Stoppt die Fortuna-U23 Bornheims Erfolgsserie?

Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die derzeit im Flow sind: Der SSV Bornheim, als Aufsteiger bislang eine der positiven Überraschungen der Mittelrheinliga, empfängt am Sonntag den formstarken SC Fortuna Köln II. Bornheim hat sich nach einem schwierigen Saisonstart eindrucksvoll gefangen und ist seit sechs Spielen ungeschlagen, die Gäste aus Köln warten seit vier Partien auf eine Niederlage. Beide Teams kommen also mit reichlich Selbstvertrauen in dieses direkte Aufeinandertreffen.

Während Bornheim am vergangenen Wochenende beim 0:0 in Hohkeppel einen weiteren Punkt sammelte und zum dritten Mal in Folge ohne Gegentor blieb, musste sich Fortuna Köln II gegen den Tabellenzweiten aus Siegburg mit einem 1:1-Unentschieden zufriedengeben – ein Achtungserfolg, der den guten Trend der Mannschaft von Teammanager Stefan Kleefisch bestätigt.

Bornheims sportlicher Leiter Sharifo Osmaan zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf zufrieden: „Ein Drittel der Spielzeit ist absolviert, und wir stehen über dem Strich – genau dort, wo wir auch am Ende der Saison stehen wollen“, sagt er. Sechs Spiele in Folge ungeschlagen zu sein, das hätten „in der Liga aktuell nur Bergisch Gladbach und Siegburg geschafft“.

Die Bornheimer haben sich in der Mittelrheinliga etabliert – auch dank einer stabilen Defensive. „Dazu kommen drei Partien hintereinander ohne Gegentor – für uns als Aufsteiger ist das eine hervorragende Zwischenbilanz, mit der wir sehr zufrieden sein können“, so Osmaan.

Vor dem Duell mit der U23 der Fortuna warnt er jedoch: „Uns ist bewusst, dass uns diese Mannschaft alles abverlangen wird. Wir gehen mit dem gleichen Respekt in jedes Spiel, denn in dieser Liga kann jeder jeden schlagen.“ Da es das erste direkte Aufeinandertreffen beider Vereine überhaupt ist, bleibt für Bornheim ein kleines Fragezeichen, was die genaue Spielanlage des Gegners betrifft. „Mit dem Selbstbewusstsein aus den letzten sechs Spieltagen und dem Rückenwind unseres Heimspiels wollen wir unsere Serie fortsetzen: erneut ohne Gegentor bleiben und weitere wichtige Punkte einfahren.“

Personell sieht es beim Neuling gut aus, denn bis auf Danny Simmo, der sich weiterhin im Aufbautraining befindet, könne man nahezu aus dem Vollen schöpfen.

Kleefisch: „Wir sind die zweitbeste Auswärtself der Liga“

Fortuna-Teammanager Stefan Kleefisch blickt mit dem nötigen Respekt, aber auch Selbstvertrauen auf die Begegnung. „Bornheim hat sich schnell in der Liga akklimatisiert. Sie sind seit sechs Spielen in Folge ungeschlagen, dabei spielten sie viermal zu Null“, sagt er. Besonders die Ausgeglichenheit des Bornheimer Kaders beeindruckt ihn: „Sie haben fünf Spieler mit mindestens drei Treffern in ihren Reihen, sie sind offensiv schwer auszurechnen. Wir sind also gewarnt.“

Gleichzeitig unterstreicht Kleefisch die eigenen Stärken: „Auf der anderen Seite sind wir die zweitbeste Auswärtself der Liga und haben dabei in fünf Spielen nur zwei Gegentore kassiert. Das spricht für die Qualität unserer Mannschaft.“ Dass die Fortuna zuletzt Spiele oft über ihre Bank entscheiden konnte, sieht er als klares Zeichen für die Breite des Kaders: „Insbesondere aufgrund unseres breit besetzten Kaders konnten wir zuletzt von der Bank die Spiele immer wieder positiv beeinflussen.“

Personell erwartet Kleefisch keine Überraschungen: „Da wir wieder beinahe zeitgleich zur ersten Mannschaft spielen, erwarte ich keine nennenswerten Änderungen im Kader.“