Strahlender Meister und erbitterter Abstiegskampf in Klever B-Liga

Im Titelrennen konnten sich drei Teams lange Zeit Chancen auf die Meisterschaft ausrechnen. Im Saisonendspurt setzte sich der von vielen Experten gehandelte Topfavorit SG Kessel/Ho-Ha unter der Regie von Coach Thomas von Kuczkowski mit 64 Punkten die Meisterkrone auf. Die Aufsteiger SV Bedburg-Hau und Germania Wemb lieferten eine famose Spielzeit ab, und beide hatten am Saisonende jeweils 60 Zähler auf dem Konto. Da die SV Bedburg-Hau den direkten Vergleich gewonnen hatte, durfte das Team von Trainer Sascha Lousée die Relegation um den Aufstieg in die A-Liga gegen die Sportfreunde Broekhuysen II aus der Gruppe 2 bestreiten. Diese Relegation entschieden die Sportfreunde am Ende klar für sich (2:2, 7:0).

Abstiegskampf in der Kreisliga B: Erfgen zieht sich zurück, Goch scheitert in der Relegation

Im Tabellenkeller fand ein erbitterter Kampf um den Klassenerhalt zwischen sieben Mannschaften statt. Die Rheinwacht Erfgen, die mit der Hypothek von drei Minuspunkten in die Saison gestartet war, zog im März die Reißleine und meldete das Team vom Spielbetrieb der B-Liga ab. Was aber für einige Unruhe und Wirbel bei den direkten Abstiegskonkurrenten sorgte, war die Tatsache, dass sich die Rheinwacht-Spieler dem ebenfalls bedrohten SV Grieth anschlossen, um dort den Ligaverbleib zu sichern. Zur neuen Spielzeit bilden beide Klubs eine Spielgemeinschaft.