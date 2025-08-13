Stotterstart in Menzing

Der SV Untermenzing ist in der neuen Liga noch nicht richtig ins Rollen gekommen. Drei Spiele, zwei Punkte – das klingt ernüchternd, spiegelt aber nur bedingt die Leistung auf dem Platz wider. Die Auftritte waren engagiert, die Punkteausbeute dagegen mager.

Jetzt steht eine englische Woche bevor, die es in sich hat: Zuerst die Bayernliga-Reserve aus Deisenhofen, dann der Landesliga-Absteiger aus Olching und zum Abschluss das Menzinger Derby in Waldeck. Drei echte Härtetests – und drei Chancen, den Knoten endlich platzen zu lassen.

Der Kader ist breit, die Stimmung positiv, und in Untermenzing verfällt niemand in Panik. Die Jungs wissen: Mit Einsatz, Geduld und ein bisschen Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor kann der Weg schnell wieder nach oben führen.