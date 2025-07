Stotel wird Favoritenrolle gerecht und erwartet nun Rotenburg

Im Bezirkspokalspiel zwischen dem TSV Karlshöfen und dem TSV Stotel setzte sich der Favorit deutlich durch. Stotel übernahm das Kommando und ging in der 28. Minute durch Nico Kuck in Führung. In der 37. Minute erhöhte Solle mit einem sehenswerten Fernschuss auf 0:2. Nach der Halbzeitpause war es Marius Kuck, der in der 50. Minute mit einem platzierten Freistoß das dritte Tor für Stotel erzielte. Karlshöfen hatte zwar einige Chancen, darunter einen Kopfball von Burfeind in der 78. Minute, doch die Gäste blieben torhungrig. In der 80. Minute erhöhte Solle auf 0:4, nachdem er einen Pass von Von Lien verwertete. Den Schlusspunkt setzte Solle in der 82. Minute mit seinem dritten Tor.

Am Sonntag wird es für die Flake-Elf um einiges schwerer. Dann stellt sich der Rotenburger SV im Sportpark vor.