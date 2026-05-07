Stoppt das Schlusslicht den Spitzenreiter? Abstiegskrimi in Warnemünde

– Foto: MSV Pampow

In der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern steht der 25. Spieltag auf dem Programm. Während an der Tabellenspitze der unerbittliche Dreikampf um die Meisterschaft tobt, kämpfen in der unteren Tabellenhälfte gleich mehrere Vereine unter enormem Druck um ihr Überleben in der Verbandsliga. Spielfrei hat an diesem Wochenende der FC Schönberg.

Im hitzigen Titelkampf eröffnet der seit der Rückrunde ungeschlagene Tabellendritte Malchower SV 90 gegen den vierzehntplatzierten MSV Pampow den Spieltag. Pampow sendete im Abstiegskampf zuletzt wertvolle Lebenszeichen. Die Elf aus Malchow von Trainer Sven Lange deklassierte kürzlich den FC Förderkader Rene Schneider mit 6:0 und feierte so ein echtes Schützenfest. Pampow unter Coach Peter Waack sicherte sich parallel einen wilden 5:3-Erfolg über den FSV Kühlungsborn, obwohl sich Kühlungsborn lange im Spiel hielt. Für beide Vereine geht es in dieser entscheidenden Phase um alles oder nichts für ihre jeweiligen Saisonziele.

Der Titelaspirant und Tabellenzweite 1. FC Neubrandenburg 04, der in der Rückrunde weiterhin ungeschlagen ist, erwartet den sechstplatzierten FSV Bentwisch zu einem heißen Duell. Die Gastgeber siegten zuletzt souverän mit 2:0 gegen den Tabellenzehnten Greifswalder FC II, Spielertrainer Daniel Nawotke und Maximilian Voß mit ihren Treffern sorgten für den Heimsieg. Die Gäste von Coach Anton Müller reisen mit viel Selbstvertrauen an, nachdem sie ihr letztes Spiel gegen den Rostocker FC eindrucksvoll mit 5:1 gewannen, wobei ein unaufhaltsamer Dreifachtorschütze Tim Hermann dominierte, während der RFC zwischenzeitlich ausglich. Dieses Aufeinandertreffen verspricht im extrem spannenden Meisterrennen den nächsten Hingucker. ---

Morgen, 19:30 Uhr SV Pastow SV Pastow FC Förderkader Rene Schneider Förderkader 19:30 PUSH

Der Tabellenvierte SV Pastow empfängt den FC Förderkader Rene Schneider, der als Achter anreist und zuletzt zwei Niederlagen in Serie einstecken musste. Im letzten Spiel unterlag die Heimmannschaft knapp beim Spitzenreiter FC Mecklenburg Schwerin, während die Gäste von Trainer Marcel Jankowski eine deutliche Pleite gegen den drittplatzierten Malchower SV 90 hinnehmen mussten. Das Hinspiel entschieden die Pastower unter Heiner Bittorf nach einem frühen Rückstand am Ende noch mit einem deutlichen Sieg für sich. ---

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr FSV Kühlungsborn Kühlungsborn Penzliner SV Penzliner SV 14:00 PUSH

Der fünftplatzierte FSV Kühlungsborn möchte nach der torreichen und knappen Niederlage gegen den MSV Pampow in der Vorwoche schnell wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Mit dem neuntplatzierten Penzliner SV erwartet die Heimmannschaft einen Gegner, gegen den sie bereits im Hinspiel einen souveränen Auswärtssieg mit vier Treffern allein vor dem Pausenpfiff feiern konnte. Für die Gastgeber gilt es nun, die defensiven Lücken des letzten Spieltags zu schließen, um ihre Position in der oberen Tabellenhälfte endgültig zu festigen. ---

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr SV Hafen Rostock 1961 SV Hafen Greifswalder FC Greifswald II 14:00 PUSH

Für den zwölftplatzierten SV Hafen Rostock 1961 geht es gegen den zehntplatzierten Greifswalder FC II darum, den Anschluss ans Mittelfeld im stark abstiegsbedrohten Segment der Plätze 11 bis 14 nicht zu verlieren. Die Rostocker müssen sich nach einer klaren Auswärtspleite ohne eigenen Treffer gegen den FC Schönberg 95 dringend im Defensivverbund stabilisieren. Da auch die Gäste aus Greifswald zuletzt gegen den 1. FC Neubrandenburg 04 verloren, stehen beide Kontrahenten unter großem Druck, dieses wichtige Tabellennachbarschaftsduell erfolgreich zu gestalten. ---

Im direkten und stark emotional aufgeladenen Abstiegsduell treffen mit dem elftplatzierten SV Warnemünde und dem Rostocker FC (Platz 13) zwei massiv Abstiegsbedrohte Mannschaften aufeinander. Die Hausherren haben nach der jüngsten Pleite gegen den Güstrower SC 09 vier Niederlagen in Serie im Gepäck. Nachdem die Rostocker am vergangenen Spieltag deutlich gegen den FSV Bentwisch unterlagen und in der Tabelle wieder Boden verloren, bietet diese Begegnung beiden Vereinen eine absolut richtungsweisende Chance, die gefährliche Zone ausschlaggebend zu distanzieren. ---

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr Güstrower SC 09 Güstrower SC FC Mecklenburg Schwerin Meck SN 15:00 live PUSH