Strafstoß-Fiasko auf der Sander Höhe – Schauenburg patzt

In Sand entwickelte sich früh das erwartete offene Spiel. Jonathan Mertsch brachte die Gäste in Führung, Waly Ahmad Saddiqi glich aus, ehe Felix Mertsch per Foulelfmeter das 2:1 nachlegte. Auch nach der Pause blieb die Partie wild: Sand kam zweimal wieder heran, doch Edermünde fand stets die passende Antwort – durch Leroy Bawuah, erneut Felix Mertsch und schließlich noch einmal Jonathan Mertsch in der Nachspielzeit.

Auffällig war dabei vor allem die Konsequenz der Gäste in den entscheidenden Phasen. Immer dann, wenn Sand den Anschluss geschafft hatte, schlug Edermünde kurz darauf zurück. Dass Felix Mertsch in der Schlussminute sogar noch einen weiteren Elfmeter vergab, änderte nichts mehr an einem Auftritt, der offensiv fast durchgehend zielstrebig wirkte. Für Sand ist die Niederlage schmerzhaft, weil der SSV zu Hause zwar drei Tore erzielte, defensiv aber nie die nötige Stabilität fand.