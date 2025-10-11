Die Kirchardter (blau-weiß) müssen in den kommenden 15 Tagen fünf Mal ran. – Foto: Berthold Gebhard

Strammes Programm für Kirchardt Landesliga Rhein-Neckar +++ Fünf Spiele in 15 Tagen stehen an Verlinkte Inhalte LL Rhein-Neckar SG Kirchardt Stefan Stötzel

Während für die SG Kirchardt der Sprung ins vorerst gesicherte Mittelfeld winkt, geht es für Türkspor Eppingen kaum mehr als um Schadensbegrenzung. Die Kirchardter müssen am Sonntag zum FC Dossenheim, der nach einem Zwischenhoch mal wieder verloren hat und deshalb schlagbar zu sein scheint. Außerdem hat die Schwager-Elf nach drei Niederlagen in Serie beim 2:0 gegen den ASC Neuenheim die erhoffte Kehrtwende geschafft.

Das Auswärtsspiel in Dossenheim ist der Aufgalopp zu vollgepackten Oktoberwochen. Innerhalb von 15 Tagen absolviert die SGK fünf Ligaspiele, darunter die Nachholpartien am 16. Oktober beim SC Rot-Weiß Rheinau und am 22. Oktober gegen die SG-SV Lobbach. "Das werden richtungsweisende Wochen für uns", sagt Stefan Stötzel. Der spielende Co-Trainer sieht die Mannschaft gerüstet, nicht zuletzt dank des zurückliegenden 2:0-Erfolgs gegen den ASC Neuenheim, als die Kirchardter die drei Niederlagen in Folge gegen Spitzenteams vergessen gemacht haben. In diesem Zusammenhang nutzt der 30-Jährige die Gelegenheit, um dem Kontrahenten ein besonderes Lob auszusprechen: "Die Neuenheimer waren ein sehr fairer Gegner, auf dem Platz aber auch daneben. Sie haben ihre Kabine komplett sauber verlassen."