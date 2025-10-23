Stralau trifft Wannsee im Keller - Hermsdorf in Zugzwang

Der achte Spieltag der Berliner Landesliga Staffel 2 bringt Spannung pur. Während Spitzenreiter SSC Teutonia weiter von Sieg zu Sieg eilt, wollen Verfolger FC Stern Marienfelde und Köpenicker FC den Druck hochhalten. Unten kämpfen Berolina Stralau, Union und Kladow um den Anschluss. Es ist ein Spieltag, der die Liga sortieren könnte – in beide Richtungen.

Im Wedding empfängt der Tabellenvierte BFC Meteor 06 den Tabellenfünfzehnten SC Union 06. Meteor unter Demircan Dikmen feierte am vergangenen Wochenende einen knappen 1:0-Auswärtssieg bei Inter II und bleibt mit fünf Siegen aus sieben Spielen oben dran. Simon Böhm (7 Tore) ist weiterhin der treffsicherste Akteur, während Samet Alkan mit vier Treffern und zwei Vorlagen das Offensivspiel belebt. Union 06, trainiert von Marcel Marschalky, holte beim 4:4 in Kladow immerhin den ersten Punkt der Saison. Besonders Maurice von Winkler (4 Tore) ist Dreh- und Angelpunkt im Angriff. Doch gegen die defensiv starke Meteor-Elf dürfte es schwer werden, die zarte Aufwärtstendenz fortzusetzen.

Der Tabellenzweite FC Stern Marienfelde geht mit breiter Brust in das Heimspiel gegen den Neunten Fortuna Biesdorf II. Das Team von Trainer Maximilian Bunde siegte zuletzt souverän mit 2:0 gegen Hermsdorf und blieb auch im siebten Spiel ungeschlagen. Vor allem Pius Yeboah (3 Tore) zeigte erneut seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Fortuna Biesdorf von Roy-Marvin Laumer kassiert dagegen beim 1:3 gegen Viktoria II eine enttäuschende Niederlage. Hoffnung machen Angreifer Dustin Bernicke (5 Tore) und B. Standt (4 Tore), die an guten Tagen jede Abwehr vor Probleme stellen können. Doch Marienfelde ist gut drauf und will an Tabellenführer Teutonia dranbleiben – alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

Nach dem spektakulären 4:2 bei Türkiyemspor kehrt Hansa 07 voller Energie zurück in den Kreuzberger Heimathafen. Trainer Patrick Fischer sieht seine Mannschaft, derzeit Tabellenfünfter, im Aufwind. Yunus Can (7 Tore, 2 Assists) und Marwin Trabandt (4 Tore) sorgen für gefährliche Offensivaktionen. Gegner Inter II, betreut von Yannik Lüdtke, verlor zuletzt knapp mit 0:1 gegen Meteor, zeigte aber eine disziplinierte Leistung. Joshua Senne (5 Tore) bleibt der Hoffnungsträger im Angriff. Doch gegen das formstarke Hansa-Kollektiv droht Inter der nächste Rückschlag.

Der Tabellendritte Köpenicker FC mit Trainerduo Marco Hamann und Paul Weinholz empfängt den Zwölften FC Liria von Arber Shuleta. Köpenick will nach der 2:4-Pleite in Mahlsdorf wieder zurück in die Erfolgsspur. Besonders Torjäger Dennis Bohnsack (9 Tore) ist nach wie vor das Maß der Dinge in der Liga. Liria hingegen tankte mit dem 4:2-Sieg in Wannsee neues Selbstvertrauen. Mehdi Hassanzadeh (8 Tore) trifft aktuell nach Belieben und wird auch in Köpenick wieder der Schlüsselspieler sein. Für beide Teams geht es um viel: Köpenick will oben dranbleiben, Liria weiter Abstand zu den Abstiegsrängen gewinnen.

So., 26.10.2025, 10:45 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf II SF Kladow SF Kladow 10:45 PUSH

Der Tabellenzehnte Eintracht Mahlsdorf II hat nach dem 4:2-Sieg über Köpenick Rückenwind. Trainer Mirko Wilke lobte insbesondere Christian Preiss, der mit nun sechs Toren und vier Vorlagen zu den gefährlichsten Spielern der Liga zählt.

Kladow dagegen steckt unter Sercan Kara tief im Keller. Der 4:4-Punktgewinn gegen Union war zwar ein kleiner Lichtblick, doch mit erst einem Zähler und 34 Gegentoren steht der Aufsteiger auf dem letzten Platz. V. Werber (3 Tore) ist bislang der einzige Lichtblick in der Offensive. Mahlsdorf geht als klarer Favorit in die Partie.

So., 26.10.2025, 11:00 Uhr SSC Teutonia SSC Teutonia FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria II 11:00 PUSH

Der unangefochtene Tabellenführer SSC Teutonia empfängt den Achten FC Viktoria II. Trainer Matthias Wolk hat eine Maschine gebaut – sieben Spiele, sieben Siege, 36 Tore. Phelan Ackerschewski (6 Tore, 7 Assists) und Marvin Kubens (6 Tore) sind das gefährlichste Duo der Liga.

Viktoria II gewann zuletzt mit 3:1 in Biesdorf. Matthieu Weinlein und Vito Dieckert (je 3 Tore) sorgen für Gefahr, doch gegen Teutonias Offensive dürfte das kaum reichen. Der Ligaprimus will weiter marschieren – alles andere wäre eine Sensation.

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr VfB Hermsdorf Berlin Hermsdorf Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor 14:00 PUSH

Ein echtes Verfolgerduell im Norden! Der Sechste Hermsdorf mit Trainer Tobias Röttgen empfängt den punktgleichen Siebten Türkiyemspor von Deniz Özkaya. Die Roten sind in Zugzwang. Liegen mit 13 Punkten unter ihren Erwartungen. Wollen oben dranbleiben. Hermsdorf verlor zuletzt 0:2 in Marienfelde. Jan Oberstein und Jeremy Schneider (je 4 Tore) bilden das Offensivduo.

Türkiyemspor kassierte mit dem 2:4 gegen Hansa die zweite Heimniederlage. Ali Ayvaz (3 Tore, 3 Vorlagen) bleibt der kreative Kopf, Samet Sennur ergänzt ihn als wuchtiger Zielspieler. Es ist das klassische „Sechs-Punkte-Spiel“ – der Sieger bleibt im Aufstiegsrennen.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr FSV Berolina Stralau 1901 Stralau FV Wannsee FV Wannsee 15:00 PUSH