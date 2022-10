Stotel siegt im Derby gegen Stinstedt

Stotel. Der TSV Stotel hat zum dritten Mal hintereinander das Prestigeduell in der Bezirksliga gegen die SG Stinstedt gewonnen. Am Samstag brauchten die Stinstedter zu lange um in Derbystimmung zu kommen, der TSV war vor 300 Zuschauern im Sportpark die bessere Mannschaft.

Die Stoteler bestimmten in der ersten Hälfte die Partie und setzten nach einem Kopfball von Tom Beckhusen das erste Ausrufezeichen (13.). Kurz danach wurde Jan-Moritz Jaschke im Strafraum schön freigespielt, doch Mathis Kahl konnte den Schuss gerade noch entschärfen (17.). Bis zum Pausenpfiff gewann der TSV den Großteil der Zweikämpfe, doch im Abschluss haperte es noch.

Die Gäste taten sich schwer ins Spiel zu kommen. „Wir hatten Angst Fehler zu machen“, ärgerte sich Marvin Behrens, der den verhinderten Jonathan Küther auf der Trainerbank vertrat.

Stinstedts Keeper Kahl blieb auch in der 39. Minute gegen Jaschke Sieger, der nach einer Flanke von Corvin Schmidt den Ball per Kopf gefährlich aufs Tor brachte.

Nach dem Seitenwechsel nahm das Tempo etwas ab und die Stinstedter behaupteten sich etwas besser. Jubeln durfte allerdings der Stoteler Anhang. Nach einer Ecke von Jaschke setzte sich Fabian Henning am ersten Pfosten gegen zwei Stinstedter im Kopfballduell durch und verlängerte den Ball zum 1:0 ins Netz (64.). Gegen die Stinstedter Defensive, die ansonsten immer die Lufthoheit besaß, war dieser Treffer zumindest in der Entstehung überraschend. „Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Das ist eigentlich eine Frechheit, dass wir so einen Gegentreffer bekommen“, so Behrens.

Fabian Henning vergab dann den zweiten Treffer (72.) und Nico Solle scheiterte mit einer Direktabnahme nach einer Hereingabe von Nico Kuck (78.). Mittlerweile hatte Behrens offensiv gewechselt und erst jetzt kam im Stinstedter Lager Derbystimmung auf. In der Schlussphase waren die Gäste dem Ausgleich ganz nah. Zunächst lenkte Yannick Becker einen Freistoß von Ricardo Riemann über die Latte (89.) und kurz darauf wurde es richtig wuselig im Stoteler Fünfmeterraum. Nach einem Kopfball sprang der Ball an die Unterkante der Latte auf die Torlinie und nach mehreren Einschussversuchen begrub Becker den Ball unter sich (91.). Die sich ergebenden Konterchancen vergaben die Hausherren dann zu leichtfertig, bestraft wurde das allerdings nicht mehr.

„Wir schmeissen zum Schluss natürlich alles nach vorne und hätten ja auch fast den Ausgleich erzielt, auch wenn ein Remis heute nicht gerecht gewesen wäre. Das war ein verdienter Sieg für Stotel“, bilanzierte Behrens.