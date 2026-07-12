Stotel gewinnt Endspiel um den Loxstedter Gemeindepokal 3:1-Sieg gegen den LFCS von FuPa Lüneburg · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSV Stotel

Der TSV Stotel hat sich beim diesjährigen Gemeindepokalturnier in Loxstedt den Titel gesichert. In einem intensiven Finalel zwischen den beiden Favoriten setzte sich der Bezirksligist mit 3:1 gegen den Loxstedter Fußballclub Stinstedt durch.

Beide Teams waren ihrer Favoritenrolle bereits in der Gruppenphase gerecht geworden und hatten sich jeweils ohne Punktverlust für das Finale qualifiziert. Im direkten Duell um den Pokal trafen dabei alte Bekannte aufeinander: Für den LFCS liefen mit Torhüter Lukas Jürgens und Tom Beckhusen zwei Akteure auf, die erst kürzlich vom TSV Stotel zum LFCS gewechselt waren.

Die Mannschaft von Stotel-Trainer Felix Flake erwischte einen Start nach Maß und ging bereits nach drei Spielminuten durch Jorit Wehlers in Führung. Auch nach dem frühen Rückstand blieb die Partie umkämpft, wobei der TSV Stotel in der 40. Minute durch Neuzugang Kilian Borkowski – der vom Kreisliga-Aufsteiger SV Spieka kam – auf 2:0 erhöhte.

Danach musste der TSV einige brenzlige Situationen überstehen. Der LFCS schöpfte nach dem Anschlusstreffer durch Christoph Roes in der 59. Minute kurzzeitig neue Hoffnung, doch die Antwort der Stoteler folgte prompt: Nur eine Minute später stellte Linus Klamroth mit seinem Treffer zum 3:1 den alten Abstand wieder her und besiegelte damit den Turniersieg. Für den TSV Stotel ist es der erste Gemeindepokal-Erfolg seit 2023. „Rundum super Leistung“

„Wir haben sehr viel investiert. Nach dem 1:0 war es ein harter Abnutzungskampf. Hinten raus ist uns etwas die Kraft ausgegangen, aber insgesamt war es eine rundum super Leistung meiner Mannschaft und ein verdienter Sieg für uns“, freute sich Trainer Felix Flake nach dem Schlusspfiff über den Erfolg seines Teams.