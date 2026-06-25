Strahlender Meister und erbitterter Abstiegskampf in Klever B-Liga

Nach 30 Spieltagen voller Hochspannung und einiger Dramen endete die Saison 2025/26 in der Gruppe 1 der Kreisliga B mit der Meisterschaft der SG Kessel/Ho-Ha sowie den Absteigern Rheinwacht Erfgen, SuS Kalkar und Concordia Goch. Doch hinter diesen nüchternen Fakten steckte eine Saison, die weit turbulenter verlief, als es die Tabelle vermuten lässt.
Am 17. August 2025 starteten 16 Mannschaften mit unterschiedlichen Zielen in die neue Saison. Die drei Aufsteiger aus der Kreisliga C - SV Bedburg-Hau, Germania Wemb und Viktoria Winnekendonk II - wollten sich zunächst an die raue B-Liga-Luft gewöhnen. Aber vor allem die SV Bedburg-Hau und Germania Wemb mischten direkt zum Saisonbeginn im oberen Tabellendrittel mit und setzten die etablierten Mannschaften unter Druck.
Der TuS Kranenburg, der in den Vorjahren immer zum engeren Favoritenkreis auf die Meisterschaft gehört hatte, erwischte einen Horrorstart, denn aus den ersten sieben Partien holte er nur zwei mickrige Punkte. Spielertrainer Aleh Putsila wurde vom Duo Lasse Janssen/René Timmer abgelöst, das dann 23 Zähler einfuhr. Nach der Winterpause übernahm Markus Verkühlen das Traineramt und führte den TuS auf Rang fünf. Ebenso wechselten die DJK Appeldorn (auf Alexander Vos folgte Marcel Zalewski) und der SV Grieth (Sascha Horsmann wurde Nachfolger von Dirk Slis) die Trainer im Laufe der Spielzeit aus.
Siegfried Materborn II (4. Platz), DJK Appeldorn (6.), TSV Weeze II (7.), SG Keeken-Schanz (8.) und der Aufsteiger Viktoria Winnekendonk II (9.) absolvierten im Großen und Ganzen eine solide und sorgenfreie Saison, da sie nicht in den Titelkampf eingreifen konnten oder im Abstiegskampf ernsthaft gefährdet waren.
Im Titelrennen konnten sich drei Teams lange Zeit Chancen auf die Meisterschaft ausrechnen. Im Saisonendspurt setzte sich der von vielen Experten gehandelte Topfavorit SG Kessel/Ho-Ha unter der Regie von Coach Thomas von Kuczkowski mit 64 Punkten die Meisterkrone auf. Die Aufsteiger SV Bedburg-Hau und Germania Wemb lieferten eine famose Spielzeit ab, und beide hatten am Saisonende jeweils 60 Zähler auf dem Konto. Da die SV Bedburg-Hau den direkten Vergleich gewonnen hatte, durfte das Team von Trainer Sascha Lousée die Relegation um den Aufstieg in die A-Liga gegen die Sportfreunde Broekhuysen II aus der Gruppe 2 bestreiten. Diese Relegation entschieden die Sportfreunde am Ende klar für sich (2:2, 7:0).
Im Tabellenkeller fand ein erbitterter Kampf um den Klassenerhalt zwischen sieben Mannschaften statt. Die Rheinwacht Erfgen, die mit der Hypothek von drei Minuspunkten in die Saison gestartet war, zog im März die Reißleine und meldete das Team vom Spielbetrieb der B-Liga ab. Was aber für einige Unruhe und Wirbel bei den direkten Abstiegskonkurrenten sorgte, war die Tatsache, dass sich die Rheinwacht-Spieler dem ebenfalls bedrohten SV Grieth anschlossen, um dort den Ligaverbleib zu sichern. Zur neuen Spielzeit bilden beide Klubs eine Spielgemeinschaft.
Der BV DJK Kellen, SV Rindern II und die Griether schafften auf dem letzten Drücker dann den Klassenerhalt. Der SuS Kalkar, der mit der SV Hönnepel-Niedermörmter auch eine Spielgemeinschaft eingehen wird, war schon frühzeitig abgeschlagen und stieg in die Kreisliga C ab. Concordia Goch hatte noch in zwei Relegationsspielen gegen den Abstieg die Möglichkeit, drin zu bleiben, scheiterte aber trotz eines 4:1-Hinspielsieges gegen den TSV Nieukerk II denkbar knapp mit einer 0:4-Niederlage.
So endete die Spielzeit 2025/26 mit dem strahlenden Meister SG Kessel/Ho-Ha und zwei unglücklichen Absteigern, die nun einen Neuanfang in der C-Liga beginnen müssen. Auch die neue Saison verspricht schon jetzt viel Spannung.
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