter dann die Karte nicht zurücknimmt“, ärgerte sich Muhovic. „Ich war zu weit weg, habe es nicht mitbekommen. Wenn es so war, ist es natürlich bitter“, sagte Buchholz.

Am Spielverlauf änderte das aber nichts mehr; die Eintracht vergab noch zwei Möglichkeiten auf das 4:1, dann war Schluss. „Was die Effektivität angeht, sind wir momentan gut unterwegs. Das war ein Spiel auf Messers Schneide“, bilanzierte Buchholz. „Es war ein gutes Derby, Dennis hat sein Team gut eingestellt auf uns. Wir gehen – auch angesichts der Verletztensituation und mit einem Innenverteidiger im Sturm – erhobenen Hauptes nach Hause“, ergänzte Muhovic.

