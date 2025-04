Stoppt Pesch Mertens Lauf? "Vizemeisterschaft wäre gefühlt ein Titel"

Wenn der SSV Merten am Sonntag den FC Pesch empfängt, treffen zwei Aufsteiger aufeinander, die sich inzwischen in der Liga etabliert haben. Während Merten mit 40 Punkten als Tabellenzweiter eine herausragende Saison spielt, liegt Pesch mit 24 Zählern auf Rang zehn – aber nur vier Punkte vor der Abstiegszone.

Kilic: "Pesch ist eine der spielstärksten Mannschaften"

"Wir haben unser Ziel nicht nur erreicht, sondern jetzt schon zehn Spieltage vor Schluss übertroffen“, sagt Merten-Coach Bünyamin Kilic. "Ob es am Ende Platz zwei, drei, vier oder fünf ist – das wäre alles ein voller Erfolg.“ Der SSV sieht sich aktuell in einer komfortablen Situation: „Wir können ohne Druck spielen und die Spiele für die neue Saison nutzen. Der Druck liegt ganz klar bei Pesch, nicht bei uns.“ Dennoch macht man keinen Hehl daraus, dass man auch am Ende der Saison gerne auf dem zweiten Platz stehen würde. "Die Vizemeisterschaft wäre gefühlt ein Titel, deswegen versuchen wir jetzt dran zu bleiben", so Kilic.