Stoppt Hansi Flick den Hofstätter-Klub? Kreisklasse A Heidelberg +++ Für die Spvgg Neckarsteinach soll die A-Klasse nur eine Durchgangsstation sein +++ Am Sonntag kommt Mückenloch von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Neckarsteinachs Carsten Klein nimmt Maß. – Foto: Alex Tiedl

Doch so einfach das Vorhaben von außen wirkt: In der Vierburgenstadt geht man es mit Respekt an. Denn die Gegner des großen Favoriten sind Woche für Woche topmotiviert. Am Sonntag geht es gegen den BSC Mückenloch. Dieser kann auf Hilfe von ganz besonderer Stelle hoffen.

"Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnt immer Neckarsteinach." Etwa so könnte man den Kreisklassen-Fußball der letzten zwei Jahre beschreiben. Seit sich Florian Hofstätter, Geschäftsführer der Weißen Flotte, bei seinem Heimatverein SpVgg Neckarsteinach engagiert, jagt der Klub von einem Sieg zum nächsten. Den Aufstieg aus der C- und B-Klasse feierte man mit einer einzigartigen Serie. In beiden Aufstiegsjahren ließ die Spvgg nicht einen Punkt liegen.

Auch in der A-Klasse möchte man nicht lange verweilen. Der 33 Jahre alte Trainer, Miron Weiher, formuliert es folgendermaßen: "Wir wollen in diesem Jahr aufsteigen und nach Möglichkeit auch den Pokal gewinnen. Ganz entscheidend auch: Wir wollen unsere Siegesserie so lange es geht fortsetzen." Der Kader lässt keine Wünsche offen. Alleine die Namen der offensiven Dreierreihe, Diekmeier, Wulle, Volz, jagen jedem gegnerischen Trainer schlaflose Nächte ein.

Im Mittelfeld ist man ebenfalls top besetzt: Thorben Stadler bestritt zwölf Zweitligaspiele für den Karlsruher SC, Marvin Alexa spielte in der Jugend zusammen mit Florian Wirtz bei Bayer Leverkusen. Levin Sandmann und Carsten Klein waren noch vor kurzer Zeit Ausnahmespieler in der Landesliga. In der Abwehr räumt der verbandsligaerfahrene Dominik Räder auf. Ein Spaziergang wird die Spielzeit dennoch nicht. Bei genauerem Hinsehen ist schnell klar, dass auch die Arbeit beim Titelfavoriten ihre Schwierigkeiten hat. "Es stimmt schon, gegen uns ist jeder Gegner ganz besonders motiviert", beschreibt Coach Weiher die aktuelle Situation. Das Projekt wird nicht überall positiv betrachtet. Viele Teams brennen förmlich darauf, dem Favoriten endlich ein Bein zu stellen. Um sich dieser Herausforderung zu stellen, braucht man Spieler, die nicht die Spannung verlieren und diszipliniert arbeiten. Zum Glück für Weiher hat er diese im Kader. "Genauso heiß wie die Gegner, sind meine Spieler jede Woche heiß, die Serie fortzusetzen. Die Jungs wollen wirklich jedes Spiel gewinnen", berichtet der Coach. Dennoch muss sich seine Elf immer wieder aufs Neue beweisen. Darin liegt der Reiz. Am Wochenende versucht der BSC Mückenloch die Unbesiegbaren zu stürzen. Und kann sich dabei Tipps von ganz besonderer Stelle holen. Mückenloch ist bisher schwer in die Runde gekommen. Gegen Neuenheim II wurde dem Team der Sieg noch vom Sportgericht zugesprochen. In Gauangelloch kam die Mannschaft aber mit 1:7 deutlich unter die Räder. Trainer Frank Eversberg ist dennoch guter Dinge: "Wir haben uns für diese Runde viel vorgenommen!", gibt er selbstbewusst zu Protokoll. Der 43-Jährige spielte in der Jugend einst für Eintracht Frankfurt, absolvierte sogar einige Partien für die Juniorennationalmannschaft und trainierte mit Wiesenbach und Mauer schon mehrere Teams im Kreis. Seit 2024 schwingt er das Zepter am Kirchberg. Er verfügt also über ausreichend Erfahrung und sollte seinem Team einige Kniffe für die Sensation mit auf den Weg geben können. Und vielleicht holt sich der Ballsportklub sogar noch von einer ganz besonderen Quelle Tipps. Immerhin erlernte der heutige Barca-Coach Hansi Flick das Fußballspielen bei den Grün-Weißen.

Mit vereinten Kräften wollen sich die Mückenlocher dem großen Favoriten entgegenstellen. – Foto: Brian Wirth