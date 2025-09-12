Stoppt der MSV Zossen die SG Schulzendorf?

Der 3. Spieltag der Landesklasse Ost verspricht viel Spannung. Die SG Schulzendorf eilt von Sieg zu Sieg und möchte seine Tabellenführung verteidigen, während vier Teams im Tabellenkeller dringend den ersten Punkt benötigen. Auch im Mittelfeld und im Tabellenkeller stehen packende Duelle bevor.

Heute, 19:00 Uhr MSV Zossen 07 MSV Zossen SG Schulzendorf 1931 Schulzendorf 19:00 PUSH

Der MSV Zossen wartet nach zwei Spielen noch auf den ersten Punkt und musste zuletzt beim 1:7 in Frankfurt eine bittere Niederlage hinnehmen. Nun steht mit Spitzenreiter Schulzendorf eine noch größere Hürde bevor. Die Gäste fegten Union Bestensee mit 7:1 vom Platz und untermauerten ihre Titelambitionen eindrucksvoll. Steven Ewaldt und Bennet Wengler trafen jeweils doppelt. Für Zossen geht es um Schadensbegrenzung, für Schulzendorf um die Festigung der Tabellenführung. ---

Schöneiche II will nach dem spektakulären 5:3-Auswärtssieg in Königs Wusterhausen den Schwung mitnehmen. Nico Crusius und Luke Kotoll sorgten mit ihren Treffern für den Erfolg. Gegner Guben Nord wartet dagegen nach drei Niederlagen weiter auf den ersten Punkt. Beim 1:3 gegen Fürstenwalde II gelang zwar Luca Bäcker ein Tor, doch am Ende stand man wieder mit leeren Händen da. Für beide Teams ist die Partie richtungsweisend. ---

Großbeeren holte beim 2:2 gegen Wünsdorf den ersten Punkt der Saison, Fabian Goldhahn traf doppelt und sicherte den Zähler. Dennoch steckt die Mannschaft weiter im Tabellenkeller. Admira unterlag zum Auftakt, fand dann aber mit dem 2:0 gegen Eisenhüttenstadt in die Spur. Daniel Kemnitz erzielte beide Tore. Nun geht es darum, im direkten Duell den Anschluss ans Mittelfeld zu sichern. ---

Morgen, 15:00 Uhr FSV Dynamo Eisenhüttenstadt FSV Dynamo FSV Union Fürstenwalde FSV Union II 15:00 PUSH

Dynamo Eisenhüttenstadt kassierte zuletzt ein unglückliches 3:4 gegen Königs Wusterhausen, obwohl man durch Tore von Robert Glaser und Daniel Friedrich lange führte. Union Fürstenwalde II dagegen bestätigte seine Ambitionen mit dem 3:1-Sieg in Guben. Yannik Sosnowski und Tom Haack machten dort alles klar. Während Dynamo auf die ersten Punkte hofft, will Union II den Druck auf Tabellenführer Schulzendorf hochhalten. ---

Markendorf steht nach zwei Spielen durch den Punktabzeug im Tabellenkeller, obwohl man mit einem 2:2 in Fürstenwalde Achtungserfolge verbuchen konnte. Nun empfängt man Bestensee, das zuletzt mit 1:7 in Schulzendorf unterging. Gordon Schust gelang per Foulelfmeter das einzige Tor. Beide Teams hoffen auf Punkte. ---

Briesen zeigte zuletzt Moral und gewann mit 2:1 gegen Dahlewitz. Jonas Noske erzielte den entscheidenden Treffer. Nun wartet mit dem 1. FC Frankfurt II ein Gegner, der nach zwei Spielen mit 13:2 Toren an der Spitze mitmischt. Beim 7:1 gegen Zossen überzeugten Leon Bialek und Tobias Fiebig mit jeweils zwei Treffern. Frankfurt reist als Favorit an, doch Briesen will zuhause überraschen. ---

Morgen, 15:00 Uhr FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen FSV 1910 KW Teltower FV 1913 Teltower FV 15:00 PUSH

Königs Wusterhausen gewann ein Torfestival mit 4:3 in Eisenhüttenstadt. Younes Jamshid traf in der Nachspielzeit zum Sieg. Damit meldete sich das Team nach zwei Niederlagen zurück. Gegner Teltow musste sich dagegen mit 1:4 in Wünsdorf geschlagen geben und steht bei drei Punkten. Für beide Mannschaften ist es ein Duell auf Augenhöhe mit hoher Bedeutung für den weiteren Verlauf der Saison. ---