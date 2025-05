Strafe im Moerser "Nazi-Skandal" steht fest

Der 15. März wird den Spielern, Verantwortlichen und Zuschauern, die beim Landesliga-Derby zwischen dem GSV Moers und dem SV Scherpenberg anwesend waren, wohl noch einige Zeit in Erinnerung bleiben. In der Schlussphase weigerten sich die Gäste, das Spiel fortzusetzen, nachdem ihr Trainer Christian Mikolajczak von GSV-Spieler Burak Bayram als Nazi beschimpft wurde. Der Fußballverband Niederrhein hat nun ein Urteil gefällt - und den Spieler für lange Zeit vom Platz verbannt.

Das Sportgericht des Verbandes entschied nach mündlicher Verhandlung, dass Bayrum schuldig zu sprechen sei. In der amtlichen Mitteilung des Verbandssportgericht des FVN heißt es dazu konkret: "In der Sportrechtssache (...) gegen Burak Bayram, geboren am 19. September 1994, GSV Moers, wegen des Verdachts einer groben Unsportlichkeit gegenüber dem gegnerischen Trainer anlässlich des Landesliga-Spiels GSV Moers gegen SV Scherpenberg am 15. März 2025, Landesliga Niederrhein 2, hat das Verbandssportgericht FVN nach mündlicher Verhandlung am 28. April 2025 (...) am 25. Mai 2025 für Recht erkannt.

1. Der Spieler Burak Bayram wird wegen grob unsportlichen Verhaltens gegenüber dem gegnerischen Trainer ab dem Tag der Bekanntgabe der Entscheidung für zehn Spiele (Meisterschaft Landesliga) gesperrt. (...)." Zudem trägt der GSV die Verfahrenskosten und muss auch die Auslagen des Schiedsrichters aus eigener Tasche begleichen.