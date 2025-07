Stoppt Kareth die Schwarzenfelder Monster-Serie?

Drei Samstagsspiele eröffnen den 2. Spieltag in der Bezirksliga Süd. Unter anderem muss der punktlos gestartete Landesliga-Absteiger TSV Kareth-Lappersdorf beim starken Aufsteiger 1. FC Schwarzenfeld Farbe bekennen. Eine undankbare Aufgabe für die Lerch-Elf! Der BSC Regensburg feiert seine Bezirksliga-Heimpremiere gegen Liga-Dino FC Thalmassing. Tags darauf hat Kareths Mitabsteiger TV Parsberg ein dickes Brett zu bohren. Es gastiert der VfB Bach an der Hatzengrün. Indes fährt der erste Tabellenführer der Saison, der SV Wenzenbach, favorisiert zum FSV Prüfening. Zu einem spannenden Lokalduell kommt es in Regenstauf, wo der TB/ASV den Gastgeber für die SpVgg Hainsacker macht.



Vier Teams mussten bislang auf ihren ersten Liga-Einsatz warten. Dazu zählen der FC Pielenhofen-Adlersberg und der FC Viehhausen. Ihr eigentlicher Auftaktgegner war zuletzt im Pokal gefordert. Jetzt kann es endlich um die ersten Punkte gehen. Das vergangene Wochenende nutzten beide Mannschaften für eine letzte Generalprobe – und waren unterschiedlich erfolgreich. Pielenhofen verlor gegen den niederbayerischen Bezirksligisten Walkertshofen mit 1:4 unterlegen, während Viehhausen dem Landesligisten FC Kosova ein achtbares 3:3 abtrotzte. Die neuen Chefcoaches Richard Warlimont und Armando Zani werden ihre Schützlinge jedenfalls heiß machen auf den Ligastart.







„Wir haben gesehen, was uns in der Bezirksliga erwartet. Wir wissen, was zu tun ist und werden weiter arbeiten“, sagte BSC-Trainer Nino Klica nach der 1:2-Auftaktniederlage in Breitenbrunn. Eine Halbzeitführung sollte den Regensburgern am Ende nicht zu Zählbarem reichen. Den nächsten Anlauf für die ersten Bezirksliga-Punkte der Vereinsgeschichte unternehmen Gambs, Farhauer & Co. am Samstag. Mit dem FC Thalmassing gastiert ein Bezirksliga-Dino an den Brandlberg. Die „Roosters“ waren letzte Woche im Pokaleinsatz, mussten sich der DJK Vilzing aus der Regionalliga lediglich 0:2 geschlagen geben. Auf die gezeigte Stabilität und Galligkeit in der Defensive baut der FCT nun auch in der Punkterunde.







Die Monster-Serie nimmt kein Ende: Seit dem 18. Mai 2024 hat der 1. FC Schwarzenfeld kein Punktspiel mehr verloren. Coach Alexander Hadasch hat noch überhaupt keine Niederlage im Ligabetrieb miterlebt. Dies änderte sich auch am ersten Bezirksliga-Spieltag nicht. Stattdessen konnten die Schwarzweißen durch den 3:1-Auswärtssieg in Bach eine erste kleine Duftmarke setzen. Aber natürlich muss jede Serie irgendwann reißen. Nur wann? Hart geprüft wird der Mega-Lauf am Samstag. Zu Gast im Sportpark ist Landesliga-Absteiger TSV Kareth-Lappersdorf. Der will unbedingt wieder „hoch“ und reist mit einer Portion Wut im Bauch an, nach der bitteren, weil vermeidbaren 1:2-Niederlage gegen Regenstauf. Einen Fehlstart wollen die Mannen von Trainer Bastian Lerch unbedingt vermeiden. Daher sollte im Landkreis Schwandorf bereits zwingend gepunktet werden.





So., 27.07.2025, 13:15 Uhr FSV Prüfening Prüfening SV Wenzenbach Wenzenbach 13:15 PUSH



Zwei siegreiche Klubs des ersten Spieltags kreuzen am frühen Sonntagnachmittag in Prüfening die Klingen. Der FSV startete die „Operation Klassenerhalt 4.0“ mit einem verdienten 1:0-Sieg in Hainsacker – und bescherte seinem neuen Übungsleiter Christoph Bächer einen perfekten Einstand. Erfolgreich war auch der SV Wenzenbach unterwegs. Die Brandl-Truppe wurde gegen Ramspau ihrer Favoritenrolle gerecht, setzte sich mit einem 4:1-Heimerfolg an die Tabellenspitze. Der individuellen Klasse der Gastmannschaft wollen die Hausherren mit Kampfgeist und im Kollektiv entgegenwirken. Das dürfte ein knifflige Aufgabe werden für favorisierte Wenzenbacher.





