Stoppt der SV Westerheim die Tormaschine SG Öpfingen?

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So., 23.08.2026, 15:00 Uhr SV Jungingen Jungingen TSG Ehingen TSG Ehingen 15:00 PUSH

Die Gastgeber starteten mit einem torlosen Unentschieden gegen den FV Asch-Sonderbuch in die neue Saison und belegen mit einer Bilanz 0:0 Toren sowie einem Punkt den achten Tabellenplatz. Die Gäste aus Ehingen verzeichneten einen erfolgreichen Auftakt und belegen nach dem 2:0-Erfolg über die SGM Aufheim Holzschwang den vierten Platz (2:0 Tore, 3 Punkte). Beim Ehinger Sieg erzielte Axel Durand Sime in der 8. Minute das 1:0, ehe Danilo Kiralj in der 47. Minute auf 2:0 erhöhte. In der 61. Minute sah Sven Tscheschner von der SGM Aufheim Holzschwang die Gelb-Rote Karte.

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Aam Sonntag um 15:00 Uhr empfängt die auf Platz 14 rangierende SGM Aufheim Holzschwang (0–0–1, 0:2 Tore, 0 Punkte) den Aufsteiger SGM Oberdischingen/Ersingen, der derzeit den 11. Tabellenplatz belegt und noch ohne absolviertes Spiel dassteht. Das Heimteam musste zum Auftakt eine 0:2-Niederlage gegen die TSG Ehingen hinnehmen. In diesem Match traf Axel Durand Sime in der 8. Minute zum 1:0 für Ehingen, gefolgt vom 2:0 durch Danilo Kiralj in der 47. Minute. Sven Tscheschner wurde in der 61. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen. ---

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr SV Offenhausen SV Offenhausen FC Neenstetten Neenstetten 15:00 PUSH

Der auf Tabellenplatz 10 stehende SV Offenhausen erwartet den Aufsteiger FC Neenstetten, der nach dem 1. Spieltag mit 6:1 Toren und 3 Punkten auf dem zweiten Rang liegt. Der SV Offenhausen bestritt bislang noch kein Saisonspiel. Der FC Neenstetten startete mit einem deutlichen 6:1-Erfolg gegen den FC Srbija Ulm in die Spielzeit. Den Reigen eröffnete Sebastian Häge in der 6. Minute zum 1:0, gefolgt von Koffivi Itenou Damien Bassa in der 15. Minute zum 2:0. Mark Junginger baute die Führung in der 40. Minute auf 3:0 aus, ehe Sebastian Häge per Foulelfmeter in der 48. Minute das 4:0 nachlegte. Agit Güngör in der 64. Minute und Marcel Wiesner in der 75. Minute erhöhten auf 5:0 und 6:0. Den Ehrentreffer zum 6:1-Endstand erzielte Nenad Đurić in der 83. Minute. ---

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr SG Altheim Altheim FC Srbija Ulm Srbija Ulm 15:00 PUSH

Es treffen der Aufsteiger SG Altheim (Platz 15, 0:2 Tore, 0 Punkte) und der Absteiger FC Srbija Ulm (Platz 16, 1:6 Tore, 0 Punkte) aufeinander. Die SG Altheim verlor ihr erstes Spiel vor 200 Zuschauern mit 0:2 gegen den SV Westerheim. Für Westerheim erzielte Thorsten Rieck in der 16. Minute das 0:1 und legte in der 37. Minute das 0:2 nach. Der FC Srbija Ulm musste sich dem FC Neenstetten mit 1:6 geschlagen geben. In diesem Spiel trafen Sebastian Häge in der 6. Minute zum 1:0, Koffivi Itenou Damien Bassa in der 15. Minute zum 2:0, Mark Junginger in der 40. Minute zum 3:0 sowie erneut Sebastian Häge per Foulelfmeter in der 48. Minute zum 4:0. Agit Güngör in der 64. Minute und Marcel Wiesner in der 75. Minute schraubten das Resultat auf 6:0, ehe Nenad Đurić in der 83. Minute das 1:6 markierte. ---

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr SV Westerheim Westerheim SG Öpfingen SG Öpfingen 15:00 PUSH

Der fünftplatzierte SV Westerheim (2:0 Tore, 3 Punkte) fordert den Spitzenreiter SG Öpfingen (8:0 Tore, 3 Punkte) heraus. Der SV Westerheim setzte sich am 1. Spieltag vor 200 Zuschauern mit 2:0 bei der SG Altheim durch, wobei Thorsten Rieck in der 16. und 37. Minute beide Tore erzielte. Die SG Öpfingen feierte einen fulminanten 8:0-Sieg gegen SW Donau. Den Auftakt machte Philipp Mall in der 42. Minute mit dem 1:0. Nach dem Seitenwechsel trafen Marcel Siegler in der 51. und 69. Minute zum 2:0 und 3:0, Lemi Altun in der 71. Minute zum 4:0, Silas Eberle in der 78. Minute zum 5:0 sowie Elias Keimer in der 81. Minute zum 6:0. Erneut Silas Eberle erhöhte in der 82. Minute auf 7:0, ehe Luis Aleker in der 90. Minute per Eigentor den 8:0-Endstand beisteuerte. In der 45. Minute sah Noah Schirmer von SW Donau die Rote Karte. ---

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr SV Eggingen Eggingen SGM Langenau SGM Langenau 15:00 live PUSH

Der auf Tabellenplatz 12 stehende SV Eggingen (0:1 Tore, 0 Punkte) tritt gegen die auf Platz 13 rangierende SGM Langenau (1:3 Tore, 0 Punkte) an. Der SV Eggingen verlor sein Auftaktmatch vor 180 Zuschauern mit 0:1 beim FV Weißenhorn, bei dem Fahrudin Dzehverovic in der 74. Minute das Tor des Tages gelang. Die SGM Langenau musste sich dem SC Staig mit 1:3 geschlagen geben. Dabei brachte Oliver Bischof Staig in der 32. Minute mit 1:0 in Führung, ehe Jannik Kräutter in der 45.+2 Minute den 1:1-Ausgleich markierte. Maximilian Neuburger brachte Staig in der 58. Minute wieder mit 2:1 in Front und Julian Rauner stellte in der 87. Minute den 3:1-Endstand her. ---

Es empfängt der drittplatzierte Absteiger SC Staig (3:1 Tore, 3 Punkte) den siebtplatzierten FV Asch-Sonderbuch (0:0 Tore, 1 Punkt). Der SC Staig bezwang am 1. Spieltag die SGM Langenau mit 3:1. Oliver Bischof erzielte in der 32. Minute die 1:0-Führung, bevor Jannik Kräutter in der 45.+2 Minute ausglich. Maximilian Neuburger in der 58. Minute und Julian Rauner in der 87. Minute sicherten den Staigern den Erfolg. Der FV Asch-Sonderbuch trennte sich im ersten Spiel mit einem torlosen Unentschieden vom SV Jungingen. ---

Do., 17.09.2026, 19:30 Uhr SW Donau SW Donau FV Weißenhorn Weißenhorn 19:30 PUSH