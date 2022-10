Stotel feiert souveränen Heimsieg Stinstedt und FAW verlieren

Tom Beckhusen brachte die Mannschaft von Trainer Gerald Gerber in der elften Minute mit 1:0 in Führung. David Koffi Konan legte direkt nach Wiederanpfiff das 2:0 nach (46.). Die letzten Zweifel am TSV-Sieg beseitigte Philipp Jaschke mit dem 3:0 (76.). Justin Barke verkürzte für die Gäste (83.), Jan-Moritz Jaschke stellte den 4:1-Endstand her (89.).