Stolzenberger spricht von einer „Überraschungstüte“

– Foto: Niklas Funk

Für Maik Stolzenberger beginnt die neue Saison mit einer Mischung aus Vorfreude und Ungewissheit. Der Trainer des TuS Eversten blickt optimistisch auf den bevorstehenden Start in der Kreisliga Jade-Weser-Hunte, weiß aber auch, dass seine Mannschaft nach einer holprigen Vorbereitung nur schwer einzuschätzen ist. „Der Saisonstart wird für uns tatsächlich eine kleine Überraschungstüte sein“, sagt Stolzenberger.

Auch aus der eigenen A-Jugend rücken Jonas Viertelhaus, Felix Aschenberg und Konstantin Saric auf. „Es macht mich stolz, dass wir weiterhin auf unsere eigene Nachwuchsarbeit bauen können“, betont der Coach. Mit Jan Ruhe erhält vor allem die Innenverteidigung zusätzliche Stabilität, während Stolzenberger in Robin Smith einen Spieler sieht, „von dem wir uns in den kommenden Jahren noch einiges versprechen“.

Grund zur Zuversicht geben ihm die personellen Verstärkungen. Mit Linus Funke vom SV Altenoythe kommt ein vielversprechender Neuzugang, dazu erhält Eigengewächs Niklas Sandkuhl seine Chance im Herrenbereich. Jasper Mühlenbrock erweitert den Kader per Zweitspielrecht. Besonders freut sich Stolzenberger über die Rückkehr von Jonas Ortmann, der nach einem Jahr Pause wieder angreifen möchte. „Mit seiner Einstellung wird er unserer Mannschaft sicherlich guttun.“

Dem stehen jedoch einige schmerzhafte Abgänge gegenüber. Vor allem der Verlust von Lennart Uphoff, dem besten Torschützen der vergangenen Saison, wiegt schwer. Auch Jurek Wronski, Tom Kögler, Leo Eilers, Jeremy Rostowski, Peter Kühlke und Eray Deniz verlassen den Verein. Stolzenberger findet dafür anerkennende Worte: „Ich möchte mich bei allen Spielern herzlich für ihren Einsatz, ihre Leidenschaft und ihren Beitrag zum Verein bedanken und wünsche ihnen für ihren weiteren Weg nur das Beste.“

Gelungene Tests gegen Bezirksligisten machen Mut

Mit der Vorbereitung zeigt sich der Trainer nur teilweise zufrieden. Nicht die Einstellung seiner Mannschaft bereitet ihm Sorgen, sondern die personelle Situation. „Uns haben zahlreiche urlaubs- und berufsbedingte Ausfälle immer wieder zurückgeworfen“, erklärt Stolzenberger. Viele Spieler, darunter auch potenzielle Stammkräfte, hätten regelmäßig gefehlt. „Dadurch ist es schwierig, Abläufe einzustudieren und als Mannschaft die notwendige Abstimmung zu entwickeln. Zwei Spieler konnte ich bislang sogar noch gar nicht im Training begrüßen.“

Gerade deshalb fällt ihm eine Einschätzung seines Teams schwer. Gleichzeitig sieht er viel Potenzial. In den Testspielen gegen Bezirksligisten habe sich seine Mannschaft behauptet und gute Resultate erzielt. „Das macht Mut und bestätigt mich darin, dass in diesem Team viel Qualität vorhanden ist.“

Als Titelanwärter sieht Stolzenberger vor allem den Bezirksliga-Absteiger sowie den FC Ohmstede, der die vergangene Saison auf Rang drei beendet hatte. Auch Gotano, Edewecht, Wangerland und der personell verstärkte FC Jever zählt er zum erweiterten Favoritenkreis.

Für den TuS formuliert der Trainer ein klares Ziel. Nach Platz fünf in der vergangenen Spielzeit soll erneut ein Platz im oberen Tabellendrittel her. „Das ist mein persönlicher Anspruch und ich glaube, dass auch die Mannschaft diesen Ehrgeiz besitzt. Ich werde den Spielern mit Motivation, Leidenschaft und Disziplin vorangehen und alles dafür tun, dass wir am Ende der Saison besser dastehen als im vergangenen Jahr.“