Strafstoß entscheidet Spitzenspiel – WBO siegt spät

Der 7. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 brachte klare Siege, späte Entscheidungen und ein heißes Spitzenduell. Tabellenführer FSC Lohfelden behauptete sich souverän, TSG Sandershausen schob sich auf Rang zwei vor und am Tabellenende bleibt TSV Holzhausen/Reinhardswald ohne Punkt.

Grebenstein zeigte nach der Niederlage in Wanfried eine starke Reaktion und ließ Wilhelmshöhe beim 6:1 keine Chance. Frey und Ungewickel trafen jeweils doppelt und schraubten das Torekonto des Tabellensechsten weiter nach oben. Wilhelmshöhe bleibt dagegen im Tabellenkeller stecken und wartet weiterhin auf den ersten Sieg.

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte drehte Baunatal die Partie mit einem Doppelschlag kurz nach der Pause. Kaufungen verkürzte noch per Elfmeter, doch Bestmann machte mit seinem zweiten Treffer alles klar. Baunatal bleibt als Fünfter ungeschlagen oben dran, während Kaufungen im Mittelfeld verharrt.

Ein packendes Duell mit wechselnden Führungen entschied Bosporus Kassel kurz vor Schluss durch Yantut für sich. Wolfsanger zeigte Moral, glich zweimal aus, belohnte sich aber nicht für den Aufwand. Während Bosporus als Aufsteiger bereits Vierter ist, steckt Wolfsanger mit nur sechs Punkten im Tabellenkeller.

Der Tabellenletzte aus Holzhausen ging zwar zweimal in Führung, musste sich am Ende aber der reiferen Spielweise Reinhardshagens beugen. Ein Doppelpack von Salomon nach der Pause entschied die Partie zugunsten des Tabellensiebten. Holzhausen bleibt damit weiter ohne Punkt am Ende des Feldes.

Rengershausen erstmals geschlagen

Im Spitzenspiel unterlag Rengershausen durch einen späten Strafstoß mit 1:2 und verpasste den Sprung auf Rang zwei. Die Gäste aus Sandershausen zeigten sich abgeklärt und sind nun erster Verfolger von Spitzenreiter Lohfelden. Für Rengershausen war es die erste Niederlage der Saison, wodurch die Serie von fünf Siegen endete. Lohfelden bleibt cool

Der Aufsteiger aus Wanfried hielt gut mit, scheiterte aber mehrfach an der eigenen Chancenverwertung und der Latte. Lohfelden agierte effizient und untermauerte mit Toren von Gül und Haydari seine Spitzenposition. Damit bleibt der FSC ungeschlagen an der Tabellenspitze, während Wanfried im Mittelfeld rangiert. Trotz zweimaliger Führung verloren