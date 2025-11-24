Stralau reißt Union 06 in die Tiefe – Türkiyemspor patzt

Am 11. Spieltag der Landesliga 2 bringt der Frost den Spielplan durcheinander. Nur fünf Partien können ausgetragen werden – und die fallen umso gewichtiger aus: Im Kellerduell verliert Union 06 spät gegen Stralau. Ist aktuell Letzter. Türkiyemspor kommt als Aufstiegsanwärter nicht über ein torloses Remis gegen Schlusslicht Kladow hinaus. Wannsee bleibt tief im Tabellenkeller stecken, während Inter II in Viktoria U23 deutlich gewinnt und Liria eine 2:0-Führung verspielt
Biesdorf II erwischt einen perfekten Start und geht früh durch Röder in Führung.
Nach einer intensiven, von vielen Verwarnungen geprägten Partie sorgt Gusman im zweiten Durchgang für die Entscheidung. Wannsee bleibt damit weiter auf dem 13. Rang und tief im Abstiegskampf. Biesdorf II verschafft sich mit dem Heimsieg etwas Luft zur unteren Zone.
Im Abstiegstopspiel führt Stralau zur Pause dank Bresemann. Nach Wiederbeginn erhöhen die Gäste durch einen Doppelpack von Diallo auf 3:0. Erst in der Schlussphase verkürzt Union durch Beckenbach und Gültepe, doch mehr gelingt nicht. Union 06 bleibt Letzter mit nur einem einzigen Punkt. Stralau sammelt enorm wichtige Zähler und hält Anschluss an die Nichtabstiegsplätze.
Liria erwischt einen starken Start und stellt durch Hassanzadeh und Jakupovic früh auf 2:0.
Mahlsdorf II kommt jedoch nach der Pause besser ins Spiel und verkürzt zunächst durch Schade. Später gleicht Reichenberger aus – völlig regelgerecht anhand der Torfolge.
Für Liria ist das Remis eine Enttäuschung, da eine komfortable Führung verspielt wird. Mahlsdorf II bleibt mit dem Punkt im sicheren Tabellenmittelfeld.
Türkiyemspor geht als Aufstiegsaspirant ins Heimspiel, findet jedoch über 90 Minuten kaum Lösungen gegen das auswärtsschwächste Team der Liga. Kladow verteidigt kompakt und hält das 0:0 trotz eigener Offensivszenen bis zum Schluss.
In der Tabelle bleibt Türkiyemspor auf Rang sechs und verpasst die Chance, näher an die Top fünf heranzurücken. Kladow sammelt einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf, bleibt aber Vorletzter.
Viktoria U23 geht nach einer ausgeglichenen Anfangsphase durch Nicolas in Führung. Inter II gleicht noch vor der Pause durch Buresch aus.
Nach dem Seitenwechsel übernimmt Inter II die Kontrolle und dreht die Partie: Scheffler und Nunez-Von-Voigt treffen nacheinander. Viktoria verkürzt zwischenzeitlich durch Weinlein, doch spät setzt Senne den Schlusspunkt für die Gäste.
Inter II verbessert sich mit dem Auswärtssieg ins Tabellenmittelfeld, während Viktoria U23 im unteren Drittel festhängt.
