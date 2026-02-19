Stoppt der Schnee Eschenburg und Kinzenbach?

Eschenburg. Taut der Schnee bis Samstag, 16 Uhr, weg? Dann soll Fußball-Gruppenligist SG Eschenburg nämlich den Tabellendritten SG Kinzenbach empfangen. Mit diesem Nachholspiel auf dem Kunstrasenplatz in Eibelshausen soll für beide Mannschaften die Winterpause enden. Für die Gastgeber ginge es um wichtige Punkte im Abstiegskampf, während die Gäste weiter am Aufstieg schnuppern möchten.