Strafstoß-Fiasko auf der Sander Höhe – Schauenburg patzt

Der Ostermontag hat die Gruppenliga Kassel 1 an zwei Stellen spürbar verändert. SC Edermünde gewann ein torreiches Nachholspiel beim SSV Sand und zog mit nun 41 Punkten an Korbach vorbei auf Rang drei. Im zweiten Nachholspiel ließ SG Schauenburg bei TuSpo Mengeringhausen dagegen Zähler liegen, obwohl der Favorit bis in die Schlussphase hinein auf Siegkurs lag.
Vier Strafstöße und neun Tore
In Sand entwickelte sich früh das erwartete offene Spiel. Jonathan Mertsch brachte die Gäste in Führung, Waly Ahmad Saddiqi glich aus, ehe Felix Mertsch per Foulelfmeter das 2:1 nachlegte. Auch nach der Pause blieb die Partie wild: Sand kam zweimal wieder heran, doch Edermünde fand stets die passende Antwort – durch Leroy Bawuah, erneut Felix Mertsch und schließlich noch einmal Jonathan Mertsch in der Nachspielzeit.
Auffällig war dabei vor allem die Konsequenz der Gäste in den entscheidenden Phasen. Immer dann, wenn Sand den Anschluss geschafft hatte, schlug Edermünde kurz darauf zurück. Dass Felix Mertsch in der Schlussminute sogar noch einen weiteren Elfmeter vergab, änderte nichts mehr an einem Auftritt, der offensiv fast durchgehend zielstrebig wirkte. Für Sand ist die Niederlage schmerzhaft, weil der SSV zu Hause zwar drei Tore erzielte, defensiv aber nie die nötige Stabilität fand.
Spät belohnt
Im zweiten Nachholspiel schien vieles auf einen Auswärtssieg der SG Schauenburg hinauszulaufen. Nach dem 1:0 durch Jan-Philip Schmidt drehte TuSpo Mengeringhausen die Partie zwischenzeitlich durch Max Jakobschak und Dominik Lüdtke, ehe Schauenburg seinerseits zurückkam. Schmidt traf zum 2:2, der eingewechselte Jesco Gallitschke brachte die Gäste in der 80. Minute sogar wieder nach vorn.
Doch diesmal fiel Mengeringhausen nicht in den letzten Minuten auseinander. Stattdessen traf Kevin Lange in der 90. Minute zum 3:3 und bescherte dem Tabellenletzten einen späten Punktgewinn. Für Schauenburg ist das Remis ein Dämpfer im Rennen um die Top sechs, für Mengeringhausen dagegen ein weiteres kleines Zeichen, dass die Mannschaft trotz der prekären Lage nicht aufgegeben hat. Die FuPa-Übersicht führt Schauenburg nach dem Nachholspiel bei 33 Punkten, Mengeringhausen bei fünf.