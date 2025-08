Stotel hat in Bremerhaven wenig zu bestellen

Der TSV Stotel absolvierte die Generalprobe vor dem Bezirksliga-Start beim OSC Bremerhaven. Der Bremen-Liga-Titelaspirant erwies sich erwartungsgemäß als zu stark und schraubte das Ergebnis in der Endphase in die Höhe.

Schon im ersten Abschnitt agierte der am Mittwoch einen 0:3-Rückstand in Bornreihe drehende OSC überlegen. Jamal Barnes per Doppelpack sowie ein Eigentor von Tjark Henning brachten die beruhigende 3:0-Führung. Kurz vor der Pause gelang Tom Beckhusen für die sich tapfer wehrenden Gäste das Anschlusstor. Diese hielten auch in der zweiten Hälfte dagegen, mussten aber das 4:1 durch Jari-Pekka Ley hinnehmen. In den Schlussminuten erhöhten Lee Jaehyuk sowie Nicodem Nianga noch auf 6:1.