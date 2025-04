– Foto: Thomas Rinke

Straftaten auf hessischen Fußballplätzen Kooperation der Hessischen Justiz mit dem Hessischen Fußball-Verband e.V.

Hessens Justizminister Christian Heinz stellte gemeinsam mit Generalstaatsanwalt Torsten Kunze sowie der Präsidentin und dem Vizepräsidenten des Hessischen Fußball-Verbands e.V. Prof. Dr. Silke Sinning und Dr. Axel Poth die Kooperation der Hessischen Justiz mit dem Hessischen Fußball-Verband e.V. vor. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und der Hessische Fußball-Verband e.V. schlossen dazu eine Kooperationsvereinbarung, die unter der Schirmherrschaft von Justizminister Christian Heinz und auf Initiative des Landespräventionsrats Hessen erarbeitet wurde. „Fast jede Woche kommt es zu Gewalt und Diskriminierung auf Fußballplätzen. Wir sind leider an einem Punkt angekommen, an dem ,einfache‘ Beleidigungen von Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern hingenommen werden und scheinbar nichts Besonderes, sondern alltäglich sind. Dem müssen wir entgegentreten. Es geht um den Schutz der Werte des Sports: Respekt, Anerkennung von Regeln, Fairness und Anstand. Vor allem aber sind wir es den ehrenamtlich tätigen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern schuldig, sie zu schützen. Die Kooperationsvereinbarung soll deren Schutz verbessern und ihnen helfen, sich die Freude an diesem wichtigen Ehrenamt zu bewahren“, so Justizminister Christian Heinz anlässlich der Unterzeichnung der Vereinbarung im Hessischen Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat.

Die zwischen Hessischer Justiz und dem Hessischen Fußball-Verband e.V. geschlossene Kooperationsvereinbarung nimmt insbesondere Vorfälle in den Blick, die aufgrund Ihrer Erheblichkeit in die Zuständigkeit des HFV-Sportgerichts fallen, insbesondere solche von Rassismus, Antisemitismus, Diskriminierung und Gewalthandlungen gegen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter im Kontext von Fußballspielen. Diese Fälle werden künftig im Rahmen eines abgestimmten Meldeverfahrens durch den Hessischen Fußball-Verband e.V. an die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main gemeldet, die nach einer ersten Prüfung und Bewertung die jeweils örtlich zuständige Staatsanwaltschaft über die Sachverhalte verständigt. Der Koordinator der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main für fußballtypische Straftaten wird dem Hessischen Fußball-Verband e.V. darüber hinaus als Ansprechpartner zur Seite stehen.

„Mit der Kooperation leistet die Justiz ihren Beitrag, um Fußballplätze in Hessen sicherer zu machen und Straftaten im Kontext von Fußballspielen konsequent zu ahnden. Mit der Vereinbarung fokussieren wir uns auf strafrechtlich relevante Vorfälle von Rassismus, Antisemitismus, Diskriminierung sowie Gewalthandlungen gegen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, Straftaten bei denen es nach unserer Einschätzung nicht immer zur Einschaltung von Strafverfolgungsbehörden kommt. Zugleich soll die Kooperation mit dem Hessischen Fußball-Verband Opfern und Betroffenen die Last abnehmen, sich selbst um Strafverfolgung zu bemühen“, erläuterte Generalstaatsanwalt Torsten Kunze.