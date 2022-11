"Strahlende Kinderaugen" Badischer Fußballverband +++ KLEEblatt-Ehrung im Europa-Park

Rust. Seit 25 Jahren zeichnet der Badische Fußballverband Vereine für ihr individuelles Engagement in den Bereichen Kinder- und Jugendfreundlichkeit, Leistungsförderung, Ehrenamtlichkeit sowie Engagement für Freizeit- und Breitensport aus. Auch in diesem Jahr nahmen insgesamt 34 Vereine das KLEEblatt im Europa-Park Rust entgegen.

31 Clubs erarbeiteten sich das Qualitätssiegel in Gold, ein Verein holte Silber und zwei schafften die Voraussetzungen für das KLEEblatt in Bronze. Die Auszeichnung ist nicht nur Ausdruck der Wertschätzung für die prämierten Vereine seitens des bfv. Auch im Verein entfaltet es seine Wirkung als Dank an das ehrenamtliche Engagement, als Fundament sich neue Ziele zu stecken, sich weiterzentwickeln und auf diese Ziele hin zu arbeiten. Und als Bestätigung, wie Markus Becker vom KLEEblatt-Neuling JFV Straubenhardt beschreibt: "Der ganze Tag war absolut gelungen und die Ehrung toll. Ich denke, dass das KLEEblatt eine sehr schöne Sache für Vereine ist, da es als Qualitätsmerkmal dient und dem Verein zeigt, dass viel richtig läuft und gut funktioniert hat. Wir wollen nächstes Jahr unbedingt wieder dabei sein!"

Aus den Sieger-Vereinen machten sich rund 340 Vertreter*innen am vergangenen Samstag auf den Weg nach Rust, darunter viele hell auf begeisterte Kinder. Hier konnten sie den Tag im "besten Freizeitpark der Welt" bei strahlend blauem Himmel verbringen und die zahlreichen Attraktionen genießen. Auf 180 ausgewählte Vereinsvertreter*innen wartete im Hotel Kronasar am Abend die feierliche Ehrung. Pünktlich eröffnete Alexandra Grein, Abteilungsleiterin für Freizeit- und Breitensport, die Feier im prall gefüllten Raum Vineta und übergab das Wort an bfv-Präsident Ronny Zimmermann: "Ihr leistet eine herausragende Arbeit und ich freue mich sehr, diese heute würdigen zu dürfen." Für die über zwei Jahrzehnte lange und tolle Kooperation mit dem Europa-Park bedankte sich Zimmermann bei Nicolas Mack, Leiter Kooperationen und Sponsoring, der den Europa-Park vertrat.

Gemeinsam mit Matthias Hostadt, dem Vorsitzenden des Freizeit- und Breitensportausschusses, ehrte Zimmermann die Vereine einen nach dem anderen. Alle erhielten Trainingsmaterialien für ihre Vereinsarbeit. Die sechs „Neulinge“ SV Waldhausen, FV Mosbach, SV Sattelbach, FV Brühl, FC Alemannia Eggenstein und JFV Straubenhardt erhielten eine große KLEEblatt-Tafel. Die zahlreichen Vereine, die sich schon mehrfach den Herausforderungen des Wettbewerbs erfolgreich gestellt hatten, können ihre Tafeln mit einem weiteren Aufkleber schmücken. Nach der Ehrung sorgten eine Lose-Aktion, in der die Vertreter*innen der Vereine die Chance hatten, jeweils zwei Eintrittskarten für den Europa-Park zu gewinnen, und der Auftritt der brasilianischen Künstlergruppe "Up Leon" aus dem Europa-Park für ein abwechslungsreiches Programm. Ein gemeinsames Gruppenfoto, angenehmer Small-Talk und Abschiedsfotos mit dem Maskottchen Badi und der Euro-Maus rundeten den gelungenen Abend ab.

Alexander Keller von der DJK Unterbalbach resümierte: "Jugendarbeit ist wichtig. Ohne sie fehlt das Mannschaftsgefüge. Die KLEEblatt-Ehrung und alles drum herum finde ich richtig gut. Da können sich andere Sportarten was abschauen." Zimmermann war am Ende des Abends auch sichtlich glücklich: "Es ist einfach toll, dass wir wieder solche Veranstaltungen durchführen können. Ich denke die Leute haben sich auch richtig gefreut über den Tag im Europa-Park – strahlende Kinderaugen, das war richtig großartig. Ich finde die Veranstaltung hat toll geklappt und ein besonderer Dank gilt allen Leuten, die bei der Organisation geholfen haben!"

Die KLEEblatt-Vereine der Saison 2021/22

KLEEblatt Verein Kreis Teilnahme

Gold SV Waldhausen BCH NEULING

Gold FV Mosbach MOS NEULING

Gold SV Sattelbach MOS NEULING

Gold FV Brühl MA NEULING

Gold FC Alemannia Eggenstein KA NEULING

Gold JFV Straubenhardt PF NEULING

Gold TSV Angelbachtal SNH 2

Gold FC Rot HD 2

Gold FC Südstern Karlsruhe KA 2

Gold FV Linkenheim KA 3

Gold DJK Unterbalbach TBB 4

Gold TSV Assamstadt TBB 4

Gold JF Ravenstein BCH 4

Gold FV Graben KA 4