So., 27.07.2025, 14:00 Uhr SV Schwarzhofen Schwarzhofen SV Töging SV Töging 14:00 PUSH



Es ist ein Premierenduell: Noch nie liefen sich der SV Schwarzhofen und der SV Töging über den Weg. Und auch sonst hatten die Vereine bislang keine Berührungspunkte. Meist war der SVS eine Ligastufe höher zugange. Dementsprechend stehen beide Teams vor einer sogenannten Fahrt ins Blaue. Zu unterschätzen ist der Aufsteiger aus dem Altmühltal auf keinen Fall. Das zeigte schon der überraschende 1:0-Auftaktsieg gegen Parsberg, den sicherlich nicht viele erwartet hatten. Nun würde Alex Sommers Crew in Schwarzhofen gern nachlegen – zumal die weite Fahrt von über 90 Kilometern nicht umsonst gewesen sein soll. Derweil gilt für die Gastgeber um Trainer Adi Götz, aus dem Pokal- in den Ligamodus zu schalten. Nach den Pokalspielen gegen die SpVgg Bayreuth (1:8) und unter der Woche im Kreispokal gegen Beucherling (4:0) heißt es jetzt: voller Fokus auf den Bezirksliga-Start.







Unterschiedliche Gefühlswelten herrschen vor dem zweiten Spieltag in beiden Lagern. Hier die SpVgg Hainsacker, die gegen Prüfening einen enttäuschenden Auftritt hinlegte und leer ausging. Wobei trotzdem mehr drin gewesen wäre, resultierte das einzige Gegentor doch aus einem vermeidbaren Strafstoß. Davon gilt es sich zu rehabilitieren. Und dort der TB/ASV Regenstauf, dem zum Saisonstart ein Coup gelang in Form des 2:1-Auswärtssieges bei Absteiger Kareth. Ob dieser Sieg letztlich verdient war oder nicht, danach kräht natürlich kein Hahn mehr. Selbstbewusst geht das Team von Trainer Thorsten Seufert die Heimpremiere an – und will die nächsten Punkte holen.





So., 27.07.2025, 15:00 Uhr TV Parsberg TV Parsberg VfB Bach VfB Bach 15:00 PUSH



Wie Kareth-Lappersdorf vermasselte auch der andere Landesliga-Absteiger den Auftakt. „Wir hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, waren jedoch im vorderen Drittel nicht zwingend genug. Dem Gegner hat ein Konter gereicht. Dann verliert man halt so ein Spiel“, kommentierte Parsberg-Coach Stephan Buckow die 0:1-Niederlage in Töging. Ein ganz anderes Spiel erwartet die Brandls, Guth & Co. am Sonntag. Mit dem VfB Bach ist eine Mannschaft zu Gast, die wesentlich proaktiver das Spiel mitgestalten dürfte als Töging. Auch die Leppien-/Prinz-Elf zählt zu den Anwärtern auf die vorderen Plätze, auch sie startete jedoch mit einer Niederlage in die Saison (1:3 gegen Schwarzenfeld). Klar ist: Eine zweite Niederlage im zweiten Spiel wollen beide Parteien unbedingt verhindern.





So., 27.07.2025, 15:15 Uhr SpVgg Ramspau Ramspau SV Breitenbrunn Breitenbrunn 15:15 PUSH



Sowohl die SpVgg Ramspau als auch der SV Breitenbrunn schlossen die Vorsaison mit je 35 Punkten ab. Haarscharf wurde der Relegation entgangen. Im jeweils zweiten Jahr nach dem Aufstieg steht erneut der Klassenerhalt über allem. Ein ordentlicher Saisonstart soll den Grundstück fürs große Ziel legen. Allerdings haben die Breitenbrunner schon drei Punkte mehr auf dem Konto. Während sie zum Start einen harterkämpften 2:1-Heimsieg gegen den BSC landeten, musste sich Ramspau in Wenzenbach mit 1:4 geschlagen geben. Trotzdem bekam die SpVgg hinterher ein Lob vom Gegner ab: „Ramspau zeigte sich im Vergleich zum letzten Jahr stark verbessert“, hieß es. Das dürfte Ramspaus neuer Trainer David Romminger sicher gern gehört haben.