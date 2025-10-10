 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: K.W.

Stoppt die SpG Lunow/Oderberg den Tabellenzweiten Blau-Weiß Gartz?

Landesklasse Nord: Die Übersicht über die vorgezogenen Spiele

Die Landesklasse Nord bietet an diesem Wochenende mehrere vorgezogene Partien des 15. Spieltags. Besonders im Fokus: das Spiel in Gartz, wo der Tabellenzweite gegen Aufsteiger Lunow/Oderberg antritt.

---

Morgen, 12:45 Uhr
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896 II
SC Oberhavel Velten
SC Oberhavel VeltenVelten
12:45

Sachsenhausen II geht nach dem 1:4 gegen Gartz mit Wut im Bauch in die Partie. Drei Platzverweise hatten die Niederlage besiegelt und sorgten für Frust beim Tabellendritten. Um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren, muss der TuS nun reagieren. Gegner Velten reist mit Rückenwind an: Beim 3:1 gegen Wriezen glänzte Salim Abderrahmane mit einem Doppelpack, Tom Siegert steuerte ebenfalls einen Treffer bei. Während Sachsenhausen II Wiedergutmachung betreiben will, kann Velten mit einem Sieg den Sprung in die obere Tabellenhälfte schaffen.

---

Morgen, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Gartz
SV Blau-Weiß 90 GartzBW Gartz
SpG Lunow/Oderberg
SpG Lunow/OderbergSpG Lunow/Oderberg
14:00

Ein interessantes Spiel steigt in Gartz. Der Tabellenzweite feierte zuletzt ein starkes 4:1 in Sachsenhausen, wo Mateusz Krol, Aiken Digo und Tom Lucas Zander die Treffer erzielten. Mit 22 Saisontoren stellt Blau-Weiß die beste Offensive und will mit einem weiteren Sieg am Spitzenreiter Strausberg dranbleiben. Aufsteiger Lunow/Oderberg reist mit Respekt, aber auch Mut an: Beim 1:1 in Prenzlau erkämpfte das Team spät einen Punkt durch Philip Baier. Für die Gäste ist es eine Bewährungsprobe gegen einen Titelanwärter, während Gartz unbedingt nachlegen muss.

---

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Schorfheide Joachimsthal
FSV Schorfheide JoachimsthalJoachimsthal
1. SV Oberkrämer 11
1. SV Oberkrämer 11Oberkrämer
15:00live

Joachimsthal verspielte zuletzt gegen Klosterfelde II eine 1:0-Führung und verlor am Ende mit 1:3. Das Team hat nun etwas gutzumachen, will aber gegen Oberkrämer wieder zur Stabilität finden. Die Gäste stehen mit 13 Punkten im oberen Drittel, mussten jedoch beim 1:3 gegen Templin die zweite Saisonniederlage hinnehmen. Eric Liepe traf früh, doch die Defensive war zu anfällig. Beide Teams gehen mit Druck in die Partie: Joachimsthal, um nicht weiter abzurutschen, Oberkrämer, um oben dran zu bleiben.

---

Morgen, 15:00 Uhr
BSV Rot-Weiß Schönow
BSV Rot-Weiß SchönowBSV Schönow
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
SV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeAhrensfelde II
15:00

Der BSV Rot-Weiß Schönow ist nach dem 7:1-Kantersieg gegen den Birkenwerder BC 1908 voller Selbstvertrauen. Michel Seckler erzielte drei Treffer, während Emurla Musa, Dennis Aerts, Marcel Wlotzka und Samuel Troschke ebenfalls trafen. Diese Offensivpower will Schönow nun auch gegen den SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II zeigen. Die Gäste unterlagen dem VfB Gramzow mit 2:4, konnten aber durch Olivier-Bach Phan und Marcel Riemer zumindest noch etwas Ergebniskosmetik betreiben. Ahrensfelde steckt jedoch weiter tief im Tabellenkeller und ist beim formstarken Schönow klarer Außenseiter.

---

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Rot-Weiß Prenzlau
FSV Rot-Weiß PrenzlauRW Prenzlau
FSV Blau-Weiß Wriezen
FSV Blau-Weiß WriezenBW Wriezen
15:00live

Für den FSV Rot-Weiß Prenzlau war das 1:1 gegen die SpG Lunow/Oderberg zu wenig. Marcel Blume brachte seine Mannschaft zwar erneut in Führung, doch am Ende fehlte die Konsequenz. Mit bislang fünf Punkten steckt Prenzlau weiter in der unteren Tabellenhälfte. Gegner FSV Blau-Weiß Wriezen wartet weiterhin auf den ersten Sieg. Beim 1:3 in Velten gelang Kilian Karpe erst in der Nachspielzeit der Ehrentreffer. Für beide Seiten ist ein Dreier Pflicht: Prenzlau will sich nach oben orientieren, Wriezen endlich die Rote Laterne abgeben.

---

Morgen, 15:00 Uhr
1. FV Eintracht Wandlitz
1. FV Eintracht WandlitzFV Wandlitz
SC Victoria 1914 Templin
SC Victoria 1914 TemplinSC Templin
15:00

Das Duell ist ein richtiger Stimmungstest. Der 1. FV Eintracht Wandlitz verlor beim 1:3 gegen den FC Strausberg bereits das dritte Spiel in Serie. Dennis Plaumann traf zwar per Foulelfmeter, doch am Ende stand man erneut mit leeren Händen da. Der SC Victoria 1914 Templin befindet sich dagegen im Aufwind: Mit dem 3:1 beim 1. SV Oberkrämer 11 sammelte die Mannschaft wichtige Punkte. Quintin Schönherr, Joan Völker und Colin Liebold sorgten für die Treffer. Wandlitz muss zu Hause alles investieren, um die Talfahrt zu stoppen, während Templin weiter Boden auf die Spitzengruppe gutmachen möchte.

---

So., 12.10.2025, 13:00 Uhr
Birkenwerder BC 1908
Birkenwerder BC 1908Birkenwerder
SG Union 1919 Klosterfelde
SG Union 1919 KlosterfeldeKlosterfelde II
13:00

Das Kellerduell beschließt die Runde. Der Birkenwerder BC 1908 wurde in Schönow mit 1:7 deklassiert. Tom-Piet Ziemann erzielte dabei immerhin den Ehrentreffer, konnte die Klatsche aber auch nicht verhindern. Die SG Union 1919 Klosterfelde II schöpfte hingegen neuen Mut: Beim 3:1 in Joachimsthal trafen Finn Ernemann, Willi Berg und Sebastian Huger. Beide Teams haben vier Punkte auf dem Konto – ein Sieg ist Pflicht, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. Gerade Birkenwerder steht nach zuletzt hohen Niederlagen stark unter Druck, während Union den Aufwärtstrend bestätigen will.

---

Sa., 13.12.2025, 13:00 Uhr
FC Strausberg
FC StrausbergStrausberg
VfB Gramzow
VfB GramzowVfB Gramzow
13:00

__________________________________________________________________________________________________

