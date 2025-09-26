Stralau hofft auf Trainereffekt - Inter will Teutonia stoppen

Türkiyemspor von Deniz Özkaya spielt bislang souverän: drei Siege, nur eine Niederlage, Tabellenplatz sechs. Beim 2:0 in Union überzeugte vor allem die Defensive – mit nur einem Gegentor stellt Türkiyemspor die beste Abwehr der Liga. Liria von Arber Shuleta wartet dagegen noch immer auf den ersten Punkt. Nach der 1:4-Pleite gegen Viktoria ist das Team im Keller. Hoffnungsträger bleibt M. Hassanzadeh mit drei Treffern. Doch auch er wird es schwer haben gegen die Mega-Effizienz der Kreuzberger

Viktoria II zeigte sich zuletzt mit einem 4:1 bei Liria treffsicher. Vito Everett Dieckert traf bereits dreimal und sorgt für Gefahr im Angriff. Mit sechs Punkten rangiert Viktoria im Mittelfeld. Hansa 07 von Patrick Fischer hat nach dem 8:0-Kantersieg gegen Stralau Selbstvertrauen getankt. Yunus Can (4 Tore, 2 Assists) und Julius Mattmüller (3 Tore, 1 Assist) bilden ein gefährliches Offensiv-Duo. Mit neun Punkten stehen die Kreuzberger überraschend auf Platz fünf – und wollen oben dranbleiben.

Wannsee von Axel Vogel ist wie Stralau, Kladow, Union und Liria noch punktlos. Vier Spiele, 17 Gegentore – der Start ist misslungen. Nun wartet Meteor 06 von Demircan Dikmen, das beim 3:0 gegen Biesdorf II souverän auftrat. Mit sechs Toren von Simon Böhm und einer stabilen Defensive mischt Meteor im oberen Tabellenmittelfeld mit. Für Wannsee wird es schwer, die Abwärtsspirale zu stoppen.

Großer Druck bei Stralau: Vier Spiele, null Punkte, 4:17 Tore. Nach dem 0:8 bei Hansa 07 zog der Verein die Reißleine und trennte sich von Trainer Alvi Kallco. Interimstrainer Patric Veen übernimmt mit der Mission, endlich Zählbares einzufahren. Doch die Aufgabe ist gewaltig: Gegner Stern Marienfelde von Maximilian Bunde ist Tabellenzweiter, gewann alle vier Spiele und siegte zuletzt 3:1 gegen Mahlsdorf II. Torjäger Pius Yeboah erzielte bislang drei Treffer. Marienfelde kann mit einem weiteren Erfolg oben mit Teutonia Schritt halten – Stralau dagegen muss auf ein Fußball-Wunder hoffen - einschl. Trainereffekt mit Patric Veen auf der Bank

Hier alles über die Landesliga-Staffel 2

