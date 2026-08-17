„Stolz über die ersten drei Punkte“ – Uffing besiegt Hohenpeißenberg

Jubel in Rot: Die Uffinger feiern das 2:0. – Foto: Andreas Kögl

Das Fahrwasser der verkorksten Kreisklassen-Rückrunde konnten die SVU-Fußballer somit verlassen. Doch schon die erste Spielminute hatte das Potenzial, die Gastgeber gleich weiter in einen Strudel zu ziehen. 40 Sekunden waren gespielt, da brannte es schon zweimal lichterloh im Uffinger Strafraum. Doch die Platzherren überstanden die Situationen unbeschadet und konnten sich mehr und mehr freischwimmen. Nach vorn ging es dann plötzlich auch ruckzuck. Stefan Resch schaltete blitzschnell, bediente Felix Hoffmann im Mittelfeld und der schob das Leder durch die Gasse direkt in den Lauf von Florian Obermeier – 1:0.

Sebastian Graf ist ein Stein vom Herzen gefallen, auch wenn er das nur ein wenig durch die Blume zugeben wollte. „Der Start in die Saison ist immer speziell“, sagte der Coach des SV Uffing nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen den TSV Hohenpeißenberg . „Man kommt aus der Vorbereitung und weiß nie so richtig, wo man steht. Und dafür, finde ich, war unser erster Auftritt echt in Ordnung.“

Ein Treffer, der den Uffingern sichtlich guttat, denn fortan übernahmen sie mehr und mehr die Initiative. Und sie erhöhten gute zehn Minuten später auf 2:0 mit einem Treffer Marke Traumtor. Nach einer abgewehrten Ecke sprang das Leder aus dem Strafraum heraus, Dominik Mayr zögerte keine Sekunde und wuchtete die Kugel Vollspann ins lange Eck. Anschließend kämpften sich die Gäste, vergangene Saison noch in der Kreisklasse 4 beheimatet, zurück und kamen zum Anschluss. Los ging es mit einem unnötigen Ballverlust der Uffinger im Mittelfeld, sodass letztlich Johannes Schuldes zum freien Schuss aufs kurze Eck kam. Dem Anschein nach eine sichere Beute von SVU-Keeper Joshua Eibl, doch dem Schlussmann rutschte das Leder durch die Finger. Erst kurz vor der Halbzeitpause hatten sich die Gastgeber von dem Schock erholt. Hoffmann zog in den Strafraum und wurde regelwidrig gebremst. Den unstrittigen Strafstoß verwandelte der Gefoulte selbst.

In Halbzeit zwei ließ Uffing nichts mehr anbrennen und hatte durch Leo Rathgeb sogar noch die Möglichkeiten, zu erhöhen. Doch zunächst klärte TSV-Torhüter Leon Langenegger mit einem sensationellen Reflex, dann fehlten Uffings quirligem Mittelfeldspieler ein paar Zentimeter an Körpergröße. „Wir haben die Begegnung in der zweiten Halbzeit echt gut runtergespielt“, lobte Graf. „Wir können froh und stolz über die ersten drei Punkte der Saison sein.“