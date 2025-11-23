Strafraum vereist: Schiedsrichter Smilari schickt Teams nach Hause

In der Fußball-Kreisliga Stade fielen die Partien zwischen ASC Cranz-Estebrügge und SSV Hagen, Wischhafen und Hammah II und SG Lühe gegen Bargstedt aus. Außerdem das Spitzenspiel zwischen FC Mulsum/Kutenholz und dem TSV Wiepenkathen.

In Wischhafen standen die Teams schon auf dem Platz. Aber das Schiedsrichtergespann um Referee Marcel Smilari und die Torhüter entschieden, die Begegnung nicht anzupfeifen. Die Fünfmeterräume waren zugefrorenen.