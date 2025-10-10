Stoppt die SpG Lunow/Oderberg den Tabellenzweiten Blau-Weiß Gartz?

– Foto: K.W.

Die Landesklasse Nord bietet an diesem Wochenende mehrere vorgezogene Partien des 15. Spieltags. Besonders im Fokus: das Spiel in Gartz, wo der Tabellenzweite gegen Aufsteiger Lunow/Oderberg antritt.

Morgen, 12:45 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 II SC Oberhavel Velten Velten 12:45 Sachsenhausen II geht nach dem 1:4 gegen Gartz mit Wut im Bauch in die Partie. Drei Platzverweise hatten die Niederlage besiegelt und sorgten für Frust beim Tabellendritten. Um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren, muss der TuS nun reagieren. Gegner Velten reist mit Rückenwind an: Beim 3:1 gegen Wriezen glänzte Salim Abderrahmane mit einem Doppelpack, Tom Siegert steuerte ebenfalls einen Treffer bei. Während Sachsenhausen II Wiedergutmachung betreiben will, kann Velten mit einem Sieg den Sprung in die obere Tabellenhälfte schaffen. --- Morgen, 14:00 Uhr SV Blau-Weiß 90 Gartz BW Gartz SpG Lunow/Oderberg SpG Lunow/Oderberg 14:00 Ein interessantes Spiel steigt in Gartz. Der Tabellenzweite feierte zuletzt ein starkes 4:1 in Sachsenhausen, wo Mateusz Krol, Aiken Digo und Tom Lucas Zander die Treffer erzielten. Mit 22 Saisontoren stellt Blau-Weiß die beste Offensive und will mit einem weiteren Sieg am Spitzenreiter Strausberg dranbleiben. Aufsteiger Lunow/Oderberg reist mit Respekt, aber auch Mut an: Beim 1:1 in Prenzlau erkämpfte das Team spät einen Punkt durch Philip Baier. Für die Gäste ist es eine Bewährungsprobe gegen einen Titelanwärter, während Gartz unbedingt nachlegen muss. --- Morgen, 15:00 Uhr FSV Schorfheide Joachimsthal Joachimsthal 1. SV Oberkrämer 11 Oberkrämer 15:00 Joachimsthal verspielte zuletzt gegen Klosterfelde II eine 1:0-Führung und verlor am Ende mit 1:3. Das Team hat nun etwas gutzumachen, will aber gegen Oberkrämer wieder zur Stabilität finden. Die Gäste stehen mit 13 Punkten im oberen Drittel, mussten jedoch beim 1:3 gegen Templin die zweite Saisonniederlage hinnehmen. Eric Liepe traf früh, doch die Defensive war zu anfällig. Beide Teams gehen mit Druck in die Partie: Joachimsthal, um nicht weiter abzurutschen, Oberkrämer, um oben dran zu bleiben. ---

Der BSV Rot-Weiß Schönow ist nach dem 7:1-Kantersieg gegen den Birkenwerder BC 1908 voller Selbstvertrauen. Michel Seckler erzielte drei Treffer, während Emurla Musa, Dennis Aerts, Marcel Wlotzka und Samuel Troschke ebenfalls trafen. Diese Offensivpower will Schönow nun auch gegen den SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II zeigen. Die Gäste unterlagen dem VfB Gramzow mit 2:4, konnten aber durch Olivier-Bach Phan und Marcel Riemer zumindest noch etwas Ergebniskosmetik betreiben. Ahrensfelde steckt jedoch weiter tief im Tabellenkeller und ist beim formstarken Schönow klarer Außenseiter. ---

Für den FSV Rot-Weiß Prenzlau war das 1:1 gegen die SpG Lunow/Oderberg zu wenig. Marcel Blume brachte seine Mannschaft zwar erneut in Führung, doch am Ende fehlte die Konsequenz. Mit bislang fünf Punkten steckt Prenzlau weiter in der unteren Tabellenhälfte. Gegner FSV Blau-Weiß Wriezen wartet weiterhin auf den ersten Sieg. Beim 1:3 in Velten gelang Kilian Karpe erst in der Nachspielzeit der Ehrentreffer. Für beide Seiten ist ein Dreier Pflicht: Prenzlau will sich nach oben orientieren, Wriezen endlich die Rote Laterne abgeben. ---

Das Duell ist ein richtiger Stimmungstest. Der 1. FV Eintracht Wandlitz verlor beim 1:3 gegen den FC Strausberg bereits das dritte Spiel in Serie. Dennis Plaumann traf zwar per Foulelfmeter, doch am Ende stand man erneut mit leeren Händen da. Der SC Victoria 1914 Templin befindet sich dagegen im Aufwind: Mit dem 3:1 beim 1. SV Oberkrämer 11 sammelte die Mannschaft wichtige Punkte. Quintin Schönherr, Joan Völker und Colin Liebold sorgten für die Treffer. Wandlitz muss zu Hause alles investieren, um die Talfahrt zu stoppen, während Templin weiter Boden auf die Spitzengruppe gutmachen möchte. ---

So., 12.10.2025, 13:00 Uhr Birkenwerder BC 1908 Birkenwerder SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde II 13:00

Das Kellerduell beschließt die Runde. Der Birkenwerder BC 1908 wurde in Schönow mit 1:7 deklassiert. Tom-Piet Ziemann erzielte dabei immerhin den Ehrentreffer, konnte die Klatsche aber auch nicht verhindern. Die SG Union 1919 Klosterfelde II schöpfte hingegen neuen Mut: Beim 3:1 in Joachimsthal trafen Finn Ernemann, Willi Berg und Sebastian Huger. Beide Teams haben vier Punkte auf dem Konto – ein Sieg ist Pflicht, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. Gerade Birkenwerder steht nach zuletzt hohen Niederlagen stark unter Druck, während Union den Aufwärtstrend bestätigen will. ---

Sa., 13.12.2025, 13:00 Uhr FC Strausberg Strausberg VfB Gramzow VfB Gramzow 13:00