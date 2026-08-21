Stoppt Oberligist Türkspor Neckarsulm die Negativspirale?

In der vergangenen Partie am 2. Spieltag musste Türkspor Neckarsulm vor 124 Zuschauern eine 1:3-Niederlage hinnehmen. Der Aufsteiger Young Boys Reutlingen ging in der 14. Minute durch ein Tor von Jonas Meiser mit 0:1 in Führung. Die Mannschaft von Trainer Hüseyin Kandazoglu zeigte jedoch Moral und kämpfte sich umgehend zurück. In der 19. Minute erzielte Lirim Hoxha den emotional umjubelten Treffer zum 1:1-Ausgleich. Kurz vor der Halbzeitpause folgte jedoch der nächste Rückschlag, als Hakan Aktepe in der 45. Minute das 1:2 für die Gäste markierte. Im zweiten Durchgang erhöhte Jonas Meiser in der 59. Minute mit seinem zweiten Treffer auf den 1:3-Endstand.

Die Ausgangslage in der Tabelle

Die Tabellensituation vor dem 3. Spieltag verleiht der kommenden Partie zusätzliche Brisanz. Türkspor Neckarsulm belegt nach zwei absolvierten Spielen ohne Punktgewinn und mit einem Torverhältnis von 1:4 derzeit den 16. Tabellenplatz in der Oberliga Baden-Württemberg. Der kommende Gastgeber TSV Essingen ist hingegen erfolgreich in die Saison gestartet und rangiert nach zwei Partien mit 4 Punkten sowie 4:2 Toren auf dem 4. Platz der Tabelle. Der letzte Gegner, die Young Boys Reutlingen, belegt mit ebenfalls 4 Punkten und 4:2 Toren den 5. Tabellenplatz.

Herausforderung vor dem Auswärtsspiel

Für Türkspor Neckarsulm gilt es nun, die Niederlage aus dem Heimspiel aufzuarbeiten und die Konzentration voll auf das Duell beim TSV Essingen zu richten. Am morgigen Samstag wartet ein formstarker Kontrahent. Die Begegnung verlangt von der Mannschaft höchste Entschlossenheit und eine geschlossene Teamleistung, um gegen die viertplatzierten Gastgeber zu bestehen. Das Trainerteam um Hüseyin Kandazoglu setzt darauf, die eigenen Stärken abzurufen, um am morgigen Samstagnachmittag nicht mit leeren Händen dazustehen.

Erwartungsvoller Blick auf den Samstagmittag

Das Match beim TSV Essingen bietet für den Klub die Gelegenheit, den ersten Zähler in der laufenden Saison einzufahren. Gegen den Tabellennachbarn der Young Boys Reutlingen strebt das Team eine fokussierte Leistung an, um das eigene Punktekonto am 3. Spieltag erstmals aufzustocken und den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle herzustellen.