Strammes Programm für Kirchardt

Während für die SG Kirchardt der Sprung ins vorerst gesicherte Mittelfeld winkt, geht es für Türkspor Eppingen kaum mehr als um Schadensbegrenzung. Die Kirchardter müssen am Sonntag zum FC Dossenheim, der nach einem Zwischenhoch mal wieder verloren hat und deshalb schlagbar zu sein scheint. Außerdem hat die Schwager-Elf nach drei Niederlagen in Serie beim 2:0 gegen den ASC Neuenheim die erhoffte Kehrtwende geschafft.
Das Auswärtsspiel in Dossenheim ist der Aufgalopp zu vollgepackten Oktoberwochen. Innerhalb von 15 Tagen absolviert die SGK fünf Ligaspiele, darunter die Nachholpartien am 16. Oktober beim SC Rot-Weiß Rheinau und am 22. Oktober gegen die SG-SV Lobbach. "Das werden richtungsweisende Wochen für uns", sagt Stefan Stötzel.
Der spielende Co-Trainer sieht die Mannschaft gerüstet, nicht zuletzt dank des zurückliegenden 2:0-Erfolgs gegen den ASC Neuenheim, als die Kirchardter die drei Niederlagen in Folge gegen Spitzenteams vergessen gemacht haben. In diesem Zusammenhang nutzt der 30-Jährige die Gelegenheit, um dem Kontrahenten ein besonderes Lob auszusprechen: "Die Neuenheimer waren ein sehr fairer Gegner, auf dem Platz aber auch daneben. Sie haben ihre Kabine komplett sauber verlassen."
Die nun anstehende Partie in Dossenheim auf Kunstrasen ist laut Stötzel, "ein klassischen 50:50-Spiel." Der Heidelberger Aufsteiger musste zuletzt einen 1:3-Rückschlag gegen Ketsch hinnehmen, nachdem es zuvor fünf Siege in Folge gegeben hatte. Kirchardts Co-Trainer weiß, "dass wir auf viele Spieler achten müssen, da die Dossenheimer bewiesen haben, dass sie viele Jungs haben, die Tore schießen können. Außerdem verfügen sie über einige sehr Erfahrene und sind obendrein eine über Jahre eingespielte Mannschaft."
Kadertechnisch drohen vier Akteure auszufallen. Lenny Hinderhauser, Dennis Bödinger, und David Kuhn sind angeschlagen. Jonas Kachels Schulterverletzung wird den Abwehrmann noch etwas Zeit zum Zuschauen zwingen.